Спред в тестере МТ5 - страница 2
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Откройте свойства графика (цвета) и посмотрите цвет линий: Bid, Ask и Last. Дальше уже будет понятно.
Я открывал и это мне понятно, мне непонятно другое, почему иногда красная линия над графиком рисуется, иногда нет при одинаковых настройках тестера, от чего это зависит и что это означает (именно при тестировании по реальным тикам оно может быть нарисована а может нет) и почему линия аск не совпадает с красной линией над графиком?
Я открывал и это мне понятно, мне непонятно другое, почему иногда красная линия над графиком рисуется, иногда нет при одинаковых настройках тестера, от чего это зависит и что это означает (именно при тестировании по реальным тикам оно может быть нарисована а может нет) и почему линия аск не совпадает с красной линией над графиком?
Я что такое "красная линия" у Вас? На каком символе (форекс или биржевом) тестируете?
Я что такое "красная линия" у Вас? На каком символе (форекс или биржевом) тестируете?
Инструмент форекс USDJPY например. 2 вопроса:
1) почему линия аск над графиком не совпадает с линией текущего аск?
2) Почему линия аск над графиком отображается не всегда, не смотря на то, что настройки тестера всегда одинаковые и тестирование идет по реальным тикам. Даже в одном тесте на некоторых валютах может отображаться, а на некоторых нет. Что это означает?
Причем может быть так, что на одном прогоне на USDJPY она есть, а в другом прогоне уже нет.
Инструмент форекс USDJPY например. 2 вопроса:
1) почему линия аск над графиком не совпадает с линией текущего аск?
2) Почему линия аск над графиком отображается не всегда, не смотря на то, что настройки тестера всегда одинаковые и тестирование идет по реальным тикам. Даже в одном тесте на некоторых валютах может отображаться, а на некоторых нет. Что это означает?
Причем может быть так, что на одном прогоне на USDJPY она есть, а в другом прогоне уже нет.
Повторяя вопрос: КТО такая "красная" линия?
Инструмент форекс USDJPY например. 2 вопроса:
1) почему линия аск над графиком не совпадает с линией текущего аск?
***
Извините, Вы сами поняли ЧТО спросили? Почему линия ASK (отрисованную по реальным тикам) ДОЛЖНА совпадать с линией текущего ASK? :)
И в очередной раз настоятельно прошу зайти в свойства графика и РАЗОБРАТЬСЯ КАКИМИ цветами отображаются КАКИЕ ЛИНИИ.
Повторяя вопрос: КТО такая "красная" линия?
Там две красные линии и обе линии аск, я на рисунке пояснил, что имел ввиду.
Та что на рисунке называется текущая линия ASK, она включается и отключается в настройках графика "показывать линию аск" это понятно
Там две красные линии и обе линии аск, я на рисунке пояснил, что имел ввиду.
Та что на рисунке называется текущая линия ASK, она включается и отключается в настройках графика "показывать линию аск" это понятно
В режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" отрисовывается КАНАЛ максимальных ASK и минимальных BID. Именно поэтому ТОЛЬКО в момент рождения бара линия КАНАЛА Bid совпадает с ЛИНИЕЙ текущего Bid.
В режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" отрисовывается КАНАЛ максимальных ASK и минимальных BID. Именно поэтому ТОЛЬКО в момент рождения бара линия КАНАЛА Bid совпадает с ЛИНИЕЙ текущего Bid.
Я понял это. Мне непонятно, почему этот канал бывает не отрисовывается, если в тестере выбран режим "Каждый тик на основе реальных тиков". Если канала нет, то тогда тестирование не по реальным тикам идет?
Извините, Вы сами поняли ЧТО спросили? Почему линия ASK (отрисованную по реальным тикам) ДОЛЖНА совпадать с линией текущего ASK? :)
И в очередной раз настоятельно прошу зайти в свойства графика и РАЗОБРАТЬСЯ КАКИМИ цветами отображаются КАКИЕ ЛИНИИ.
Тут да, я не подумал, что текущий будет отличаться, спасибо пояснения.
Я понял это. Мне непонятно, почему этот канал бывает не отрисовывается, если в тестере выбран режим "Каждый тик на основе реальных тиков". Если канала нет, то тогда тестирование не по реальным тикам идет?
Я не встречал, когда канал по реальным тикам не отрисовывается. Можно символ, таймфрейм, и дату символа с сервера MetaQuotes-Demo?