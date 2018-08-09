Перешел на браузео K-Meleon - страница 2

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Пару раз Хром начинал существенно "резать" скорость интернета. Помогла только переустановка.

Менять браузер не собираюсь. Привык)

 
Alexander Puzanov:

Майнинг-вирусы сейчас популярная тема на тёмной стороне

кстати да )
 
TheXpert:
кстати да )
Тоже читал об этом. 
Вроде бы стоят много систем безопасности. 
*каждый шаг* мониторю. 
Хотя если гуглу разрешение выход в в инет, то может и такие майнинг вирусы залезть. 

Они вроде бы на сайтах сидят. Но на каких? 
 
Alexey Volchanskiy:

Не совсем в тему конечно, но не могу не поделиться. В поисках самого легкого и быстрого браузера наткнулся на K-Meleon , быстрый, как ветер, и резкий, как понос! На этом сайте страницы открывает мгновенно, примерно за пол-секунды в отличие от тормозного Хрома и прочих тяжеловесов. Как пишут, разрабы вырезали все лишнее из движка Gekko, на котором сделан FireFox и сделали это браузер. Да, он не поддерживает последние новомодные технологии, но для сайтов на старых движках, вроде этого, вариант идеальный.

Я поставил последний stable 75.1, все летает, душа поет, рекомендую хотя бы для этого сайта.

Попробуйте макстон, довольно не плох и быстр.

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Vladislav Andruschenko
Они вроде бы на сайтах сидят. Но на каких? 

могут даже в рекламе. но с яваскриптовыми проще - за рекламой жестко следят и оперативно выкашивают маркетплейсы, на сайты с майнерами можно не ходить.

у хрома есть свой таск манагер - зайти в хром и на любой его табе нажать Shift+Esc. будет видно какая таба жрет проц и память

 
TheXpert:

у хрома есть свой таск манагер - зайти в хром и на любой его табе нажать Shift+Esc. будет видно какая таба жрет проц и память

Не знал об этом. Спасибо за подсказку. Век живи- век учись.

 
TheXpert:

могут даже в рекламе. но с яваскриптовыми проще - за рекламой жестко следят и оперативно выкашивают маркетплейсы, на сайты с майнерами можно не ходить.

у хрома есть свой таск манагер - зайти в хром и на любой его табе нажать Shift+Esc. будет видно какая таба жрет проц и память

и я не знал. Спасибо.

Интересно, что вкладка реклама самая прожорливая. 


 
Vladislav Andruschenko:

Интересно, что вкладка реклама самая прожорливая. 

А что это за вкладка такая? adwords? если да, то немудрено.
 
TheXpert:
А что это за вкладка такая? adwords? если да, то немудрено.
Это реклама гугл. Панель управления. Не думаю, что гугл майнит.)) 
Они мне самописную программу на embarcadero забанили,  хотя там была только связь с терминалом. 
Очень строго они все проверяют. Недавно картинку забанили. 
 
Недавно установил новоиспеченный браузер Avast Secure Browser. Очень похож на Хром, тот же внешний вид, то же управление.
Так же работает сочетание "Ctrl+Shift+N"
Сразу же переносит все закладки и настройки с Хрома.
Много всяких встроенных плюшек, таких как встроенный блокировщик рекламы и скачивания видео с ютуба и не только.
Шустрый. Проблем пока не заметил.
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