Закономерность. - страница 3

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Есть одна классная закономерность:

Если взять большой скользящий объем тиковой выборки (к примеру, 10.000), то средняя дисперсия такого скользящего массива данных практически = const.

 
Alexander_K2:

Есть одна классная закономерность:

Если взять большой скользящий объем тиковой выборки (к примеру, 10.000), то средняя дисперсия такого скользящего массива данных практически = const.

10000? - Зачем так мучить себя и компьютер? И не только тиковый. На минутах выборки и 1000 хватает, чтобы быть примерно постоянной.)

 
Alexander_K2:

Есть одна классная закономерность:

Если взять большой скользящий объем тиковой выборки (к примеру, 10.000), то средняя дисперсия такого скользящего массива данных практически = const.

пройдено, я этим в 2011 занимался, впрочем это и сподвигло меня начать писать на mql

тиковую МАшку сделайте и найдите отклонение в % которое будет эффективным некоторое время для входа в рынок, я экспериментировал, у меня эффективнее всего была МАшка полученная произведением тиков евры на тики золота - подозреваю, что это просто поймал корреляцию с фильтром сглаживания котировок сервера ДЦ

метод не плох, единственное % отклонения от тиковой МАшки   для открытия ордера меняется, не часто, но и когда изменится не понятно

ЗЫ; формула простая: подбираете длину массива экспериментально, у меня было около double tick[3000], каждый новый тик ставите на место tick[0], массив предварительно сдвигаете поэлементно вправо, затем получаете тиковую МАшку путем суммирования эл-в массива и деления на общее кол-во (3000) и полученное среднее арифметическое сравниваете с полученным тиком в % отношении. Модель рабочая, прибыль на уровне спреда


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вспомнил и я закономерность, немного не четкую, но рабочая модель: евро всегда ходит определенное кол-во пунктов в день, раньше это было 300 пп, сейчас что то около 200пп (на минутных ТФ считать М5-М30), не зависимо от волотильности, т.е. сумма колен зигзага внутри дня всегда примерно одинакова, понятно, что точности тут нет, но и чудес не бывает - типа вчера сумма колен ЗЗ была 700 пп, а завтра 100пп, а послезавтра будет 800пп

 
Yuriy Asaulenko:

10000? - Зачем так мучить себя и компьютер? И не только тиковый. На минутах выборки и 1000 хватает, чтобы быть примерно постоянной.)

Правильно ли я понял, что речь идет о примерном постоянстве дисперсии скользящего ряда курсов закрытия минуток за период продолжительностью от 16 часов 40 минут и более? Именно курсов, не приращений?

 
Uladzimir Izerski:

Закономерность это фундаментально важная вещь в прогнозировании процессов для трейдера...

Закономерность на рынках есть, но зарабатывать она не поможет. Рынками двигают условия, а не события.

 
Ivan Gurov:

Закономерность на рынках есть, но зарабатывать она не поможет. Рынками двигают условия, а не события.

События тоже двигают рынки и ещё как. Вспомните башни близнецы, цунами. Может вы имеете в виду другие?

А закономерность может проявляться в разных формах и анализируя сочетания их, можно находить идеальные условия для входа в рынок и выход из него.

Идеальные!!!

 
Alexander_K2:

Есть одна классная закономерность:

Если взять большой скользящий объем тиковой выборки (к примеру, 10.000), то средняя дисперсия такого скользящего массива данных практически = const.

А если взять еще больше, раз в 1000, то уже не так
 
Vladimir:

Правильно ли я понял, что речь идет о примерном постоянстве дисперсии скользящего ряда курсов закрытия минуток за период продолжительностью от 16 часов 40 минут и более? Именно курсов, не приращений?

Не курсов и не приращений. Речь идет о дисперсии отклонений от линии регрессии. Изо дня в день дисперсия практически не меняется.

Если брать на коротких интервалах, то дисперсия, естественно, будет сильно скакать.

 
Yuriy Asaulenko:

Не курсов и не приращений. Речь идет о дисперсии отклонений от линии регрессии. Изо дня в день дисперсия практически не меняется.

Если брать на коротких интервалах, то дисперсия, естественно, будет сильно скакать.

Как раз на этой фиче пролетают на форе (сливают по нашему)

Т.к. это не так

Например всякие там гарчи, армы и т.п.

Достаточно тока один раз вылететь из канала и не вернуться назад и уверенности хана

Но именно эту фразу я ждал вместо всей ветки "от теории к практике"

И все таки птенчик вылетел......

Спасибо, друг!


 
Yuriy Asaulenko:

Не курсов и не приращений. Речь идет о дисперсии отклонений от линии регрессии. Изо дня в день дисперсия практически не меняется.

Если брать на коротких интервалах, то дисперсия, естественно, будет сильно скакать.

То есть не меняется она у Вас внутри суток, тогда на других фреймах больше 12Н например, это уже не работает?

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