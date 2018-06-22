Усреднение на фортс - страница 3
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Спасибо, отличная ветка)
Почему в минус закрывается позиция по т\п? и почему не по одной цене? написано tp 4575, а закрыто по 4571, 4568, 4567?
Почему в минус закрывается позиция по т\п? и почему не по одной цене? написано tp 4575, а закрыто по 4571, 4568, 4567?
закрывайтесь лимиткой, ТП сделан через ж%пу рыночным ордером.
Вы не шутите? ТП в МТ5 закрывается по рынку?
Так, я ставлю лимитники, когда они становятся сделками комментарии пропадают, ил нет?
А вот не знаю, надо смотреть...
По идеи не должны пропадать, с чего бы им пропадать...
Вы не шутите? ТП в МТ5 закрывается по рынку?
А как иначе закрываться должно? Вам больше бы понравилось, если бы достигнув определенной цены выставилась бы лимитка, которой не хватило бы объёма для отоваривания? Особенно если это SL.
А как иначе закрываться должно?
эээ у вас каша в голове.
реализация ТП через лимитку это правильно и православно. но более геморно реализаторам.
реализация СЛ через лимитку невозможна в принципе, он реализовывается только рыночным ордером.
Вы не шутите?
а похоже?
эээ у вас каша в голове.
реализация ТП через лимитку это правильно и православно. но более геморно реализаторам.
реализация СЛ через лимитку невозможна в принципе, он реализовывается только рыночным ордером.
а похоже?
Проверьте свою кашу, повар.
Я Вам говорю о реальной торговле, а не играх с ДЦ.
Проверьте свою кашу, повар.
Я Вам говорю о реальной торговле, а не играх с ДЦ.
Это бесполезный спор.
ФОРЕКСники никогда не поймут Биржевиков ;)
и... наоборот...
Добавлено
Чем закрываться зависит от ТС и каждый выбирает то, что ЕМУ нужно.
Добавлено
Sile Si
Если Вы никогда не программировали для ФОРТС, то лучше всего написать что Вы хотите от Эксперта
и приложить Ваш код, тогда можно будет Вам помочь.
Биржевик который не знает базовых принципов исполнения... еще пальцы гнет ))
Впрочем, добро пожаловать, хомячки нужны везде )