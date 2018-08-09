Перешел на браузео K-Meleon - страница 5
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у меня ничего не майнит
в браузере значит защита стоит
в браузере значит защита стоит
дайте адрес посмотрю у себя стоит ли защита или нет
http://expert4help.ru/
не пускает DRWeb
не пускает DRWeb
в дрвеб я написал, они его внесли в предупрежденияв тоталвирус на тот момент eset только определил как майнер биткоин, название такое там было
в дрвеб я написал, они его внесли в предупрежденияв тоталвирус на тот момент eset только определил как майнер биткоин, название такое там было
"Сделаем мир чище"
а как ВЫ определили, что там майнер сидит?
"Сделаем мир чище"
а как ВЫ определили, что там майнер сидит?
сам не помню как попал на тот сайт, мне комп. помощь не нужна), через поисковик наверно,
Давно юзаю браузер Vivaldi очень быстрый, быстрее мозилы, хрома, оперы и многих других. Я перебрал большое количество браузеров поисках быстрого и многофункционального.
Большим плюсом стало наличие не стандартного, но весьма полезного функционала. Большой выбор настроек, боковая панель, возможность просматривать одновременно в одной вкладке большое количество сайтов, работа с любыми хромовскими расширениями, да и менеджер закладок очень удобен.
Раньше в браузере было много багов существенных, сейчас то же что нить проскакивает но это не критично...
Как вы открыли столько окон в браузере, подскажите пожалуйста. Тоже решил вивальду вкусить))
Как вы открыли столько окон в браузере, подскажите пожалуйста. Тоже решил вивальду вкусить))
Держите Ctrl выделяете вкладки которые нужны затем внизу справа выбираете тип сетки
Браузер очень удобный, есть две версии стабильная 15... и бета 16 я использую бету ы ней есть синхронизация закладок и паролей, бета работает стабильно..
Держите Ctrl выделяете вкладки которые нужны затем внизу справа выбираете тип сетки
Браузер очень удобный, есть две версии стабильная 15... и бета 16 я использую бету ы ней есть синхронизация закладок и паролей, бета работает стабильно..
Спасибо!!!
Как в хроме аккаунт облачный здесь надо создавать? В настройках закопался, не нашел)
Да только на сайте вивальди надо это делать, какая версия браузера у Вас ?
Загрузите бету синхронизация есть только в ней