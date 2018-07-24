Почему в терминалах разных брокеров разные результаты тестирования? Хоть котировки те же. Загруженные в терминал через функцию "Импорт". - страница 3

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danminin:

протестировал на паре EURUSD чтобы было понятнее, там прибыль в пунктах равна прибыли в долларах.

тестер А


тестер Б



Байка по цене 1.11898, и закрытие на цене1.11916. Значит результат по сделке должен быть 0.18.
В первом тестере верно, во втором - нет.

Своп разный еще. А так да, интересно, если не своп, то гепонятно как так получается. Может еще комиссия разная? Какая комиссия там где убыток больше?
 
Maxim Romanov:
Своп разный еще. А так да, интересно, если не своп, то гепонятно как так получается. Может еще комиссия разная? Какая комиссия там где убыток больше?

сделка без перехода через ночь

...

 
danminin:

протестировал на паре EURUSD чтобы было понятнее, там прибыль в пунктах равна прибыли в долларах.

тестер А


тестер Б



Байка по цене 1.11898, и закрытие на цене1.11916. Значит результат по сделке должен быть 0.18.
В первом тестере верно, во втором - нет.

билды терминалов одинаковые?
 
Maxim Romanov:
Renat Akhtyamov:
Такое впечатление, что в тестер Б зашит невидимый спред в 20 пунктов.
 
Maxim Romanov:
Может еще комиссия разная? Какая комиссия там где убыток больше?

А разве тестер терминала учитывает комиссию?

 
Renat Akhtyamov:
билды терминалов одинаковые?
билд 1090 и там и там
 
danminin:
Такое впечатление, что в тестер Б зашит невидимый спред в 20 пунктов.

Называется "Комиссия".

 
fxsaber:

Называется "Комиссия".

не заморачивайтесь, топикстартеру проще верить в теорию вселенского заговора против него, чем вывести в принты() все свойства символа и переменные окружения, как вариант - сравнить исторические данные двух ДЦ, но который день этого не произошло

 
danminin:
билд 1090 и там и там
найдите в коде строчку, которая подсчитывает профит по ордеру
 
danminin:
Такое впечатление, что в тестер Б зашит невидимый спред в 20 пунктов.
fxsaber:

Называется "Комиссия".

вот, попробовал открыть сделку на демке.

у этого брокера комиссия 5 пунктов. но не 20.

может тестер неправильно отнимает комиссию ...


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