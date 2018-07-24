Почему в терминалах разных брокеров разные результаты тестирования? Хоть котировки те же. Загруженные в терминал через функцию "Импорт". - страница 2
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не могу понять как один и тот же советник в разных терминалах может тестироваться по разному. что в нем может такого быть.
Значность котировок разная?
не могу понять как один и тот же советник в разных терминалах может тестироваться по разному. что в нем может такого быть.
выведите спред в принты и посмотрите сколько спред в каждом терминале (возможно у Вас еще какие нибудь свойства инструмента используются, выводите все что используете, может быть уровень стоплевел и т.п. )
ЗЫ: извечная проблема выходного дня....
скорее всего причина спрятана в коде советника
думал, что проблема в советнике. взял стандартный советник из терминала MACD Sample, и на нем попробовал. (изменил только в нем MaTrendPeriod на 1000)
брокеры gkfx и alpari
спред установил размером в 1 пункт (по пятизнаку)
в одном брокере такое выходит
в другом такое
котировки прилагаю.
EURAUD, 16.09.2017-16.09.2018, M1
выведите спред в принты и посмотрите сколько спред в каждом терминале
выведите спред в принты и посмотрите сколько спред в каждом терминале
добавили там и там то же:
Не знаю, что это такое!
добавили там и там то же:
Не знаю, что это такое!
решил проанализировать отчеты. сохранил отчет тестера А и тестера Б.
ордера там одинаковые. только результаты разные.
смотрим ордер №30.
тестер терминала А
тестер терминала Б
Был селл по цене 1.47945, и закрытие по цене 1.47948.
результаты торговли показывает разные.
протестировал на паре EURUSD чтобы было понятнее, там прибыль в пунктах равна прибыли в долларах.
тестер А
тестер Б
Байка по цене 1.11898, и закрытие на цене1.11916. Значит результат по сделке должен быть 0.18.
В первом тестере верно, во втором - нет.
Дополнено: Во втором тестере результат сделки -0.02. Такое впечатление, что в тестер Б зашит невидимый спред в 20 пунктов.