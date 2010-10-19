отображение новостей экономического календаря на чарте
Классно :)
Ждем еще эмуляцию разрывов связи и перезапуска терминала :)
Ждем автоматизацию календаря экономических новостей, раз речь идет о нем.:)
Посмотрите еще на новый режим тестирования:
Он позволяет хорошо моделировать задержки в исполнении, что приводит к реквотам. Очень хороший режим для тестирования неубиваемости своего эксперта.
И отразить нововведение в Руководстве пользователя. А также здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/23/page9/#comment_29621
Уже есть.
Чтобы принудительно обновить справку, можно удалить файл terminal_russian.chm в папке каталог_терминала/help.
После обычного обновления билда нововведение не отразилось. С принудительным обновлением Руководства всё понятно.
Справка обновляется автоматически, но отдельно (независимо от терминальных компонентов) - либо по времени, либо по результатам существенных изменений.
Но Вы можете в любой момент скачать актуальную версию прямо с сайта из раздела Документации MQL5
ОК. А может лучше предусмотреть при каждом новом обновлении билда автоматическое удаление файла terminal_russian.chm из папки каталог_терминала/help (для последующей автоматической загрузки актуальной версии Руководства)?
...Если, конечно, не преследуется цель экономии трафика пользователя (хотя для решения этой проблемы можно предусмотреть опцию в терминале).
