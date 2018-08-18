Какую OS предпочитают трейдеры
А как на виндоус XP? На ней же не запускается метатрейдер
Запускается только мт4. мт5 увы уже все и обновления не выходят.
Ну что же, поучаствуем в вечном холиваре по поводу ОС ))
Работаю под Linux в десктопном варианте с конца 2013 года. Иногда приходится перегружаться под Windows и начинаются проблемы - что бы нормально все заработало, приходится ожидать пока все обновится прос...ся и т.д., под Linux такого нет, грузится все быстро. Что такое антивирус вспоминаю, когда кто то просит помочь с установкой, настройкой и т.д., при этом украдкой улыбаюсь ))
ОС официально бесплатная, не нужно покупать лицензию.
Для кодинга все из коробки системы, не нужно что либо ставить дополнительно. В качестве IDE сойдет vim, gedit, если хочется что то под С++ интелектуальное, то можно QtCreator, Atom и т.д., под Python - PyCharm. Но в основном все под gedit. Компилятор под C++ предустановленный ОС - gcc.
Все необходимое ПО из Менеджера программ, при этом уверенность на 100%, что там все чисто, а выбор там огромный и все бесплатно, не нужно как под Windows искать что то в Интернете.
И этот список можно продолжать долго, плюсов в разы больше, чем от использования Windows.
Единственный минус, нет трейдерского бесплатного и нормального софта под Linux, в остальном доволен.
И со всем согласен сказанным выше о Linux. То-же всегда в думе улыбаюсь, когда кому-то приходиться устанавливать мелкософт. А по поводу антивируса, вообще забыл когда его себе устанавливал
Ubuntu это только один из дистрибутивов Linux и кстати не самый лучший из вариантов, как на мой взгляд. Так что опрос изначально некорректен. Я например предпочитаю Debian.
И со всем согласен сказанным выше о Linux. То-же всегда в думе улыбаюсь, когда кому-то приходиться устанавливать мелкософт. А по поводу антивируса, вообще забыл когда его себе устанавливал
Ubuntu это ветка Debian, последний стабильнее, но консервативнее т.к. обновляется после обкатки на Ubuntu )) И конечно, сейчас поставил бы именно Debian, но т.к. стоит Mint (на Ubuntu реализован) и глюков не вижу, то и менять смысла нет ))
Linux
Вопрос как к профи и практику по линуксу:
А как сейчас ситуация с дружбой линукса с МТ5 x64 (через вайн, как я понимаю) со всеми присущими ему многопоточностью и многоядерностью?
Сам как-то с год назад пару месяцев промучался, устанавливая МТ5 на разные линуксы с разными оболочками. Но тогда понял, что с 64 битами глухо, как в танке, и махнул рукой. А на умирающие 32 бита лучше не делать ставку.
Так же понял, что жизнь под эмуляцией как-то не по мне. (Хотя здесь я, скорей всего, неправ. И Вайн - это не эмулятор, а собственная реализация WinAPI.)
Может не правильно понял или ситуация изменилась?
Ну что вы )).
Я сам то ещё на х32 сижу, работает нормально. Говорят, что на 64 работает, не проверял.
Конечно, хотелось бы без вайна. Единственная проблема, с которой встречался - линковаться с линуксовыми либами (.so), хотя при помощи вайна делал прокладку и работало. Но это уже в прошлом, сейчас общаюсь с терминалом через сокеты (обычные winapi вызовы из советника, которые вайн предоставляет).
Но у меня немного другое направление - своя платформа, свой велосипед. Если MT5 64 не заведётся, то найду куда подключиться, думаю.
Вопрос как к профи и практику по линуксу:
А как сейчас ситуация с дружбой линукса с МТ5 x64 (через вайн, как я понимаю) со всеми присущими ему многопоточностью и многоядерностью?
Сам как-то с год назад пару месяцев промучался, устанавливая МТ5 на разные линуксы с разными оболочками. Но тогда понял, что с 64 битами глухо, как в танке, и махнул рукой. А на умирающие 32 бита лучше не делать ставку.
Так же понял, что жизнь под эмуляцией как-то не по мне. (Хотя здесь я, скорей всего, неправ. И Вайн - это не эмулятор, а собственная реализация WinAPI.)
Может не правильно понял или ситуация изменилась?
У меня 64-х битка MT стоит. Уже несколько раз писал тут на форуме и давал ссылку на скачивание именно этой версии. Которая принудительно загоняет x64. Кстати специально искал себе этот бинарник, т.к. с сайта да залетает x32.
У меня 64-х битка MT стоит. Уже несколько раз писал тут на форуме и давал ссылку на скачивание именно этой версии. Которая принудительно загоняет x64
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования