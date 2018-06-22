Усреднение на фортс - страница 3

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prostotrader:

Лучше так

И вот здесь много полезных функций для ФОРТС

https://www.mql5.com/ru/forum/67298

Спасибо, отличная ветка)

 

Почему в минус закрывается позиция по т\п? и почему не по одной цене? написано tp 4575, а закрыто по 4571, 4568, 4567?

ну мли

 
Sile Si:

Почему в минус закрывается позиция по т\п? и почему не по одной цене? написано tp 4575, а закрыто по 4571, 4568, 4567?

закрывайтесь лимиткой, ТП сделан через ж%пу рыночным ордером.
 
TheXpert:
закрывайтесь лимиткой, ТП сделан через ж%пу рыночным ордером.

Вы не шутите? ТП в МТ5 закрывается по рынку?

 
Sile Si:

Так, я ставлю лимитники, когда они становятся сделками комментарии пропадают, ил нет?

А вот не знаю, надо смотреть...

По идеи не должны пропадать, с чего бы им пропадать...

 
Sile Si:

Вы не шутите? ТП в МТ5 закрывается по рынку?

А как иначе закрываться должно? Вам больше бы понравилось, если бы достигнув определенной цены выставилась бы лимитка, которой не хватило бы объёма для отоваривания? Особенно если это SL.

 
Aleksey Vyazmikin:

А как иначе закрываться должно?

эээ у вас каша в голове.

реализация ТП через лимитку это правильно и православно. но более геморно реализаторам.

реализация СЛ через лимитку невозможна в принципе, он реализовывается только рыночным ордером.

Sile Si:

Вы не шутите?

а похоже?

 
TheXpert:

эээ у вас каша в голове.

реализация ТП через лимитку это правильно и православно. но более геморно реализаторам.

реализация СЛ через лимитку невозможна в принципе, он реализовывается только рыночным ордером.

а похоже?

Проверьте свою кашу, повар.

Я Вам говорю о реальной торговле, а не играх с ДЦ.

 
Aleksey Vyazmikin:

Проверьте свою кашу, повар.

Я Вам говорю о реальной торговле, а не играх с ДЦ.

Это бесполезный спор.

ФОРЕКСники никогда не поймут Биржевиков ;)

и... наоборот...

Добавлено

Чем закрываться зависит от ТС и каждый выбирает то, что ЕМУ нужно.

Добавлено

Sile Si

Если Вы никогда не программировали для ФОРТС, то лучше всего написать что Вы хотите от Эксперта

и приложить Ваш код, тогда можно будет Вам помочь.

 

Биржевик который не знает базовых принципов исполнения... еще пальцы гнет ))

Впрочем, добро пожаловать, хомячки нужны везде )

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