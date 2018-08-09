Перешел на браузео K-Meleon - страница 5

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transcendreamer:

у меня ничего не майнит

в браузере значит защита стоит

 
Fast528:

в браузере значит защита стоит


дайте адрес посмотрю у себя стоит ли защита или нет 

 
Fast528:
http://expert4help.ru/


не пускает DRWeb

Dr.Web не рекомендует посещать этот сайт
http://expert4help.ru/
Причина:        Нерекомендуемый сайт
Дата:   ‎08.‎08.‎2018 ‏‎17:00
 
Vladislav Andruschenko:


не пускает DRWeb

в дрвеб я написал, они его внесли в предупреждения

в тоталвирус на тот момент eset только определил как майнер биткоин, название такое там было
 
Fast528:

в дрвеб я написал, они его внесли в предупреждения

в тоталвирус на тот момент eset только определил как майнер биткоин, название такое там было


"Сделаем мир чище"


а как ВЫ определили, что там майнер сидит? 

 
Vladislav Andruschenko:


"Сделаем мир чище"


а как ВЫ определили, что там майнер сидит? 

сам не помню как попал на тот сайт, мне комп. помощь не нужна), через поисковик наверно,

 
Vladimir Pastushak:

Давно юзаю браузер Vivaldi очень быстрый, быстрее мозилы, хрома, оперы и многих других. Я перебрал большое количество браузеров поисках быстрого и многофункционального.

Большим плюсом стало наличие не стандартного, но весьма полезного функционала. Большой выбор настроек, боковая панель, возможность просматривать одновременно в одной вкладке большое количество сайтов, работа с любыми хромовскими расширениями, да и менеджер закладок очень удобен.

Раньше в браузере было много багов существенных, сейчас то же что нить проскакивает но это не критично...


Как вы открыли столько окон в браузере, подскажите пожалуйста. Тоже решил вивальду вкусить))

 
Ramiz Mavludov:

Как вы открыли столько окон в браузере, подскажите пожалуйста. Тоже решил вивальду вкусить))

Держите Ctrl выделяете вкладки которые нужны затем внизу справа выбираете тип сетки



Браузер очень удобный, есть две версии стабильная 15...  и бета 16   я использую бету ы ней есть синхронизация закладок и паролей, бета работает стабильно..

 
Vladimir Pastushak:

Держите Ctrl выделяете вкладки которые нужны затем внизу справа выбираете тип сетки



Браузер очень удобный, есть две версии стабильная 15...  и бета 16   я использую бету ы ней есть синхронизация закладок и паролей, бета работает стабильно..

Спасибо!!!

Как в хроме аккаунт облачный здесь надо создавать? В настройках закопался, не нашел) 

 

Да только на сайте вивальди надо это делать, какая версия браузера у Вас ?

Загрузите бету синхронизация есть только в ней

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