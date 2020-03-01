Наш путь развития. Советники сегодня и завтра. - страница 2
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1. Логика советника должна базироваться на определенной идее, обоснованной какой-либо теорией или предположением о закономерностях рынка.
2. Категорически не рассчитывать на ручное вмешательство.
3. Ничего не получается - менять теорию или взгляд на рынок, вплоть до получения приемлемых результатов.
4. Не требовать от советника достижения заоблачных результатов, типа удвоение депозита за 1 месяц.
5. Разрешать советнику залезать в просадки до 2/3 от депозита, руководствуясь принципом: нет просадки - нет и прибыли.
рынок не поклоняется законам синусов и косинусов, не статичен, напротив
поэтому нельзя работать по циклу, по одному и тому же алгоритму
не критикую, это просто моя точка зрения.
---
допустим влезли ручками,
поймите ошибку выполнения торговой операции в ручную,
не надо бояться рынка,
продолжайте,
напишите функцию,
выведите на кнопку,
выведите человеку поля для ввода параметров операции, параметров робота
не лишайте человека процесса торговли
рынок не поклоняется законам синусов и косинусов, не статичен, напротив
поэтому нельзя работать по циклу
не критикую, это просто моя точка зрения.
Единая закономерность за последние 18 лет, фактор восстановления = 7,18:
1. Логика советника должна базироваться на определенной идее, обоснованной какой-либо теорией или предположением о закономерностях рынка.
2. Категорически не рассчитывать на ручное вмешательство.
3. Ничего не получается - менять теорию или взгляд на рынок, вплоть до получения приемлемых результатов.
4. Не требовать от советника достижения заоблачных результатов, типа удвоение депозита за 1 месяц.
5. Разрешать советнику залезать в просадки до 2/3 от депозита, руководствуясь принципом: нет просадки - нет и прибыли.
1. Закладывать логику в советник на основе теории или найденной закономерности - это начало создания советника.
2. Если ничего не получается при тестировании, просто меняем логику или параметры, но если ничего не получается в торговле? Меняем советник? Но если у нас нет нового советника, но есть возможность его контролировать. Если внешний контроль нивелирует временную неэффективность алгоритма и "вытянет" из просадки? Вплоть до момента входа в благоприятную динамику рынка?
3. Не требовать от советника заоблочных результатов - значит быть реалистом. Быть реалистом - значит знать что советник не совершенен. Знать это - значит допускать собственное вмешательство. Для своевременного вмешательства нужны спец. инструменты. Удобные настройки.
Также нужны оповещения и отчеты.
Средства МКЛ позволяют создать невероятно сложные советники. И прибыльные тоже.
Вопрос упирается не в инструмент создания а в самих создателях "прибыльных" советников. Засада кроется в некомпетенции создателей советников, а не самой среды программирования.
Единая закономерность за последние 18 лет:
Средства МКЛ позволяют создать невероятно сложные советники. И прибыльные тоже.
Вопрос упирается не в инструмент создания а в самих создателях "прибыльных" советников. Засада кроется в некомпетенции создателей советников, а не самой среды программирования.
+100, Правда, Засада кроется не только в некомпетенции создателей советников, но и в исключительной сложности рынка в перемешку с неопределенной изменьчивостью.
Средства МКЛ позволяют создать невероятно сложные советники. И прибыльные тоже.
Вопрос упирается не в инструмент создания а в самих создателях "прибыльных" советников. Засада кроется в некомпетенции создателей советников, а не самой среды программирования.
Полностью согласен. Но в оправдание создателей советников скажу, что им тяжело. ))
из них прямая сколько лет длится?
Верно, очень долго, но, это один из вариантов не сливаюшего советника по принципу запустил и забыл, далее - как повезет.
Полностью согласен. Но в оправдание создателей советников скажу, что им тяжело. ))
Легко, если знаешь что и как программировать.
Но есть определенное разделение на программистов и трейдеров, которое тормозит массовый процесс создания супер советников. Но единичные "супер" несомненно есть, но они сочетают в себе качества трейдера и программиста. И дар природный конечно)))
Легко, если знаешь что и как программировать.
Но есть определенное разделение на программистов и трейдеров, которое тормозит массовый процесс создания супер советников. Но единичные "супер" несомненно есть, но они сочетают в себе качества трейдера и программиста. И дар природный конечно)))
Владимир, я бы уточнил - не дар, а опыт
и опыта тем больше, чем больше пишешь, испытываешь свой интеллектуальный продукт на реале, на долларовом или центовом, не важно
перетаскиваешь все самое лучшее из предыдущего робота в следующий
и так далее, пока не получишь желаемое