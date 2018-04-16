Расстояние между параллельными линиями - страница 3
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Еще раз ... Я НЕ делаю никаких расчетов в MT (MQL)
У меня на листе формата А4 нарисована система координат ... Что бы не брать линейку и мерить все ... мне нужно математически все это определить ....
При чем здесь этот терминал ?
еще раз)
Система координат должна быть приведена к одной единице измерения - например к пикселю (или миллиметру) и масштабу, тогда вы сможете проводить любые измерения и расчеты.
А на графике цены мы имеем по одной оси цену, по другой - время, причем, еще и неравномерное (в выходные баров нет).
Так все приведено в пиксели ... представим что нет ни цены ни времени ... Координаты точек заданы в пикселях (миллиметрах) относительно белого полотна.
Тогда просто разберитесь как написать формулу прямой в системе координат 0xy, напишите её. Затем определите точку от которой нужно считать расстояние до прямой и поставьте нужные значения в ту формулу. На снимке в первом сообщении не все и не точные данные для решения задачи.
Если бы я знал что куда подставлять я бы ничего не спрашивал.
Вот скажите мне какие еще данные здесь нужны ?
еще раз)
Система координат должна быть приведена к одной единице измерения - например к пикселю (или миллиметру) и масштабу, тогда вы сможете проводить любые измерения и расчеты.
Вот я и сделал .... Как теперь сделать расчеты ?
Вам нужно найти катет у прямоугольного треугольника.
http://www-formula.ru/2011-10-09-11-08-41
Так все приведено в пиксели ... представим что нет ни цены ни времени ... Координаты точек заданы в пикселях (миллиметрах) относительно белого полотна.
Так ведь мой метод - универсален.
Находим наклон одной линии, у другой - такой же самый наклон, и она находится на некотором постоянном расстоянии ПО ВЕРТИКАЛИ.
Из координат точки, через которую проходит вторая прямая - это расстояние легко находится.
Кучу формул дали и не в первый раз
О стенку горох...
Если бы я знал что куда подставлять я бы ничего не спрашивал.
Вот скажите мне какие еще данные здесь нужны ?
Вот я и сделал .... Как теперь сделать расчеты ?
Примерно такие
И вот решение этой задачи с помощью вами указанного сайта
Визуально не соответствует, но ведь шкала не одинаковая. Именно это похоже на изменение масштаба.
Примерно такие
Вот скажите, а у меня разве не так нарисовано, разве есть разница между вашим рисунком и моим ? )
У Вас данные:
Прямая (точка1: x=3 y=2) и (точка2: x=12 y=3,25)
Найти расстояние от точки x=2 y=3,75 до прямой
Теперь те данные которые у меня:
Прямая (точка1: x=93 y=300) и (точка2: x=163 y=268)
Найти расстояние от точки x=410 y=245 до прямой
Кучу формул дали и не в первый раз
Толку мне от этих формул, если я не понимаю эти формулы что и куда подставлять... Если все так просто я же дал координаты точек в чем проблема показать что и как делить и куда подставлять ?
Толку мне от этих формул, если я не понимаю эти формулы что и куда подставлять... Если все так просто я же дал координаты точек в чем проблема показать что и как делить и куда подставлять ?
Тогда и смысла нет тут темы рисовать
Фриланс и больше никак
Была же у Вас там заявка, фонд оплаты тоже определили.
Что помешало Вам?