Расстояние между параллельными линиями - страница 2
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Я не делаю никаких расчетов в MT (mql) я только беру из терминала значение трех точек в виде время/цена
Далее эти значения я переношу в другую среду где у меня нарисована своя система координат статическая(масштаб фиксирован) ... Поэтому никакое изменение в МТ графике на меня не будет влиять.
Мне нужно только знать как подставить значения в формулу для расчетов на моей системе координат. Такой расчет сделал Georgiy Merts но у него почему-то другой результат вышел
Не зависит от того в какой среде Вы считаете. Если просто получаете координаты точек как время/цена, то воспользуйтесь формулами, что я написал и получите линию на графике того таймфрейма, с которого получали координаты. Если у Вас своя система координат, то нужно учитывать коэффициенты перехода от одной системы к другой.
Если системы координат линейные, то это просто соотношение масштабов. Например, Вы снимаете с часового графика цену в центах, а Ваши координаты в минутах и долларах, то один коэффициент переводит минуты в часы, а второй центы в доллары.
Или я что-то неверно понял ?
Или я что-то неверно понял ?
Таки да )) Я объясню по простому, у меня на листе формата А4 нарисована система координат (масштаб и стандарт которые не меняются), вид такой как у картинки которую я кидал выше.
Далее я захожу в терминал беру данные трех точек в виде: 1.2222 2018.05.14 10:00 1.4444 2018.05.14 23:00 и красная линия 1.4444 2018.05.15 13:00 далее эти данные переношу на лист формата А4 где нарисована система координат и рисую линии.... а далее мне нужно узнать расстояние между этими параллельными линиями
+ еще проблема в том что я не математик и не понимаю как подставить эти данные в формулу для расчета .... Мне нужен такой пример как делал Georgiy Merts
Мне не нужен код ... мне нужен пример как подставить данные в формулу ... так как сделал Georgiy Merts
По этой картинке мне считали и у всех разный результат... как такое может быть
в одних выходит разница между линиями 82 в других 81,8 а у вас же 83
Дык давайте расчеты других - посмотрим. Возможно, я где-то ошибся. Алгоритм расчета я дал. Причем подчеркнул - надо брать не "расстояние между прямыми", а "расстояние по вертикали".
Дык давайте расчеты других - посмотрим. Возможно, я где-то ошибся. Алгоритм расчета я дал. Причем подчеркнул - надо брать не "расстояние между прямыми", а "расстояние по вертикали".
под "расстояние по вертикали" вы имеете в виду синюю линию ?
под "расстояние по вертикали" вы имеете в виду синюю линию ?
Да, именно так. И никакого другого расстояния на графике не может быть, поскольку по разным осям - несовместные данные.
Есть такие данные
есть формула https://math.semestr.ru/line/distance.php
как использовать данные из картинки и подставить их в формулу ?
Вы до сих пор не посчитали расстояние?)
я вам предлагал в вашем заказе считать с учетом масштабов.
Вот делал когда-то индикатор, рассчитывающий длину линии.
Масштаб задается в параметрах.
Можете проверить расстояние в фотошопе, как гипотенузу.
Да, именно так. И никакого другого расстояния на графике не может быть, поскольку по разным осям - несовместные данные.
Почему данные не несовместные ?
Вы до сих пор не посчитали расстояние?)
Еще раз ... Я НЕ делаю никаких расчетов в MT (MQL)
У меня на листе формата А4 нарисована система координат ... Что бы не брать линейку и мерить все ... мне нужно математически все это определить ....
При чем здесь этот терминал ?
Почему данные не несовместные ?
Потому что цена со временем - никак не связаны.
Вы исходите из геометрического понятия расстояния, где обе координатные оси - представляют собой расстояние.
А на графике цены мы имеем по одной оси цену, по другой - время, причем, еще и неравномерное (в выходные баров нет).
Я уж не говорю, что даже если бы это был геометрический случай - величина "расстояние между прямыми" не имеет никаких существенных преимуществ перед величиной "расстоянием между прямыми по оси Y".
Еще раз ... Я НЕ делаю никаких расчетов в MT (MQL)
У меня на листе формата А4 нарисована система координат ... Что бы не брать линейку и мерить все ... мне нужно математически все это определить ....
При чем здесь этот терминал ?
Тогда просто разберитесь как написать формулу прямой в системе координат 0xy, напишите её. Затем определите точку от которой нужно считать расстояние до прямой и поставьте нужные значения в ту формулу. На снимке в первом сообщении не все и не точные данные для решения задачи.
Задайте две точки на прямой которые соответствуют каким-то точным значениям осей x и y это будет прямая. Задайте координаты точки принадлежащей другой прямой. Это будет точка от которой надо считать.