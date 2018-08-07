Подписка на OnBookEvent иногда отваливается - есть такое? - страница 5

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A100:
Завтра проверю волшебную силу Вашего кода... а пока хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу того... может ли функция открытия/закрытия стакана быть совмещена с функцией подписки/отписки на/от события по этому стакану или же их следует разделить

В случае со стаканами, этого нельзя сделать, в силу особенности получения стаканов шлюзом ФОРТС Plaza II

 
prostotrader:

Уверен, что причина именно в этой ошибке.

У меня ни разу не было ошибки invalid_book_transaction, так что это разные вещи.

 
prostotrader:

Если Вы сделаете то что пишите на одном и том же символе, то ЕСТЕСТВЕННО подписка уничтожится по данному символу в одном и том же терминале!

И это правильно.

Чего ж тут правильного? Одна программа вышибает другую. Представьте себе, что эксперт поставил для себя таймер, а Вася Пупкин в своем соседнем скрипте этот таймер отключил. КОЛОССАЛЬНО.

 
Stanislav Korotky:

У меня ни разу не было ошибки invalid_book_transaction, так что это разные вещи.

Давайте дождёмся нового билда.

 
Stanislav Korotky:

Чего ж тут правильного? Одна программа вышибает другую. Представьте себе, что эксперт поставил для себя таймер, а Вася Пупкин в своем соседнем скрипте этот таймер отключил. КОЛОССАЛЬНО.

Пользуйтесь подпиской правильно, и не нужен будет Вася Пупкин.

У меня работают 82 советника в двух терминалах (реал) на одном компе и НИ РАЗУ не было проблемы, которую описываете Вы.

Добавлено

Имеется ввиду включение-выключение подписки на стакан.

Две строчки кода:

Вот пример

Код

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Books.mq5 |
//|                                      Copyright 2018 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
bool is_book = false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Add books
   is_book = MarketBookAdd(Symbol());
   if(is_book == true) Print(__FUNCTION__, ": Подписка на стакан добавлена. Символ ", Symbol());
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
    if(is_book == true)
{ MarketBookRelease(Symbol());
    Print(__FUNCTION__, ": Подписка на стакан удалена. Символ ", Symbol());}
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
  {
   if(symbol == Symbol())
   {
     Print(__FUNCTION__, ": Подписка работает. Символ ", Symbol());
   }
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+




Результат

2018.07.24 13:51:19.719 Book_test (Si-9.18,M1)  OnInit: Подписка на стакан добавлена. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:19.745 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:30.346 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:30.411 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:30.477 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:30.489 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:31.071 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:31.108 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:31.178 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:31.285 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:31.305 Book_test (Si-9.18,M1)  OnInit: Подписка на стакан добавлена. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:31.549 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:31.549 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:31.877 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:31.877 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:31.909 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:31.909 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:32.046 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:32.046 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:32.217 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:32.217 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:32.687 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:32.687 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:32.761 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:32.761 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:32.969 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:32.969 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:33.036 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:33.036 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:33.220 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:33.220 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:33.259 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:33.259 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18

..............................

2018.07.24 13:51:44.888 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:44.939 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:44.939 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:45.959 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:45.959 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:45.991 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:45.991 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:46.251 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:46.251 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:48.952 Book_test (Si-9.18,M1)  OnDeinit: Подписка на стакан удалена. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:49.048 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:49.176 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:49.382 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:49.493 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:49.517 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:49.551 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:49.630 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:49.651 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:49.706 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:49.726 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:49.791 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:49.890 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:49.928 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:50.170 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:50.582 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:50.908 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:51.041 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:51.080 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:51.112 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:51.362 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:51.457 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:51.470 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:51.523 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:51.771 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:51.850 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:52.221 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:52.240 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:52.392 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:52.688 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:53.013 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:53.169 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:53.328 Book_test (Si-9.18,M1)  OnBookEvent: Подписка работает. Символ Si-9.18
2018.07.24 13:51:54.185 Book_test (Si-9.18,M1)  OnDeinit: Подписка на стакан удалена. Символ Si-9.18
 
prostotrader:

Пользуйтесь подпиской правильно, и не нужен будет Вася Пупкин.

У меня работают 82 советника в двух терминалах (реал) на одном компе и НИ РАЗУ не было проблемы, которую описываете Вы.

Добавлено

Имеется ввиду включение-выключение подписки на стакан.

Две строчки кода:

Во-первых, здесь, похоже, ошибка?

if(is_book = true) MarketBookRelease(Symbol());

Должно быть так:

if(is_book == true) MarketBookRelease(Symbol());

или

if(is_book) MarketBookRelease(Symbol());

А во-вторых, зачем вообще эта проверка? Если подписка в этом советнике не подключена, он снимет чужую?

 
Sergey Savinkin:

Во-первых, здесь, похоже, ошибка?

Должно быть так:

или

А во-вторых, зачем вообще эта проверка? Если подписка в этом советнике не подключена, он снимет чужую?

Спасибо, действительно опечатался

Есть счётчик подписок на символ.

 
prostotrader:

Есть счётчик подписок на символ.

Можно подробнее, как он организован?

 
Sergey Savinkin:

Можно подробнее, как он организован?

Я не разработчик, но думаю, что при MarketBookAdd() счётчик подписок на символе увеличивается,

соответственно при вызове MakerBookRelease() уменьшается и прекращается подписка, если счётчик равен нулю.

 
prostotrader:

Я не разработчик, но думаю, что при MarketBookAdd() счётчик подписок на символе увеличивается,

соответственно при вызове MakerBookRelease() уменьшается и прекращается подписка, если счётчик равен нулю.

Хотелось бы получить комментарий разработчиков, потому что в документации по этому поводу ничего.

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