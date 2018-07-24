Почему в терминалах разных брокеров разные результаты тестирования? Хоть котировки те же. Загруженные в терминал через функцию "Импорт". - страница 2

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danminin:
не могу понять как один и тот же советник в разных терминалах может тестироваться по разному. что в нем может такого быть.
Значность котировок разная?
 
Artyom Trishkin:
Значность котировок разная?
да нет. пятизнак уже везде.)
 
danminin:
не могу понять как один и тот же советник в разных терминалах может тестироваться по разному. что в нем может такого быть.

выведите спред в принты и посмотрите сколько спред в каждом терминале (возможно у Вас еще какие нибудь свойства инструмента используются, выводите все что используете, может быть уровень стоплевел и т.п. )

ЗЫ: извечная проблема выходного дня.... 

 
Renat Akhtyamov:
скорее всего причина спрятана в коде советника

думал, что проблема в советнике. взял стандартный советник из терминала MACD Sample, и на нем попробовал. (изменил только в нем MaTrendPeriod на 1000)
брокеры gkfx и alpari
спред установил размером в 1 пункт (по пятизнаку)


в одном брокере такое выходит

в другом такое

котировки прилагаю.
EURAUD, 16.09.2017-16.09.2018, M1


 
Igor Makanu:

выведите спред в принты и посмотрите сколько спред в каждом терминале

хорошо, попробую.
 
Igor Makanu:

выведите спред в принты и посмотрите сколько спред в каждом терминале

добавил

Print(Ask-Bid);
и там и там то же:







Не знаю, что это такое!
 
danminin:

добавил

и там и там то же:

Не знаю, что это такое!
Print(MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD));
 
Renat Akhtyamov:
так тоже одинаковые.
 

решил проанализировать отчеты. сохранил отчет тестера А и тестера Б.

ордера там одинаковые. только результаты разные.

смотрим ордер №30.

тестер терминала А

тестер терминала Б

Был селл по цене 1.47945, и закрытие по цене 1.47948.

результаты торговли показывает разные.

 

протестировал на паре EURUSD чтобы было понятнее, там прибыль в пунктах равна прибыли в долларах.

тестер А


тестер Б



Байка по цене 1.11898, и закрытие на цене1.11916. Значит результат по сделке должен быть 0.18.
В первом тестере верно, во втором - нет.

Дополнено: Во втором тестере результат сделки -0.02.  Такое впечатление, что в тестер Б зашит невидимый спред в 20 пунктов.

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