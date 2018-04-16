Расстояние между параллельными линиями - страница 3

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Itum:

Еще раз ... Я НЕ делаю никаких расчетов в MT (MQL)

У меня на листе формата А4 нарисована система координат ... Что бы не брать линейку и мерить все ... мне нужно математически все это определить ....

При чем здесь этот терминал ?

еще раз)

Система координат должна быть приведена к одной единице измерения - например к пикселю (или миллиметру) и масштабу, тогда вы сможете проводить любые измерения и расчеты.

[Удален]  
Georgiy Merts:

А на графике цены мы имеем по одной оси цену, по другой - время, причем, еще и неравномерное (в выходные баров нет).

Так все приведено в пиксели ... представим что нет ни цены ни времени ... Координаты точек заданы в пикселях (миллиметрах) относительно белого полотна.

[Удален]  
Alexey Viktorov:

Тогда просто разберитесь как написать формулу прямой в системе координат 0xy, напишите её. Затем определите точку от которой нужно считать расстояние до прямой и поставьте нужные значения в ту формулу. На снимке в первом сообщении не все и не точные данные для решения задачи.

Если бы я знал что куда подставлять я бы ничего не спрашивал.

Вот скажите мне какие еще данные здесь нужны ?


Taras Slobodyanik:

еще раз)

Система координат должна быть приведена к одной единице измерения - например к пикселю (или миллиметру) и масштабу, тогда вы сможете проводить любые измерения и расчеты.


Вот я и сделал .... Как теперь сделать расчеты ?

 

Вам нужно найти катет у прямоугольного треугольника.

http://www-formula.ru/2011-10-09-11-08-41

1. Как найти неизвестную сторону треугольника
1. Как найти неизвестную сторону треугольника
  • www-formula.ru
Сторона, высота, медиана, биссектриса для всех видов треугольников.
 
Itum:

Так все приведено в пиксели ... представим что нет ни цены ни времени ... Координаты точек заданы в пикселях (миллиметрах) относительно белого полотна.

Так ведь мой метод - универсален.

Находим наклон одной линии, у другой - такой же самый наклон, и она находится на некотором постоянном расстоянии ПО ВЕРТИКАЛИ. 

Из координат точки, через которую проходит вторая прямая - это расстояние легко находится.

 

Кучу формул дали и не в первый раз

О стенку горох...

 
Itum:

Если бы я знал что куда подставлять я бы ничего не спрашивал.

Вот скажите мне какие еще данные здесь нужны ?



Вот я и сделал .... Как теперь сделать расчеты ?

Примерно такие

И вот решение этой задачи с помощью вами указанного сайта


Визуально не соответствует, но ведь шкала не одинаковая. Именно это похоже на изменение масштаба.

[Удален]  
Alexey Viktorov:

Примерно такие

Вот скажите, а у меня разве не так нарисовано, разве есть разница между вашим рисунком и моим ? )

У Вас данные:

Прямая (точка1: x=3 y=2) и (точка2: x=12 y=3,25)

Найти расстояние от точки  x=2 y=3,75 до прямой


Теперь те данные которые у меня:

Прямая (точка1: x=93 y=300) и (точка2: x=163 y=268)

Найти расстояние от точки  x=410 y=245 до прямой

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Кучу формул дали и не в первый раз

Толку мне от этих формул, если я не понимаю эти формулы что и куда подставлять... Если все так просто я же дал координаты точек в чем проблема показать что и как делить и куда подставлять ?

 
Itum:

Толку мне от этих формул, если я не понимаю эти формулы что и куда подставлять... Если все так просто я же дал координаты точек в чем проблема показать что и как делить и куда подставлять ?

Тогда и смысла нет тут темы рисовать

Фриланс и больше никак

Была же у Вас там заявка, фонд оплаты тоже определили.

Что помешало Вам?

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