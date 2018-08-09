Перешел на браузео K-Meleon - страница 2
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Пару раз Хром начинал существенно "резать" скорость интернета. Помогла только переустановка.
Менять браузер не собираюсь. Привык)
Майнинг-вирусы сейчас популярная тема на тёмной стороне
кстати да )
Не совсем в тему конечно, но не могу не поделиться. В поисках самого легкого и быстрого браузера наткнулся на K-Meleon , быстрый, как ветер, и резкий, как понос! На этом сайте страницы открывает мгновенно, примерно за пол-секунды в отличие от тормозного Хрома и прочих тяжеловесов. Как пишут, разрабы вырезали все лишнее из движка Gekko, на котором сделан FireFox и сделали это браузер. Да, он не поддерживает последние новомодные технологии, но для сайтов на старых движках, вроде этого, вариант идеальный.
Я поставил последний stable 75.1, все летает, душа поет, рекомендую хотя бы для этого сайта.
Попробуйте макстон, довольно не плох и быстр.
могут даже в рекламе. но с яваскриптовыми проще - за рекламой жестко следят и оперативно выкашивают маркетплейсы, на сайты с майнерами можно не ходить.
у хрома есть свой таск манагер - зайти в хром и на любой его табе нажать Shift+Esc. будет видно какая таба жрет проц и память
у хрома есть свой таск манагер - зайти в хром и на любой его табе нажать Shift+Esc. будет видно какая таба жрет проц и память
Не знал об этом. Спасибо за подсказку. Век живи- век учись.
могут даже в рекламе. но с яваскриптовыми проще - за рекламой жестко следят и оперативно выкашивают маркетплейсы, на сайты с майнерами можно не ходить.
у хрома есть свой таск манагер - зайти в хром и на любой его табе нажать Shift+Esc. будет видно какая таба жрет проц и память
и я не знал. Спасибо.
Интересно, что вкладка реклама самая прожорливая.
Интересно, что вкладка реклама самая прожорливая.
А что это за вкладка такая? adwords? если да, то немудрено.
Так же работает сочетание "Ctrl+Shift+N"
Сразу же переносит все закладки и настройки с Хрома.
Много всяких встроенных плюшек, таких как встроенный блокировщик рекламы и скачивания видео с ютуба и не только.
Шустрый. Проблем пока не заметил.