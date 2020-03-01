Наш путь развития. Советники сегодня и завтра. - страница 2

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Yousufkhodja Sultonov:

1. Логика советника должна базироваться на определенной идее, обоснованной какой-либо теорией или предположением о закономерностях рынка.

2. Категорически не рассчитывать на ручное вмешательство.

3. Ничего не получается - менять теорию или взгляд на рынок, вплоть до получения приемлемых результатов.

4. Не требовать от советника достижения заоблачных результатов, типа удвоение депозита за 1 месяц.

5. Разрешать советнику залезать в просадки до 2/3 от депозита, руководствуясь принципом: нет просадки - нет и прибыли.

рынок не поклоняется законам синусов и косинусов, не статичен, напротив

поэтому нельзя работать по циклу, по одному и тому же алгоритму

не критикую, это просто моя точка зрения.

---

допустим влезли ручками,

поймите ошибку выполнения торговой операции в ручную,

не надо бояться рынка,

продолжайте,

напишите функцию,

выведите на кнопку,

выведите человеку поля для ввода параметров операции, параметров робота

не лишайте человека процесса торговли

 
Renat Akhtyamov:

рынок не поклоняется законам синусов и косинусов, не статичен, напротив

поэтому нельзя работать по циклу

не критикую, это просто моя точка зрения.

Единая закономерность за последние 18 лет, фактор восстановления = 7,18:


 
Yousufkhodja Sultonov:

1. Логика советника должна базироваться на определенной идее, обоснованной какой-либо теорией или предположением о закономерностях рынка.

2. Категорически не рассчитывать на ручное вмешательство.

3. Ничего не получается - менять теорию или взгляд на рынок, вплоть до получения приемлемых результатов.

4. Не требовать от советника достижения заоблачных результатов, типа удвоение депозита за 1 месяц.

5. Разрешать советнику залезать в просадки до 2/3 от депозита, руководствуясь принципом: нет просадки - нет и прибыли.

1. Закладывать логику в советник на основе теории или найденной закономерности - это начало создания советника.

2. Если ничего не получается при тестировании, просто меняем логику или параметры, но если ничего не получается в торговле? Меняем советник? Но если у нас нет нового советника, но есть возможность его контролировать. Если внешний контроль нивелирует временную неэффективность алгоритма и "вытянет" из просадки? Вплоть до момента входа в благоприятную динамику рынка?

3. Не требовать от советника заоблочных результатов - значит быть реалистом. Быть реалистом - значит знать что советник не совершенен. Знать это - значит допускать собственное вмешательство. Для своевременного вмешательства нужны спец. инструменты. Удобные настройки.

Также нужны оповещения и отчеты.

Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5), среда разработки MetaEditor и инструменты тестирования стратегий. Любую информацию о разработке торговых стратегий на языке MQL5 можно найти на официальном сайте MQL5.community. На этом же сайте в разделе Code Base могут быть...
 

Средства МКЛ позволяют создать невероятно сложные советники. И прибыльные тоже.

Вопрос упирается не в инструмент создания а в самих создателях "прибыльных" советников. Засада кроется в некомпетенции создателей советников, а не самой среды программирования. 

 
Yousufkhodja Sultonov:

Единая закономерность за последние 18 лет:

из них прямая сколько лет длится?


 
Uladzimir Izerski:

Средства МКЛ позволяют создать невероятно сложные советники. И прибыльные тоже.

Вопрос упирается не в инструмент создания а в самих создателях "прибыльных" советников. Засада кроется в некомпетенции создателей советников, а не самой среды программирования. 

+100, Правда, Засада кроется не только  в некомпетенции создателей советников, но и в исключительной сложности рынка в перемешку с неопределенной изменьчивостью.

Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5), среда разработки MetaEditor и инструменты тестирования стратегий. Любую информацию о разработке торговых стратегий на языке MQL5 можно найти на официальном сайте MQL5.community. На этом же сайте в разделе Code Base могут быть...
 
Uladzimir Izerski:

Средства МКЛ позволяют создать невероятно сложные советники. И прибыльные тоже.

Вопрос упирается не в инструмент создания а в самих создателях "прибыльных" советников. Засада кроется в некомпетенции создателей советников, а не самой среды программирования. 

Полностью согласен. Но в оправдание создателей советников скажу, что им тяжело. ))

 
Renat Akhtyamov:
из них прямая сколько лет длится?


Верно, очень долго, но, это один из вариантов не сливаюшего советника по принципу запустил и забыл, далее - как повезет.

 
Реter Konow:

Полностью согласен. Но в оправдание создателей советников скажу, что им тяжело. ))

Легко, если знаешь что и как программировать.

Но есть определенное разделение на программистов и трейдеров, которое тормозит массовый процесс создания супер советников. Но единичные "супер" несомненно есть, но они сочетают в себе качества трейдера и программиста. И дар природный конечно)))

 
Uladzimir Izerski:

Легко, если знаешь что и как программировать.

Но есть определенное разделение на программистов и трейдеров, которое тормозит массовый процесс создания супер советников. Но единичные "супер" несомненно есть, но они сочетают в себе качества трейдера и программиста. И дар природный конечно)))

Владимир, я бы уточнил - не дар, а опыт

и опыта тем больше, чем больше пишешь, испытываешь свой интеллектуальный продукт на реале, на долларовом или центовом, не важно

перетаскиваешь все самое лучшее из предыдущего робота в следующий

и так далее, пока не получишь желаемое

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