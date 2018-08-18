Какую OS предпочитают трейдеры - страница 2
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У меня 64-х битка MT стоит. Уже несколько раз писал тут на форуме и давал ссылку на скачивание именно этой версии. Которая принудительно загоняет x64. Кстати специально искал себе этот бинарник, т.к. с сайта да залетает x32.
Ubuntu это только один из дистрибутивов Linux и кстати не самый лучший из вариантов, как на мой взгляд. Так что опрос изначально некорректен. Я например предпочитаю Debian.
И со всем согласен сказанным выше о Linux. То-же всегда в думе улыбаюсь, когда кому-то приходиться устанавливать мелкософт. А по поводу антивируса, вообще забыл когда его себе устанавливал
Из Линейки линукса юзал только Free BSD. На всех серверах на работе стоит. Как для серверов линукс просто конфетка, но со стороны пользователей все таки лучше виндовс.
Как то, уже очень давно, на одном из форумов я написал маленькое размышление. Может подскажете что с тех пор изменилось?
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Размышление вслух…
Сразу оговорюсь, что я принадлежу к подавляющему большинству пользователей компьютеров, которых очень слабо, и даже совсем не интересует внутренняя архитектура компьютера, команды и всякие там "шеллы" и "терминалы". Специально для "тру" замечу, что ковыряние во внутренностях системы может расцениваться исключительно как личный интерес и никакого отношения к удобству использования той или иной ОС не имеет.
Теперь по порядку. Что такое "операционная система" с точки зрения простого пользователя, и для чего она вообще нужна?
ОС - это набор необходимых графических оболочек для выполнения повседневных заданий. Подчёркиваю - именно графических. Меня не интересует возможность запуска той или иной программы из командной строки. Это уже динозавры. Это как сейчас пересесть из новенького Мерса в допотопный Запорожец! Назначение одно, но комфорт совершенно разный.
Я уже созрел для перехода из Винды на Линукс. Начитался положительных отзывов и решил поставить себе Ubuntu 9.04. Скачал образ, записал на диск, установил. Вроде всё хорошо, система сама попросила обновить локализацию, а затем скачать обновления. Естественно, без подключения к Нэту это не возможно. Поэтому первым делом полез в сетевые настройки и за пару минут настроил ДСЛ подключение. Оказалось намного проще чем в Винде. Всё скачал, установил, теперь можно и дальше разбираться.
А дальше начались неприятности. Первая бяка - это то, что по непонятным мне причинам Убунта постоянно переписывает системное время, и после перезагрузки в Windows приходиться его корректировать. Мелочь, но очень досадная.
Дальше. Скачиваю я архив с программой, распаковываю и запускаю компиляцию. Шиш Вам! Оно там чёто пишет и в итоге ничего не получается. Ну я поискал информацию и понял, что у меня скорее всего не установлены некоторые "пакеты". Нет, ну вот скажите, а на кой мне вообще эти пакеты? Тем более, что названия у них в подавляющем большинстве случаев совершенно неинфромативные и понять что именно нужно не представляется возможным. Ну почему автор этой проги не озаботился написать маленький скриптик для проверки доступности всех необходимых пакетов для компиляции и работы своей программы?
Ладно, помыкался-потыкался, решил ставить программы из репозитариев. Это конечно проще, но опять же толковых описаний на русском практически нет, и если ты с английским не на ТЫ, то найти нужную программу довольно затруднительно.
Потом я решил поставить КДЕ. Установил себе Kubuntu 9.04 и сразу дело встало напрочь. Настроить ДСЛ подключение через графический интерфейс так и не получилось.
Поставил Мандриву. При установке указал возможность использования как Гнома, так и КДЕ. Те же … только в профиль, подключиться к Нэту простым способом не получилось.
Вернулся к Убунте. Установил, обновил, поставил нужные проги, подключил ВиртуалБокс, всё хорошо. Вышла Убунта 9.10, появилось приглашение обновить систему. ОК. Чёта там качало, думало, а потом откатилось назад. Не пошло. Бывает.
Ставлю 9.10 с нуля. Ставится намного дольше и сначала даже казалось, что всё повисло, но потом зашевелилось и установка прошла нормально. Ну, думаю, сейчас подключу ДСЛ и … Ага! Размечтался! Та же программа сетевых настроек, а подключаться отказывается. Сколько я в бубен не бил - толку ноль. Пришлось лезть в терминал и запускать там какую-то "ppfffфикзнаетчё". Подключился. Но при этом в сетевых настройках пропали все настроенные подключения, после перезагрузки выскочил grub, хотя я его и не звал, а после следующей перезагрузки система и вовсе отказаласть стартовать. Вот вам и масса улучшений в новой версии Убунты.
Я в спорах между поклонниками Винды и Никсов часто слышал такой аргумент, что для начинающего пользователя совершенно не имеет значения с какой системой знакомиться, мол и там и там он ничего не смыслит. Но я могу точно сказать, что чтобы ставить себе *никс нужно:
Ещё раз повторюсь - пользователь ищет в первую очередь возможность комфортной работы за компьютером, что предполагает наличие удобных и понятных графических оболочек, и ради этого он готов пожертвовать даже большей безопасностью. И отсюда такой вывод: Винда, при всех своих явных недостатках, на две головы выше любого никса. Очевидно, что в наше время такое понятие как "командная строка" или "терминал" должны оставаться далеко на задворках системы и использоваться только в целях устранения каких-либо неполадок (опять же - это не для пользователя).
