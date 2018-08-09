Перешел на браузео K-Meleon - страница 7

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Сергей Таболин:
А как подключить плагины?

ctr+shift+e 

ну а дальше разберетесь, там слева вкладку откройте и внизу будет открыть....


[Удален]  
Ramiz Mavludov:

ctr+shift+e 

ну а дальше разберетесь, там слева вкладку откройте и внизу будет открыть....


Спасибо.

 
Fast528:

в опере не сообразили разрабы ничего такого)

Браузер Vivaldi разрабатывают разработчики и основатели OperЫ , по этому есть схожесть небольшая с оперой...

Но в большинстве это другой браузер. Настроек миллион, что очень удобно...

 
Vladimir Pastushak:

Браузер Vivaldi разрабатывают разработчики и основатели OperЫ , по этому есть схожесть небольшая с оперой...

Но в большинстве это другой браузер. Настроек миллион, что очень удобно...

это я помню, но до оперы им как до луны, это просто очень мелкая группа энтузиастов вроде мозилы, ставил вивалди, вернулся к опере - боле выверенная отточенная, утонченная и т.д.

ставил 2 раза с разницей в год по причине казалось бы миллиона настроек как он себя и позиционирует, удалил что стартовая страница далека от идеала и еще чето там, на любителя

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