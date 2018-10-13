Спред в тестере МТ5
берет из котировок брокера)
стандартными средствами терминала нельзя
берет из котировок брокера)
стандартными средствами терминала нельзя
Вот я тестирую сейчас, у меня спред на BTCUSD 2 пункта в 2017 году. Этого явно быть не может, по тому что там спред сейчас 722 пункта. Данные взял с демо счета своего брокера. По этому и спрашиваю, если по битку такой спред, то по другим инструментам будет аналогичная история. Получается хотели сделать лучше, а сделали так ,что тестеру вообще доверять нельзя.
cпред, то по другим инструментам будет аналогичная история. Получается хотели сделать лучше, а сделали так ,что тестеру вообще доверять нельзя.
тестер тут ни при чем, тут уже вопрос к брокеру и его котировкам)
если 2 пункта = 0,2 долл тогда это нормальный спред по BTC/USD
Кто знает, как изменить спред в тестере мт5 и откуда тестер изначально его берет?
Если использовать небольшие хитрости , то изменяем вручную :
Выбираем нужный инструмент --> раздел Бары/Тики -- > экспортируем историю --> Открываем в txt редакторе , переносим в excel чтоб было все по разным колонкам --> в колонке SPREAD зачищаем старый и ставим новый какой нужен -- > после создаем Символ --> загружаем этот файл истории уже с нужным нам спредом (раздел Бары/Тики Импорт)
Как то так :)) может кто знает проще вариант , но сам пользовался именно такой методикой
Если использовать небольшие хитрости , то изменяем вручную :
Выбираем нужный инструмент --> раздел Бары/Тики -- > экспортируем историю --> Открываем в txt редакторе , переносим в excel чтоб было все по разным колонкам --> в колонке SPREAD зачищаем старый и ставим новый какой нужен -- > после создаем Символ --> загружаем этот файл истории уже с нужным нам спредом (раздел Бары/Тики Импорт)
Как то так :)) может кто знает проще вариант , но сам пользовался именно такой методикой
Спасибо, это пригодится! Но может кто-то знает способ проще, чем каждый раз править историю? Я считаю это шаг назад по сравнению с тестером мт4. Сначала я там подобными вещами занимался ,по другому конечно, но геморой был, потом там сделали ручное выставление спреда и я обрадовался, перешел на мт5, а тут опять геморой.
Если использовать небольшие хитрости , то изменяем вручную :
Выбираем нужный инструмент --> раздел Бары/Тики -- > экспортируем историю --> Открываем в txt редакторе , переносим в excel чтоб было все по разным колонкам --> в колонке SPREAD зачищаем старый и ставим новый какой нужен -- > после создаем Символ --> загружаем этот файл истории уже с нужным нам спредом (раздел Бары/Тики Импорт)
Как то так :)) может кто знает проще вариант , но сам пользовался именно такой методикой
А котировки совпадают потом (после повторной загрузки)? На синтетических инструментах не совпадает.
Спасибо, это пригодится! Но может кто-то знает способ проще, чем каждый раз править историю? Я считаю это шаг назад по сравнению с тестером мт4. Сначала я там подобными вещами занимался ,по другому конечно, но геморой был, потом там сделали ручное выставление спреда и я обрадовался, перешел на мт5, а тут опять геморой.
Согласен , окошко выставления спреда как в мт4 явно более простой вариант , но в мт5 пока что с геморроем ))
А котировки совпадают потом (после повторной загрузки)? На синтетических инструментах не совпадает.
На удивление (на котирах Альпари ) когда делал тест, то результаты совпали с резами мт4 .Хотя тест в мт5 был именно на загруженных файлах с нужным спредом , значит с котирами все в поряде .
Столкнулся с непонятными вещами в тестере. Если тестировать по реальным тикам в режиме визуализации, то на графике отображаются красная и серая полосы. Я понял, что это рисуется bid и ask. Но почему-то они не всегда отображаются. Один раз запустишь, есть линии, другой раз нет и даже более того, у меня робот мультивалютный, так на части инструментов есть красные и серые линии, а на части нет. При том, что тики загружены. Поэтому вопрос, когда все-таки эти линии появляются и что они обозначают, если при одинаковых настройках тестера, в одном терминале, эти линии то есть, то нет. Может кто-то знает, помогите разобраться? И еще один странный момент: Если на графике рисуется красная линия над свечами, то по логике это должна быть линия аск, но если поставить галочку в свойствах графика показывать линию аск, то она вообще в другом месте. Получается вроде 2 вида спреда и такой и такой, выбирай какой хочешь? на скрине пример
При этом на другом инструменте линия аск совпадает с красной линией над ценой
Откройте свойства графика (цвета) и посмотрите цвет линий: Bid, Ask и Last. Дальше уже будет понятно.
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