Усреднение на фортс
- Добрый день подскажите как изменить Takeprofit
- Советники: N-_Candles_v3
- Обсуждение статьи "Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5"
Добрый день, уважаемые трейдеры)подскажите пожалуйста, можно ли использовать в своей ТС на рынке фортс усреднение (сетка) или это невозможно??дело в том, что после перехода с рынка форекс на фортс я не могу пользоваться своей ТС, используемой на форексе, поскольку при открытии на одном инструменте нескольких сделок в ту же сторону, даже при том, что цена сильно изменилась, у меня просто увеличивается лот, а ордер открывается на ценовом уровне первой сделки. У меня уже сменилось два брокера (БКС и Just2trade). Не могу понять в чем проблема??или это норма для рынка фортс??мне казалось, что это стандартная операция...
На ФОРТС, по одному инструменту, может быть только одна позиция.
Добрый день, уважаемые трейдеры)подскажите пожалуйста, можно ли использовать в своей ТС на рынке фортс усреднение (сетка) или это невозможно??дело в том, что после перехода с рынка форекс на фортс я не могу пользоваться своей ТС, используемой на форексе, поскольку при открытии на одном инструменте нескольких сделок в ту же сторону, даже при том, что цена сильно изменилась, у меня просто увеличивается лот, а ордер открывается на ценовом уровне первой сделки. У меня уже сменилось два брокера (БКС и Just2trade). Не могу понять в чем проблема??или это норма для рынка фортс??мне казалось, что это стандартная операция...
Вы привыкли к Хеджинговая система, а на бирже используется Неттинговая система.
- www.metatrader5.com
Вы привыкли к Хеджинговая система, а на бирже используется Неттинговая система.
Спасибо!
В мт4 на акциях можно усредняться, кажется
Вы пишете не о биржевой торговле. Биржевая торговля поддерживается только в MetaTrader 5.
Вы пишете не о биржевой торговле. Биржевая торговля поддерживается только в MetaTrader 5.
Неельзя усредняться на акциях в МТ5?
Добрый день, уважаемые трейдеры)подскажите пожалуйста, можно ли использовать в своей ТС на рынке фортс усреднение (сетка) или это невозможно??дело в том, что после перехода с рынка форекс на фортс я не могу пользоваться своей ТС, используемой на форексе, поскольку при открытии на одном инструменте нескольких сделок в ту же сторону, даже при том, что цена сильно изменилась, у меня просто увеличивается лот, а ордер открывается на ценовом уровне первой сделки. У меня уже сменилось два брокера (БКС и Just2trade). Не могу понять в чем проблема??или это норма для рынка фортс??мне казалось, что это стандартная операция...
средняя цена открытия позиции меняется, когда вы добавляете позицию, это то-же самое усреднение, только учет позиций разный.
а ордер открывается на ценовом уровне первой сделки.
Такого не может быть, торговые уровни будут перемещаться, если вы отоварились на рынке по другой цене. Фактически происходит расчет по средней цене, что и показывается на графике. Не знаю, как использовать сетку и не считать стоимость средней позиции можно было...
Ещё Вы можете наблюдать эффект слияния позиций, если не торгуете постоянно руками, а изредка посматриваете на ситуацию, и вы торгуете в секции ФОРТС, дело в том, что существует клиринг для раза в день, когда фактически Ваша позиция закрывается и подсчитывается промежуточный итог и опять открывается по текущей цене.
когда фактически Ваша позиция закрывается и подсчитывается промежуточный итог и опять открывается по текущей цене
Так вот в чём дело, а я голову ломаю почему закрывается позиция в убыток.
Значит, когда переоткрыта позиция после клиринга, подсчёт всех входящих в позицию сделок обнуляется. Получается в рынке одна позиция, открытая одной сделкой и лот последней сделки будет отображаться как сумма лотов всех сделок закрытой перед клирингом позиции?
Как же после этого узнать сколько сделок было в позиции?
Так вот в чём дело, а я голову ломаю почему закрывается позиция в убыток.
Значит, когда переоткрыта позиция после клиринга, подсчёт всех входящих в позицию сделок обнуляется. Получается в рынке одна позиция, открытая одной сделкой и лот последней сделки будет отображаться как сумма лотов всех сделок закрытой перед клирингом позиции?
Как же после этого узнать сколько сделок было в позиции?
К сожалению в вопросах работы с ордерами я не силен - использую класс, написанный на заказ.
Однако у таких операций есть особенность - это совершение сделки без номера(тикета) ордера и с особым комментарием (у брокера Открытие, я так понимаю, что это зависит от настроек сервера).
В итоге получается, что каждую позицию надо проверить на предмет клиринга, и если он был, то вынести его за скобки, иначе говоря считать средний размер позиции только по сделкам, имеющим уникальный номер и комментарий.
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