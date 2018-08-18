Закономерность. - страница 2

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Georgiy Merts:

Волга впадает в Каспийское море.

Спасибо, Кэп !

)))

Для этого есть повод!

Для реки))

 
Yuriy Asaulenko:

Вот, тема уже пошла в нормальное русло.)

Угу, достаю блевотные пакетики )

 

Одна из закономерностей... уровень входа-цель

и ждём профит:

есть закономерность?   ;0))

 
Alexey Volchanskiy:

Угу, достаю блевотные пакетики )

Если нет чего хорошего предложить можно обоср@ть и быть героем. Есть такая категория людей. Ничего удивительного.

Давайте не опускаться до уровня  Алексея. Тема то актуальная.

 
Sergey Novokhatskiy:

Одна из закономерностей... уровень входа-цель

и ждём профит:

есть закономерность?   ;0))

У меня почти, что копия с вашего рисунка без подвала. Но что бы говорить о закономерности с этого рисунка информации не достаточно. О законо... сможем судить по серии испытаний. 

 
Uladzimir Izerski:

Есть вода простая, а есть свенченная или заговоренная. Как кому понятнеею  Некоторым помогает при разных заболеваниях.

Был такой лекарь в наше местности Долман его знали во всём мире. Вода от его заговоров помогала от всех болезней.

Так вот оно лекарство от рака и СПИДа
 
Alexandr Saprykin:
Так вот оно лекарство от рака и СПИДа

Помер лекарь лет 30 назад. А помогал он людям чисто своей психологией.

Ветка о закономерности всё таки.

Надо рисунок добавить с текущего момэнто море.

Это закономерность или случайность в данный момент если смотреть на историю? И в новой (будущей)истории какие варианты развития событий вы видите?

t2

 
Uladzimir Izerski:

Это закономерность или случайность в данный момент?

Ну, разумеется закономерность. Лучше скажите как это использовать?

На рынке вообще нет случайностей - рынок формируется совокупностью осознанных и спланированных действий участников. Ни одна сделка или заявка не появляются с бодуна. Ну, м.б., изредка.) Вот, только, коли-б заранее знать, че они там осознали и спланировали.) И ведь, каждый свое планирует - 2 трейдера - три мнения. Одному прибыль через 5 мин нужна, другому завтра, а третьему через 3 мес, а торгуют на одном рынке и заявки одновременно выставляют. Да еще и регулярно ошибаются, паразиты, не в ту сторону выставляют. Бяда.

 
Yuriy Asaulenko:

Ну, разумеется закономерность. Лучше скажите как это использовать?

На рынке вообще нет случайностей - рынок формируется совокупностью осознанных и спланированных действий участников. Ни одна сделка или заявка не появляются с бодуна. Ну, м.б., изредка.) Вот, только, коли-б заранее знать, че они там осознали и спланировали.) И ведь, каждый свое планирует - 2 трейдера - три мнения. Одному прибыль через 5 мин нужна, другому завтра, а третьему через 3 мес, а торгуют на одном рынке и заявки одновременно выставляют. Да еще и регулярно ошибаются, паразиты, не в ту сторону выставляют. Бяда.

Да всё верно вы говорите. Но наша задача получить прибыль, а прибыль в нашем случае можно получить только вероятностным способом. Высокая вероятность возможно даст возможность получить прибыль, а низкая всегда убыток. Так сказать 1 к 3. Если система отлажена то вероятность можно поднять к 2  к 1. Это надо постараться и мыслить и поступать не стандартно. 

П.С. Мне понравилась чья то мысль. Входить в рынок надо когда страшно. Для меня это выражение актуально и не вызывает страха если уверен в своей системе. Никак правда не доведу до абсолюта). 
 

Вот пример, берите и используйте


https://charts.mql5.com/18/363/usdmxn-h1-fbs-inc.png

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