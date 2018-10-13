Спред в тестере МТ5 - страница 2

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Vladimir Karputov:

Откройте свойства графика (цвета) и посмотрите цвет линий: Bid, Ask и Last. Дальше уже будет понятно.

Я открывал и это мне понятно, мне непонятно другое, почему иногда красная линия над графиком рисуется, иногда нет при одинаковых настройках тестера, от чего это зависит и что это означает (именно при тестировании по реальным тикам оно может быть нарисована а может нет) и почему линия аск не совпадает с красной линией над графиком?

 
Maxim Romanov:

Я открывал и это мне понятно, мне непонятно другое, почему иногда красная линия над графиком рисуется, иногда нет при одинаковых настройках тестера, от чего это зависит и что это означает (именно при тестировании по реальным тикам оно может быть нарисована а может нет) и почему линия аск не совпадает с красной линией над графиком?

Я что такое "красная линия" у Вас? На каком символе (форекс или биржевом) тестируете?

 
Vladimir Karputov:

Я что такое "красная линия" у Вас? На каком символе (форекс или биржевом) тестируете?

Инструмент форекс USDJPY например. 2 вопроса:

1) почему линия аск над графиком не совпадает с линией текущего аск?

2) Почему линия аск над графиком отображается не всегда, не смотря на то, что настройки тестера всегда одинаковые и тестирование идет по реальным тикам. Даже в одном тесте на некоторых валютах может отображаться, а на некоторых нет. Что это означает?

Причем может быть так, что на одном прогоне на USDJPY она есть, а в другом прогоне уже нет.

 
Maxim Romanov:

Инструмент форекс USDJPY например. 2 вопроса:

1) почему линия аск над графиком не совпадает с линией текущего аск?

2) Почему линия аск над графиком отображается не всегда, не смотря на то, что настройки тестера всегда одинаковые и тестирование идет по реальным тикам. Даже в одном тесте на некоторых валютах может отображаться, а на некоторых нет. Что это означает?

Причем может быть так, что на одном прогоне на USDJPY она есть, а в другом прогоне уже нет.

Повторяя вопрос: КТО такая "красная" линия?

 
Maxim Romanov:

Инструмент форекс USDJPY например. 2 вопроса:

1) почему линия аск над графиком не совпадает с линией текущего аск?

***

Извините, Вы сами поняли ЧТО спросили? Почему линия ASK (отрисованную по реальным тикам) ДОЛЖНА совпадать с линией текущего ASK? :)

И в очередной раз настоятельно прошу зайти в свойства графика и РАЗОБРАТЬСЯ КАКИМИ цветами отображаются КАКИЕ ЛИНИИ.

 
Vladimir Karputov:

Повторяя вопрос: КТО такая "красная" линия?

Там две красные линии и обе линии аск, я на рисунке пояснил, что имел ввиду.

Та что на рисунке называется текущая линия ASK, она включается и отключается в настройках графика "показывать линию аск" это понятно

 
Maxim Romanov:

Там две красные линии и обе линии аск, я на рисунке пояснил, что имел ввиду.

Та что на рисунке называется текущая линия ASK, она включается и отключается в настройках графика "показывать линию аск" это понятно

В режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" отрисовывается КАНАЛ максимальных ASK и минимальных BID. Именно поэтому ТОЛЬКО в момент рождения бара линия КАНАЛА Bid совпадает с ЛИНИЕЙ текущего Bid. 

 
Vladimir Karputov:

В режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" отрисовывается КАНАЛ максимальных ASK и минимальных BID. Именно поэтому ТОЛЬКО в момент рождения бара линия КАНАЛА Bid совпадает с ЛИНИЕЙ текущего Bid. 

Я понял это. Мне непонятно, почему этот канал бывает не отрисовывается, если в тестере выбран режим "Каждый тик на основе реальных тиков". Если канала нет, то тогда тестирование не по реальным тикам идет?

 
Vladimir Karputov:

Извините, Вы сами поняли ЧТО спросили? Почему линия ASK (отрисованную по реальным тикам) ДОЛЖНА совпадать с линией текущего ASK? :)

И в очередной раз настоятельно прошу зайти в свойства графика и РАЗОБРАТЬСЯ КАКИМИ цветами отображаются КАКИЕ ЛИНИИ.

Тут да, я не подумал, что текущий будет отличаться, спасибо пояснения.

 
Maxim Romanov:

Я понял это. Мне непонятно, почему этот канал бывает не отрисовывается, если в тестере выбран режим "Каждый тик на основе реальных тиков". Если канала нет, то тогда тестирование не по реальным тикам идет?

Я не встречал, когда канал по реальным тикам не отрисовывается. Можно символ, таймфрейм, и дату символа с сервера MetaQuotes-Demo?

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