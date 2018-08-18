Закономерность. - страница 2
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Волга впадает в Каспийское море.
Спасибо, Кэп !
)))
Для этого есть повод!
Для реки))
Вот, тема уже пошла в нормальное русло.)
Угу, достаю блевотные пакетики )
Одна из закономерностей... уровень входа-цель
и ждём профит:
есть закономерность? ;0))
Угу, достаю блевотные пакетики )
Если нет чего хорошего предложить можно обоср@ть и быть героем. Есть такая категория людей. Ничего удивительного.
Давайте не опускаться до уровня Алексея. Тема то актуальная.
Одна из закономерностей... уровень входа-цель
и ждём профит:
есть закономерность? ;0))
У меня почти, что копия с вашего рисунка без подвала. Но что бы говорить о закономерности с этого рисунка информации не достаточно. О законо... сможем судить по серии испытаний.
Есть вода простая, а есть свенченная или заговоренная. Как кому понятнеею Некоторым помогает при разных заболеваниях.
Был такой лекарь в наше местности Долман его знали во всём мире. Вода от его заговоров помогала от всех болезней.
Так вот оно лекарство от рака и СПИДа
Помер лекарь лет 30 назад. А помогал он людям чисто своей психологией.
Ветка о закономерности всё таки.
Надо рисунок добавить с текущего момэнто море.
Это закономерность или случайность в данный момент если смотреть на историю? И в новой (будущей)истории какие варианты развития событий вы видите?
Это закономерность или случайность в данный момент?
Ну, разумеется закономерность. Лучше скажите как это использовать?
На рынке вообще нет случайностей - рынок формируется совокупностью осознанных и спланированных действий участников. Ни одна сделка или заявка не появляются с бодуна. Ну, м.б., изредка.) Вот, только, коли-б заранее знать, че они там осознали и спланировали.) И ведь, каждый свое планирует - 2 трейдера - три мнения. Одному прибыль через 5 мин нужна, другому завтра, а третьему через 3 мес, а торгуют на одном рынке и заявки одновременно выставляют. Да еще и регулярно ошибаются, паразиты, не в ту сторону выставляют. Бяда.
Ну, разумеется закономерность. Лучше скажите как это использовать?
На рынке вообще нет случайностей - рынок формируется совокупностью осознанных и спланированных действий участников. Ни одна сделка или заявка не появляются с бодуна. Ну, м.б., изредка.) Вот, только, коли-б заранее знать, че они там осознали и спланировали.) И ведь, каждый свое планирует - 2 трейдера - три мнения. Одному прибыль через 5 мин нужна, другому завтра, а третьему через 3 мес, а торгуют на одном рынке и заявки одновременно выставляют. Да еще и регулярно ошибаются, паразиты, не в ту сторону выставляют. Бяда.
Да всё верно вы говорите. Но наша задача получить прибыль, а прибыль в нашем случае можно получить только вероятностным способом. Высокая вероятность возможно даст возможность получить прибыль, а низкая всегда убыток. Так сказать 1 к 3. Если система отлажена то вероятность можно поднять к 2 к 1. Это надо постараться и мыслить и поступать не стандартно.П.С. Мне понравилась чья то мысль. Входить в рынок надо когда страшно. Для меня это выражение актуально и не вызывает страха если уверен в своей системе. Никак правда не доведу до абсолюта).
Вот пример, берите и используйте
https://charts.mql5.com/18/363/usdmxn-h1-fbs-inc.png