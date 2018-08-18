Закономерность. - страница 4
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То есть не меняется она у Вас внутри суток, тогда на других фреймах больше 12Н например, это уже не работает?
Я не знаю. Я на 1м работаю. Другие ТФ меня не оч интересуют.
Как раз на этой фиче пролетают на форе (сливают по нашему)
Т.к. это не так
Например всякие там гарчи, армы и т.п.
Достаточно тока один раз вылететь из канала и не вернуться назад и уверенности хана
Но именно эту фразу я ждал вместо всей ветки "от теории к практике"
И все таки птенчик вылетел......
Спасибо, друг!
Каналов много разных, но они не гарант успеха. Цена чётко следует своему уже заранее известному (не всем конечно))) пути. Роботы крупных игроков свою работу знают уверенно. Если немного под напрячь свои нейроны то можно понять, что этот алгоритм лежит на графике и легко читается. Осталось только понять это. Сам пытаюсь синхронизировать этот процесс в своего бота.
Каналы не самое важное в анализе. Важнее, думаю, структура волн, на ней держится цена.
Каналов много разных, но они не гарант успеха. Цена чётко следует своему уже заранее известному (не всем конечно))) пути. Роботы крупных игроков свою работу знают уверенно. Если немного под напрячь свои нейроны то можно понять, что этот алгоритм лежит на графике и легко читается. Осталось только понять это. Сам пытаюсь синхронизировать этот процесс в своего бота.
Каналы не самое важное в анализе. Важнее, думаю, структура волн, на ней держится цена.
наложи структуру волн на каналы, поставь фильтр и будет работать.
Закономерность в том, что цена идя в конкретном направлении навешивает противотрендовцев
© new-rena
Закономерность в том, что цена идя в конкретном направлении навешивает противотрендовцев
© new-rena
Есть крупные игроки и есть мелочь, от которых цена мало зависит. Мелочь обычно идет именно против тренда. А когда крупные игроки скушают ихние стопы, цену развернут в обратную сторону. Образно так.
наложи структуру волн на каналы, поставь фильтр и будет работать.
Каналы разные бывают. Вот цена в горизонтальном канале. Это продолжение предыдущего рисунка. Какой фильтр предложите?
Каналы разные бывают. Вот цена в горизонтальном канале. Какой фильтр предложите?
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вот касаемо евродоллара
https://www.mql5.com/ru/charts/8744776/eurusd-m30-fbs-inc
Каналы разные бывают. Вот цена в горизонтальном канале. Какой фильтр предложите?
Жуть, сколько линий, глаза разбегаются.
есть три закономерности - цена идет вверх, цена идет вниз и цена вообще никуда не идет. Этого вполне достаточно для торговли. Чего там было раньше - вообще неинтересно. И вообще нет необходимости что-либо рисовать на истории.)
Жуть, сколько линий, глаза разбегаются.
есть три закономерности - цена идет вверх, цена идет вниз и цена вообще никуда не идет. Этого вполне достаточно для торговли. Чего там было раньше - вообще неинтересно. И вообще нет необходимости что-либо рисовать на истории.)
Ты чо Юр на святое...?
У Владимира подход такой
У него и покруче есть шедевры
Ты чо Юр на святое...?
У Владимира подход такой
У него и покруче есть шедевры
Да, это вызывает куда больше эмоций, чем "Черный квадрат" Малевича.