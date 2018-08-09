Перешел на браузео K-Meleon - страница 7
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А как подключить плагины?
ctr+shift+e
ну а дальше разберетесь, там слева вкладку откройте и внизу будет открыть....
ctr+shift+e
ну а дальше разберетесь, там слева вкладку откройте и внизу будет открыть....
Спасибо.
в опере не сообразили разрабы ничего такого)
Браузер Vivaldi разрабатывают разработчики и основатели OperЫ , по этому есть схожесть небольшая с оперой...
Но в большинстве это другой браузер. Настроек миллион, что очень удобно...
Браузер Vivaldi разрабатывают разработчики и основатели OperЫ , по этому есть схожесть небольшая с оперой...
Но в большинстве это другой браузер. Настроек миллион, что очень удобно...
это я помню, но до оперы им как до луны, это просто очень мелкая группа энтузиастов вроде мозилы, ставил вивалди, вернулся к опере - боле выверенная отточенная, утонченная и т.д.
ставил 2 раза с разницей в год по причине казалось бы миллиона настроек как он себя и позиционирует, удалил что стартовая страница далека от идеала и еще чето там, на любителя