Перешел на браузео K-Meleon - страница 6
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Да только на сайте вивальди надо это делать, какая версия браузера у Вас ?
Наверное щас тоже бету скачаю.
Загрузите бету синхронизация есть только в ней
Загрузите бету синхронизация есть только в ней
Отлично, благодарю!
что за игра? не видел даже такое
такая же есть в хроме, когда инет отключаешь она появляется при загрузке страницы.
такая же есть в хроме, когда инет отключаешь она появляется при загрузке страницы.
в опере не сообразили разрабы ничего такого)
в опере не сообразили разрабы ничего такого)
Я вот её обнаружив в Vivavi, немного выше ссылка от Владимира, на бету версию.
Теперь вы знаете что делать, когда нет интернета))