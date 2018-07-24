Почему в терминалах разных брокеров разные результаты тестирования? Хоть котировки те же. Загруженные в терминал через функцию "Импорт".

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Скачал котировки с сайта с котировками. Загрузил их в терминалы, через меню Сервис/Архив котировок/Импорт.
Использовал терминалы трех разных брокеров.
tikmill
gkfx
alpari

Протестировал советника, все терминалы показали разные результаты.



Почему так? Ведь использовались ОДИНАКОВЫЕ КОТИРОВКИ. (одинаковые параметры советника, одинаковые настройки тестирования, одинаковый спред)

Что на это может влиять?

 
danminin:

Скачал котировки с сайта с котировками. Загрузил их в терминалы, через меню Сервис/Архив котировок/Импорт.
Использовал терминалы трех разных брокеров.
tikmill
gkfx
alpari

Протестировал советника, все терминалы показали разные результаты.



Почему так? Ведь использовались ОДИНАКОВЫЕ КОТИРОВКИ. (одинаковые параметры советника, одинаковые настройки тестирования, одинаковый спред)

Что на это может влиять?

спред, количество знаков после запятой в котировке
 
Renat Akhtyamov:
спред, количество знаков после запятой в котировке
спред везде одинаковый, количество знаков тоже, везде пятизнак.

не знаю, что еще может влиять на результаты тестирования. может что-то в терминале. может брокеры как-то могут менять настройки терминала.
 
Renat Akhtyamov:
спред, количество знаков после запятой в котировке
такое впечатление, что спред как-то влияет. но я везде выставляю одинаковой значение: единицу по пятизнаку.
может тестер использует не то значение спреда, которое я задаю?
 
danminin:
спред везде одинаковый, количество знаков тоже, везде пятизнак.

не знаю, что еще может влиять на результаты тестирования. может что-то в терминале. может брокеры как-то могут менять настройки терминала.

светник имеет настройки?

сравните

 
Renat Akhtyamov:

светник имеет настройки?

сравните

везде настройки одинаковые. просто брал этот советник и копировал в папки experts терминалов.
 
Попробовал в том терминале, который показывает наилучший результат задать спред 30. Теперь он показал такой график как тот терминал, у которого был наихудший результат.

Я понял, терминал, который показывает наихудший результат, не видит значение спреда, которое я ему указываю, и тестирует советник с каким-то своим значением спреда. Почему так происходит , я не знаю.

Может брокер внес какие-то изменения в свой терминал.
 
danminin:
Попробовал в том терминале, который показывает наилучший результат задать спред 30. Теперь он показал такой график как тот терминал, у которого был наихудший результат.

Я понял, терминал, который показывает наихудший результат, не видит значение спреда, которое я ему указываю, и тестирует советник с каким-то своим значением спреда. Почему так происходит , я не знаю.

Может брокер внес какие-то изменения в свой терминал.
скорее всего причина спрятана в коде советника
 
не плодите параною - это древняя болезнь мт4 - граалеобразующая болезнь, если нужен тест скальпера то юзайте мт5 или сразу на демку, а лучше на реал потому как демо и реал  это небо и земля для скальпера, а уж как далеко от теста будут результаты с реала вы должны осознать сами, спокойненько поплакать и смириться
 
Aleksey Semenov:
  это древняя болезнь мт4

думаете это из-за механизма генерации тиков? нет, на М1 результат такой же.

 
Renat Akhtyamov:
скорее всего причина спрятана в коде советника
не могу понять как один и тот же советник в разных терминалах может тестироваться по разному. что в нем может такого быть.
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