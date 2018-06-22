Усреднение на фортс - страница 5
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Он, и так постоянно начеку). Что отслеживать? Какое условие и действие? Попытаюсь сделатьЕсли усредняющий лимитник исполнен не всем объёмом которым был установлен, какая запись в журнале терминала или в истории сделок?
Я пишу советники, которые работают только при открытии нового бара. Многое зависит от сложности обработки информации, т.е. сколько советник должен всего там пересчитать, и в моем случае это много чего, поэтому делать такие действия на каждом тике не разумно. Делать связку - глобальный расчет на открытии, а дальше внутри бара только минимальный расчет, теоретически можно, но не уверен, что много даст, разве что Вы торгуете на высоких ТФ с малым временем удержания позиции. Я торгую на минутках и мне это особо не нужно.
Про записи - изучайте опытным путем - тут нет закрытой информации, вроде как.
... много чего, поэтому делать такие действия на каждом тике не разумно...
Да пусть пересчитывает на каждом тике), это когда пентиум 1 был, приходилось экономить ресурсы)
Позиция закрылась по tp, но не по установленной цене.
Можно как то узнать закрылась так из за проскальзывания или из за того что не было встречных заявок по цене.
Да пусть пересчитывает на каждом тике), это когда пентиум 1 был, приходилось экономить ресурсы)
Я вижу не рациональное использование ресурсами ПО, и очень слабый прогресс производительности в связи с этим...
Позиция закрылась по tp, но не по установленной цене.
Можно как то узнать закрылась так из за проскальзывания или из за того что не было встречных заявок по цене.
Отсутствие встречных заявок по нужной цене - одна из причин проскальзывания. Выявить конкретную причину можно только собирая историю в стакане, или попытаться на истории тиков идентифицировать свою сделку и посмотреть были ли сделки по лучшей цене до этой сделки. Как правило такие сделки были и брокер не успел среагировать вовремя - возможно у разных брокеров по разному обстоят с этим дела - нужно собирать статистику.
Ваша ТС заведомо провальная.
На новостях, когда движение очень сильное "выдетите в трубу".
Как правило, после сильного движение идёт отскок (несколько отскоков) вот вы и будете усреднять "до посинения", или
постоянно будет стабатывать стоп-лосс (если он у Вас есть)
Ах если бы это был единственный риск, то свести его, практически до нуля, можно подбором разумного варианта ММ. Здесь, без новостей, на спокойном рынке, позиции могут, довольно часто, закрываться по tp в минус. Вот это действительно риск, представляющий угрозу для банальной стратегии. Если вы можете, хотя бы снизить этот риск, буду благодарна.
Если вы можете, хотя бы снизить этот риск, буду благодарна.
торгуйте через квик )