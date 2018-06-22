Усреднение на фортс - страница 4

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TheXpert:

Биржевик который не знает базовых принципов исполнения... еще пальцы гнет ))

Впрочем, добро пожаловать, хомячки нужны везде )

:)

 
Aleksey Vyazmikin:

А вот не знаю, надо смотреть...

По идеи не должны пропадать, с чего бы им пропадать...

В МТ4 пропадают, но решение, как будто, найдено.

 
Sile Si:

В МТ4 пропадают, но решение, как будто, найдено.

У меня не пропадает в MT4 - из отложки информация уходит в открытый ордер.

 
prostotrader:

Это бесполезный спор ...Чем закрываться зависит от ТС и каждый выбирает то, что ЕМУ нужно.


Да, новичку сложно разобраться, когда мнения экспертов разделились.

дело в том, что на реальной торговле по т\п закрываются позиции, часто в минус, разумеется в тестере в плюс по т\п

prostotrader:

...лучше всего написать что Вы хотите от Эксперта...


 хочу чтобы позиция закрылась по т\п в плюс как положено.

prostotrader:

...и приложить Ваш код, тогда можно будет Вам помочь....


Стыдно показывать, там "неприбрано". Стратегия примитивна, в двух словах: открываю первую позицию в направлении тяжелой МА, за тем усредняю лимитными ордерами позицию, если цена идёт против меня.

Когда лимитники вместо т\п ставить и как подсчитывать объём, доливать, при срабатывании усредняющего ордера лимитник т\п или удалять и ставить заново с новым объёмом?

 
Aleksey Vyazmikin:

У меня не пропадает в MT4 - из отложки информация уходит в открытый ордер.

Точно, это при частичном закрытии теряется) Но сейчас другая цель, - закрыть по т\п с наименьшим потерями. Может быть поставить лимитник вместо т\п, а если закроется не весь объём, то чтобы закрыл по рынку. Должно же быть какое то решение закрываться всегда в профит по т\п, а то непорядок

no good

 
Господа, получается что мартини на бирже не получится?
 
Sile Si:

Точно, это при частичном закрытии теряется) Но сейчас другая цель, - закрыть по т\п с наименьшим потерями. Может быть поставить лимитник вместо т\п, а если закроется не весь объём, то чтобы закрыл по рынку. Должно же быть какое то решение закрываться всегда в профит по т\п, а то непорядок


Если объемы большие, то для большей прибыли надо закрываться как то в цикле - допустим по 10 лотов, но реализации у меня нет. Минус в том, что советник должен постоянно отслеживать ситуацию на рынке, а с учетом задержки на коммуникации выигрыша может не быть и от такого способа.

 
Aleksey Vyazmikin:

 ...советник должен постоянно отслеживать ситуацию на рынке...

Он, и так постоянно начеку). Что отслеживать? Какое условие и действие? Попытаюсь сделать

Если усредняющий лимитник исполнен не всем объёмом которым был установлен, какая запись в журнале терминала или в истории сделок?
 
Sile Si:

Стыдно показывать, там "неприбрано". Стратегия примитивна, в двух словах: открываю первую позицию в направлении тяжелой МА, за тем усредняю лимитными ордерами позицию, если цена идёт против меня.

Когда лимитники вместо т\п ставить и как подсчитывать объём, доливать, при срабатывании усредняющего ордера лимитник т\п или удалять и ставить заново с новым объёмом?

Ваша ТС заведомо провальная.

На новостях, когда движение очень сильное "выдетите в трубу".

Как правило, после сильного движение идёт отскок (несколько отскоков) вот вы и будете усреднять "до посинения", или

постоянно будет стабатывать стоп-лосс (если он у Вас есть) 

 
prostotrader:

Ваша ТС заведомо провальная.

На новостях, когда движение очень сильное "выдетите в трубу".

Как правило, после сильного движение идёт отскок (несколько отскоков) вот вы и будете усреднять "до посинения", или

постоянно будет стабатывать стоп-лосс (если он у Вас есть) 

Всё зависит от размера депозита.

Если депозит позволяет, то можно и развернуть рынок в своём направлении.

p.s. Новости придумывают те кто хочет заработать и ввести в заблуждение остальных. Когда новость становится общеизвестной - это уже не новость и рынок идет в обратном направлении.
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