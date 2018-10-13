Спред в тестере МТ5 - страница 3
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Я не встречал, когда канал по реальным тикам не отрисовывается. Можно символ, таймфрейм, и дату символа с сервера MetaQuotes-Demo?
я на MQ демо не тестировал. Завтра если увижу такой на MQ демо, скину. Это может быть из-за кривой истории брокера?
У меня сразу по нескольким парам (вроде 6 пар) не отрисовывалось, из 28. Там точно были GBPUSD, EURUSD, USDJPY. Потом терминал перезагрузил и опять рисовать канал начал.
я на MQ демо не тестировал. Завтра если увижу такой на MQ демо, скину. Это может быть из-за кривой истории брокера?
У меня сразу по нескольким парам (вроде 6 пар) не отрисовывалось, из 28. Там точно были GBPUSD, EURUSD, USDJPY. Потом терминал перезагрузил и опять рисовать канал начал.
Нужно смотреть в журнал тестера - какие там сообщения о наличии тиковой истории: нужно искать соответствие ошибок в журнале и на графике.
Подскажите пожалуйста, кто знает: Когда сохраняешь данные в CSV из мт5, то последние 2 столбца это что за значения? Первый дата, потом OHLC, а последние 2?
вот пример на скрине я сохранил GBPUSD м1.
Подскажите пожалуйста, кто знает: Когда сохраняешь данные в CSV из мт5, то последние 2 столбца это что за значения? Первый дата, потом OHLC, а последние 2?
вот пример на скрине я сохранил GBPUSD м1.
Один из них объем. А другой, не знаю.
разобрался. тиковый объем, потом реальный объем
А какой реальный объем может быть на форек? Просто у Вас там не пустые значения, вот и удивляет....
А какой реальный объем может быть на форек? Просто у Вас там не пустые значения, вот и удивляет....
Этого я не знаю, загадка конечно. Я сохранял с мт5 этот файл, а потом импортировал его в кастомный символ и там столбцы стоят в таком порядке. Отсюда сделал вывод. Если вывод не правильный, надеюсь меня поправят те, кто разбирается.
Этого я не знаю, загадка конечно. Я сохранял с мт5 этот файл, а потом импортировал его в кастомный символ и там столбцы стоят в таком порядке. Отсюда сделал вывод. Если вывод не правильный, надеюсь меня поправят те, кто разбирается.
Да, вижу, действительно какой то объем есть, только не ясно, что это на самом деле...
Терминал МТ 5 совершенно не пригоден для серьезного тестирования. Начиная с 1999 года по всем парам спред 50 пунктов. Такого быть не могло и не может. Получается что только с 2017 года спред еще понятен. А так никакого доверия тестору МТ5 нет!
Тестер хороший сам по себе, если разобраться в нем, есть некоторые недочеты, но это для искушенных уже. Например на акциях шаг цены постоянен для всей истории, а в реальности он меняется и объем лота меняется у акций, а в тестере он постоянен, плюс кредитное плече для разных акций - разное, поэтому если в тестере мультиинструментальные стратегии тестировать, приходится мириться с допущениями.
По спреду, всегда можно создать свой инструмент и загрузить туда нужный спред и свои котировки. Но это дополнительная возня, особенно если создаешь 28 инструментов, можно потратить очень много времени.