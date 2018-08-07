Подписка на OnBookEvent иногда отваливается - есть такое? - страница 5
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Завтра проверю волшебную силу Вашего кода... а пока хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу того... может ли функция открытия/закрытия стакана быть совмещена с функцией подписки/отписки на/от события по этому стакану или же их следует разделить
В случае со стаканами, этого нельзя сделать, в силу особенности получения стаканов шлюзом ФОРТС Plaza II
Уверен, что причина именно в этой ошибке.
У меня ни разу не было ошибки invalid_book_transaction, так что это разные вещи.
Если Вы сделаете то что пишите на одном и том же символе, то ЕСТЕСТВЕННО подписка уничтожится по данному символу в одном и том же терминале!
И это правильно.
Чего ж тут правильного? Одна программа вышибает другую. Представьте себе, что эксперт поставил для себя таймер, а Вася Пупкин в своем соседнем скрипте этот таймер отключил. КОЛОССАЛЬНО.
У меня ни разу не было ошибки invalid_book_transaction, так что это разные вещи.
Давайте дождёмся нового билда.
Чего ж тут правильного? Одна программа вышибает другую. Представьте себе, что эксперт поставил для себя таймер, а Вася Пупкин в своем соседнем скрипте этот таймер отключил. КОЛОССАЛЬНО.
Пользуйтесь подпиской правильно, и не нужен будет Вася Пупкин.
У меня работают 82 советника в двух терминалах (реал) на одном компе и НИ РАЗУ не было проблемы, которую описываете Вы.
Добавлено
Имеется ввиду включение-выключение подписки на стакан.
Две строчки кода:
Вот пример
Код
Результат
Пользуйтесь подпиской правильно, и не нужен будет Вася Пупкин.
У меня работают 82 советника в двух терминалах (реал) на одном компе и НИ РАЗУ не было проблемы, которую описываете Вы.
Добавлено
Имеется ввиду включение-выключение подписки на стакан.
Две строчки кода:
Во-первых, здесь, похоже, ошибка?
Должно быть так:
или
А во-вторых, зачем вообще эта проверка? Если подписка в этом советнике не подключена, он снимет чужую?
Во-первых, здесь, похоже, ошибка?
Должно быть так:
или
А во-вторых, зачем вообще эта проверка? Если подписка в этом советнике не подключена, он снимет чужую?
Спасибо, действительно опечатался
Есть счётчик подписок на символ.
Есть счётчик подписок на символ.
Можно подробнее, как он организован?
Можно подробнее, как он организован?
Я не разработчик, но думаю, что при MarketBookAdd() счётчик подписок на символе увеличивается,
соответственно при вызове MakerBookRelease() уменьшается и прекращается подписка, если счётчик равен нулю.
Я не разработчик, но думаю, что при MarketBookAdd() счётчик подписок на символе увеличивается,
соответственно при вызове MakerBookRelease() уменьшается и прекращается подписка, если счётчик равен нулю.
Хотелось бы получить комментарий разработчиков, потому что в документации по этому поводу ничего.