Перешел на браузео K-Meleon - страница 6

Новый комментарий
 
Vladimir Pastushak:
Да только на сайте вивальди надо это делать, какая версия браузера у Вас ?
1.15.1147.64 (Stable channel) (64 бит)
 
Наверное щас тоже бету скачаю. 
 
Ramiz Mavludov:
Наверное щас тоже бету скачаю. 

Загрузите бету синхронизация есть только в ней

 
Vladimir Pastushak:

Загрузите бету синхронизация есть только в ней

Отлично, благодарю! 

 
установил новый браузер, пора побить новый рекорд) 
 
что за игра? не видел даже такое
 
Fast528:
что за игра? не видел даже такое

такая же есть в хроме, когда инет отключаешь она появляется при загрузке страницы. 

 
Ramiz Mavludov:

такая же есть в хроме, когда инет отключаешь она появляется при загрузке страницы. 

в опере не сообразили разрабы ничего такого)

 
Fast528:

в опере не сообразили разрабы ничего такого)

Я вот её обнаружив в Vivavi, немного выше ссылка от Владимира, на бету версию.

Теперь вы знаете что делать, когда нет интернета)) 

[Удален]  
А как подключить плагины?
1234567
Новый комментарий