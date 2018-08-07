Подписка на OnBookEvent иногда отваливается - есть такое? - страница 9
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Есть одно костыльное решение.
Через глобальные переменные ТЕРМИНАЛА создавать свой счётчик.
Только нужно подумать об уникальном имени, чтобы два окна одного и того же символа создавали свою
глобальную переменную терминала.
Добавлено
Если не требуется открывать два окна символа, то в качестве имени глобальной переменной терминала
можно использовать Магик
или просто имя символа
например "Si-9.18_bookcount"
Я таким образом считаю залоговые (ГО) средства для отложенных ордеров
Только нужно подумать об уникальном имени, чтобы два окна одного и того же символа создавали свою глобальную переменную терминала.
Вряд ли можно придумать имя лучше чем это https://www.mql5.com/ru/forum/267154/page8#comment_8171650
Отлично, впрочем без разницы какое имя, главное - уникальное, если более одного окна
Добавлено
Поправте, если где-то ошибся
Поправте, если где-то ошибся
Уникальность имени напрямую связана с именем символа, я имел ввиду более общий случай
т.е. применительно к Вашему случаю (если все MQL-программы на графике работают только с текущим символом)
вместоэто не ошибка... просто дисциплина
Ребята!
Нам НИКОГДА не "победить" МТ-5!
Индикатор 1
Индикатор 2
Глобальные переменные
Результат 1
Результат 2
Если поставить 1 индикатор, а затем второй, то
при удалении 1-го индикатора - полный мусор (Резудьтат 2), НО
Если первым поставить 1-ый индикаиор, а затем 2-ой индикатор, а потом
удалить 2-ой, затем 1-ый- то всё нормально (Резудьтат 1)!
Добавлено
Похоже, если добавлены 2 индикатора, то при удалении индикатора, который
был поставлен первым,
void OnDeinit(const int reason) вызывается столько раз, сколько индикаторов на чарте!
Ребята!
Нам НИКОГДА не "победить" МТ-5!
Вообще при работе с глобальными переменными есть подводные камни... может какая ошибка и закралась в код... я сейчас с мобильного - может кто с компьютера проверит - подсобит
АААА!! Кажется "дошло" каждиый индикатор имеет свою переменную, которую нужно обновить перед удалением индикатора! :)
Ща исправлю
Да, моя ошибка. Всё заработало правильно
Подключаемый файл
Индикатор
Все заработало как надо!
Пользуйтесь.
Это не поможет в общем случае, когда программы от разных поставщиков, и контроля общего нет. Так что все эти пляски с бубном - изначально бесполезны. И об это уже было сказано ранее. Зафлудили ветку не по теме.