Почему в терминалах разных брокеров разные результаты тестирования? Хоть котировки те же. Загруженные в терминал через функцию "Импорт". - страница 3
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протестировал на паре EURUSD чтобы было понятнее, там прибыль в пунктах равна прибыли в долларах.
тестер А
тестер Б
Байка по цене 1.11898, и закрытие на цене1.11916. Значит результат по сделке должен быть 0.18.
В первом тестере верно, во втором - нет.
Своп разный еще. А так да, интересно, если не своп, то гепонятно как так получается. Может еще комиссия разная? Какая комиссия там где убыток больше?
сделка без перехода через ночь
...
протестировал на паре EURUSD чтобы было понятнее, там прибыль в пунктах равна прибыли в долларах.
тестер А
тестер Б
Байка по цене 1.11898, и закрытие на цене1.11916. Значит результат по сделке должен быть 0.18.
В первом тестере верно, во втором - нет.
Может еще комиссия разная? Какая комиссия там где убыток больше?
А разве тестер терминала учитывает комиссию?
билды терминалов одинаковые?
Такое впечатление, что в тестер Б зашит невидимый спред в 20 пунктов.
Называется "Комиссия".
Называется "Комиссия".
не заморачивайтесь, топикстартеру проще верить в теорию вселенского заговора против него, чем вывести в принты() все свойства символа и переменные окружения, как вариант - сравнить исторические данные двух ДЦ, но который день этого не произошло
билд 1090 и там и там
Такое впечатление, что в тестер Б зашит невидимый спред в 20 пунктов.
Называется "Комиссия".
у этого брокера комиссия 5 пунктов. но не 20.
может тестер неправильно отнимает комиссию ...