отображение новостей экономического календаря на чарте

Это 5!!
 

Посмотрите еще на новый режим тестирования:

Он позволяет хорошо моделировать задержки в исполнении, что приводит к реквотам. Очень хороший режим для тестирования неубиваемости своего эксперта.


 
Renat:

Наконец-то! Давно ждали.
 
Классно :)

Ждем еще эмуляцию разрывов связи и перезапуска терминала :)

Ждем автоматизацию календаря экономических новостей, раз речь идет о нем.:)
 
"Да уш"(с) :)
 
И отразить нововведение в Руководстве пользователя. А также здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/23/page9/#comment_29621
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate:.
 
Уже есть.



Чтобы принудительно обновить справку, можно удалить файл terminal_russian.chm в папке каталог_терминала/help.

 
После обычного обновления билда нововведение не отразилось. С принудительным обновлением Руководства всё понятно.
 
Справка обновляется автоматически, но отдельно (независимо от терминальных компонентов) - либо по времени, либо по результатам существенных изменений.

Но Вы можете в любой момент скачать актуальную версию прямо с сайта из раздела Документации MQL5


 
ОК. А может лучше предусмотреть при каждом новом обновлении билда автоматическое удаление файла terminal_russian.chm из папки каталог_терминала/help (для последующей автоматической загрузки актуальной версии Руководства)?

...Если, конечно, не преследуется цель экономии трафика пользователя (хотя для решения этой проблемы можно предусмотреть опцию в терминале).

