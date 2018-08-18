Какую OS предпочитают трейдеры - страница 3
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Вопрос как к профи и практику по линуксу:
А как сейчас ситуация с дружбой линукса с МТ5 x64 (через вайн, как я понимаю) со всеми присущими ему многопоточностью и многоядерностью?
Сам как-то с год назад пару месяцев промучался, устанавливая МТ5 на разные линуксы с разными оболочками. Но тогда понял, что с 64 битами глухо, как в танке, и махнул рукой. А на умирающие 32 бита лучше не делать ставку.
Так же понял, что жизнь под эмуляцией как-то не по мне. (Хотя здесь я, скорей всего, неправ. И Вайн - это не эмулятор, а собственная реализация WinAPI.)
Может не правильно понял или ситуация изменилась?
все просто до безобразия - ставишь и работаешь, но если авторизация расширенная, то обломс, wine так и не решил эту проблему, поэтому ставим виртуалку и там все запускается
А вот чисто с практической стороны: у вас куча файлов, у некоторых из них, которые имеют в имени каккой-то шаблон, нужно заменить эту часть имени на "замена", например. Как вы это будете делать (не руками же править сотни имён)? Полезете в сеть, найдёте на какой-нибудь помойке super-puper-programm, красивую и с гуём, которая будет написана на net, и отжирать вагон ресурсов, платную, и со всплывающей рекламой? А я пойду в консоль и за пару строк решу задачу. (и можно придумать массу подобных примеров, которые в консоли решаются за несколько минут)
Я частенько пишу для себя всякие небольшие утилиты, мне к каждой гуй прикручивать и тратить на это времени столько же, сколько ушло на основную логику? Да идёт оно лесом. Консоль это простота и универсальность. Но без английского никак, да.
хря вы пытаетесь объяснить то, что он не поймет
есть понятие - захотел пошел и взял, не важно сколько стоит, главное что бы в кармане звенело, а есть и другое понятия, понравилось, пришел и сделал без лаве в кармане и криминала - написал сам
в общем *nix и Windows это вечный холивар, тут кому то что то доказывать смысла нет, нарвится винда, пусть пользуются, мы озвучили свою точку зрения и объяснили почему, а вот объяснение Windows поклонников не убедительно т.к. Гейтс не будет под каждого писать GUI приложение под его конкретные задачи, а дальше каждый пользуется тем, чем может и умеет
Спасибо.
не ставьте стажинг, ставьте девел и вам это реально хватит
Кстати, зря. Очень удбоно (замер времени выполнения):
pavlick@pc ~ $ time prg
real 0m0,642s
user 0m0,340s
sys 0m0,238s
Для такого в "только гуй" режиме опять же нужна какая нибудь софтина с помойки, наверное.
думаю в шел там уже есть подобное, просто старой закалки форточники не занют, что даже создатели их ОС сидят в командной строке
Не, ну о чём Вы? Это же всё бесплатное, свободное. Какая реклама? Какая платная? Какой вагон ресурсов? Вы это про никсы? )))
Согласен, из консоли можно сделать всё, но! Если человек не знает как к ней подступиться? И неужели так сложно и ресурсоёмко "приладить" к Вашей строке в консоли графическую оболочку?
Я вообще-то сторонник никсов, но ....
и что вам мешает пользовать штатный гуи?
Я вообще-то сторонник никсов, но ....
Ради развлечения собираете 1-2 раза LFS и потом будете работать в любом Linux дистрибутиве без проблем
и что вам мешает пользовать штатный гуи?
Так, за между прочим, я очень долго сидел на убунту, был очень доволен и перегружался в винду только погонять какую-нить игрушку.
Но отсутствие порой просто необходимых программ и сложности установки других, плюс, порою обязательное, использование консоли вытолкали меня взашей в эту жалкую, но поддерживаюмую болшинством, винду.
Может все эти проблемы из-за того, что никсов слишком много и они разобщены?
Может все эти проблемы из-за того, что никсов слишком много и они разобщены?
По большому счету это ошибочное мнение. Как такое исходники все идут из одних гаражей, просто собирают их под разные установщики пакетов. И не так чтоб много в них разработок самих дистрибутивов. Чаще всего они связаны с рабочими окружениями, вроде Unity.
По большому счету это ошибочное мнение. Как такое исходники все идут из одних гаражей, просто собирают их под разные установщики пакетов. И не так чтоб много в них разработок самих дистрибутивов. Чаще всего они связаны с рабочими окружениями, вроде Unity.
Я спросил в том смысле, что программа написанная для одного никса под другим работать не будет. Или я ошибаюсь?
Я спросил в том смысле, что программа написанная для одного никса под другим работать не будет. Или я ошибаюсь?
Основные биеарники собираются из одних исходников. Просто при компиляции указываются пути, которые могут отличаться в разных дистрибутивах. Ну это уже нюансы, я уже давал ссылку на LFS. Перейдите пробежитесь глазами. Если хоть немного разбираетесь в сборке бинарников из исходников, то узнаете некоторые мелочи, о которых не подозревали. А установочные пакеты, это вообще ни о чем. Обычные архивы с некоторыми командами, которые выполняет программа распаковки. Кстати как и мелкософте, EXEшники, те-же самые архивы по своей сути.P.S. Конечно все упрощенно сказано. В суть надо вникать, если будет интерес.