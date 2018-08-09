Перешел на браузео K-Meleon
Не совсем в тему конечно, но не могу не поделиться. В поисках самого легкого и быстрого браузера наткнулся на K-Meleon , быстрый, как ветер, и резкий, как понос! На этом сайте страницы открывает мгновенно, примерно за пол-секунды в отличие от тормозного Хрома и прочих тяжеловесов. Как пишут, разрабы вырезали все лишнее из движка Gekko, на котором сделан FireFox и сделали это браузер. Да, он не поддерживает последние новомодные технологии, но для сайтов на старых движках, вроде этого, вариант идеальный.
Я поставил последний stable 75.1, все летает, душа поет, рекомендую хотя бы для этого сайта.
У меня Хром и Опера практически мгновенно страницы этого сайта открывают. Не зря этот последний ноут долго выбирал.
У меня Хром и Опера практически мгновенно страницы этого сайта открывают. Не зря этот последний ноут долго выбирал.
Даже когда открыто 20 других вкладок? Попробуй, например, на ютубе открыть 20 роликов, даже не надо запускать и посмотри, так же все будет мгновенно работать? С оперрой надо попробовать.
Увы, только что обнаружил, что этот браузер K-Meleon не вставляет код в редакторе (((( Надо искать другой...
Давно юзаю браузер Vivaldi очень быстрый, быстрее мозилы, хрома, оперы и многих других. Я перебрал большое количество браузеров поисках быстрого и многофункционального.
Большим плюсом стало наличие не стандартного, но весьма полезного функционала. Большой выбор настроек, боковая панель, возможность просматривать одновременно в одной вкладке большое количество сайтов, работа с любыми хромовскими расширениями, да и менеджер закладок очень удобен.
Раньше в браузере было много багов существенных, сейчас то же что нить проскакивает но это не критично...
тут на любителя конечно, боковая панель, зачем?)
мозила позиционирует себя как супернастраиваемый, но там ничего полезного нет, после оперы видно что некоторые сайты, из один из мои самых любимых там вообще выглядит по другому, разработчики сайтов явно забили на мозилу, а та пытается громкими заявлениями самый быстрый безопасный для людей а не рекламы и т.д, где она безопасная,vpn нет встроенного, устанавливает кучу сервисов дополнительных, которые остаются после удаления, последнее время Яндекс начал активную войну, достали уже предложения установить его когда используешь поиск, MQ тоже бы уменьшить предложения установить мобильную версию, можно же сделать логический анализ сколько раз в день надо выдавать предложение установить мобильную МТ)
использую оперу, причем все 3 варианта основная, бета и для разработчиков, друг другу не мешают, открыты в каждой свои нужные вкладки
vivaldi тоже ставил, но чето там не так все после оперы, такое ощущение что они бы сделали, но это заденет права оперы, гугл вообще на уровне тетриса, как проигрыватель в самом популярном сервисе ютуб, такой же не функциональный кнопка играть и пауза, не могут добавать элементарно регулировку громкости колесом, 10 лет ждут что их болванку облагородят за счет плагинов к браузерам, тупиковая идея
- www.metatrader5.com
Даже когда открыто 20 других вкладок? Попробуй, например, на ютубе открыть 20 роликов, даже не надо запускать и посмотри, так же все будет мгновенно работать? С оперрой надо попробовать.
Увы, только что обнаружил, что этот браузер K-Meleon не вставляет код в редакторе (((( Надо искать другой...
Открыл 20 вкладок с роликами ютуба, а всего открыто около 30. Замедление практически не ощутимо. Это в хроме.
Открыл 20 вкладок с роликами ютуба, а всего открыто около 30. Замедление практически не ощутимо. Это в хроме.
Хм-м-м, а у меня хром начинает виснуть, чистка кеша и перезапуск не помогает. Интересно... Те же ерунда и с Яндексом.
хром тоже иногда начинает "кушать" 2-4 гига оперативки. начинает тормозить..
Причину не нашел. Перезапуск помогает.
Хм-м-м, а у меня хром начинает виснуть, чистка кеша и перезапуск не помогает. Интересно... Те же ерунда и с Яндексом.
хром? виснуть? у него каждая таба в собственном процессе.
скорее поверю что комп засран до состояния когда виснет все.
хром тоже иногда начинает "кушать" 2-4 гига оперативки. начинает тормозить..
Причину не нашел. Перезапуск помогает.
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Не совсем в тему конечно, но не могу не поделиться. В поисках самого легкого и быстрого браузера наткнулся на K-Meleon , быстрый, как ветер, и резкий, как понос! На этом сайте страницы открывает мгновенно, примерно за пол-секунды в отличие от тормозного Хрома и прочих тяжеловесов. Как пишут, разрабы вырезали все лишнее из движка Gekko, на котором сделан FireFox и сделали это браузер. Да, он не поддерживает последние новомодные технологии, но для сайтов на старых движках, вроде этого, вариант идеальный.
Я поставил последний stable 75.1, все летает, душа поет, рекомендую хотя бы для этого сайта.