В век сенсорных экранов, когда общение с компьютером строится исключительно посредством графического интерфейса подключение к сети при помощи буквенно-цифрового ввода информации можно расценивать как попытку забивать гвозди мышкой…
Ну и чтобы не вызывать препирательств по поводу нужно-ненужно знать команды, замечу что в своё время я писал программки для Амиги. И никаких трудностей не вызывало "прикрутить" к ним MUI (Magic User Interphase) и программки прекрасно работали и из ком.строки и через графический интерфейс. Да и вообще Амига была лучшим компьютером с наихудшим менеджментом (к огромному моему сожалению). Но это уже совсем другая история…
Этой версии чего? Мт5? Или wine?
mt5-amd64.exe, а от стандартного wine я перешел на wine-staging от WineHQ. Вот что у меня стоит
mt5-amd64.ex, а от стандартного wine я перешел на wine-staging от WineHQ. Вот что у меня стоит
Спасибо.
Почему потом обновляется без проблем. Главное что ставиться x64
ОС - это набор необходимых графических оболочек для выполнения повседневных заданий. Подчёркиваю - именно графических. Меня не интересует возможность запуска той или иной программы из командной строки. Это уже динозавры. Это как сейчас пересесть из новенького Мерса в допотопный Запорожец! Назначение одно, но комфорт совершенно разный.
А вот чисто с практической стороны: у вас куча файлов, у некоторых из них, которые имеют в имени каккой-то шаблон, нужно заменить эту часть имени на "замена", например. Как вы это будете делать (не руками же править сотни имён)? Полезете в сеть, найдёте на какой-нибудь помойке super-puper-programm, красивую и с гуём, которая будет написана на net, и отжирать вагон ресурсов, платную, и со всплывающей рекламой? А я пойду в консоль и за пару строк решу задачу. (и можно придумать массу подобных примеров, которые в консоли решаются за несколько минут)
Я частенько пишу для себя всякие небольшие утилиты, мне к каждой гуй прикручивать и тратить на это времени столько же, сколько ушло на основную логику? Да идёт оно лесом. Консоль это простота и универсальность. Но без английского никак, да.
Однозначно предпочитаю Linux. Ставил давно Ubuntu, но потом перешёл на Linux Mint. Линукс просто летает по сравнению с виндой. Но спустя 2 года всёже вернулся на винду, т.к. мой брокер использует сертефикат для авторизации Metatrader 5, а эта тема там не работает. Иначе никогда бы не вернулся на винду. Главных плюсов линукса, я считаю, два. Первый - низкая требовательность к ресурсам. Второй - не нужен антивирус. А антивирус в винде отжирает значительную часть мощности компа.
Когда решил обратно вернуться на винду, сразу поставил Windows 10. До этого сидел на Windows 7. Сначала охренел от жутких тормозов после линукса. Но через пару дней привык, и теперь тормоза не так сильно ощущаю. Антривирус использую штатный. Спустя пару недель виндовозина приятно удивила многими усовершенствованиями и удобствами. По сути винда приблизилась по удобству к линуксу. И Windows 10 это уже совсем не то убожество, что было ранее. Остаётся только претензия по скорости, реестру, самозасёру и т.п. Но моё негативное отношение к винде сменилось на позитивное.
Сергей Таболин:
... Меня не интересует возможность запуска той или иной программы из командной строки. ...
Кстати, зря. Очень удбоно (замер времени выполнения):
pavlick@pc ~ $ time prg
real 0m0,642s
user 0m0,340s
sys 0m0,238s
Для такого в "только гуй" режиме опять же нужна какая нибудь софтина с помойки, наверное.
А вот чисто с практической стороны: у вас куча файлов, у некоторых из них, которые имеют в имени каккой-то шаблон, нужно заменить эту часть имени на "замена", например. Как вы это будете делать (не руками же править сотни имён)? Полезете в сеть, найдёте на какой-нибудь помойке super-puper-programm, красивую и с гуём, которая будет написана на net, и отжирать вагон ресурсов, платную, и со всплывающей рекламой? А я пойду в консоль и за пару строк решу задачу. (и можно придумать массу подобных примеров, которые в консоли решаются за несколько минут)
Я частенько пишу для себя всякие небольшие утилиты, мне к каждой гуй прикручивать и тратить на это времени столько же, сколько ушло на основную логику? Да идёт оно лесом. Консоль это простота и универсальность. Но без английского никак, да.
Не, ну о чём Вы? Это же всё бесплатное, свободное. Какая реклама? Какая платная? Какой вагон ресурсов? Вы это про никсы? )))
Согласен, из консоли можно сделать всё, но! Если человек не знает как к ней подступиться? И неужели так сложно и ресурсоёмко "приладить" к Вашей строке в консоли графическую оболочку?
Я вообще-то сторонник никсов, но ....