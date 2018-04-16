Расстояние между параллельными линиями - страница 4
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Вот скажите, а у меня разве не так нарисовано, разве есть разница между вашим рисунком и моим ? )
У Вас данные:
Прямая (точка1: x=3 y=2) и (точка2: x=12 y=3,25)
Найти расстояние от точки x=2 y=3,75 до прямой
Теперь те данные которые у меня:
Прямая (точка1: x=93 y=300) и (точка2: x=163 y=268)
Найти расстояние от точки x=410 y=245 до прямой
Кроме этих чисел на графике PX которые сбивают с толку. И слева ещё какая-то шкала.
По указанным координатам получается так
Кроме этих чисел на графике PX которые сбивают с толку. И слева ещё какая-то шкала.
По указанным координатам получается так
Да у него там ноль по игреку вверху, а не внизу.
Он меня в личке своим скрином уже атаковал вчера.
Я ему уже сказал - скрин не верный.
Кроме этих чисел на графике PX которые сбивают с толку. И слева ещё какая-то шкала.
По указанным координатам получается так
Вы хотите сказать что желтая линия равна 704,79 пикселя(миллиметра) ?
Да у него там ноль по игреку вверху, а не внизу.
Сейчас перерисую ...
Вы хотите сказать что желтая линия равна 704,79 пикселя(миллиметра) ?
Извиняюсь, ошибочка вышла по моей невнимательности в связи со спешкой.
Вот правильное решение.
Извиняюсь, ошибочка вышла по моей невнимательности в связи со спешкой.
Вот правильное решение.
Вы хотите сказать что желтая линия равна 704,79 пикселя(миллиметра) ?
Сейчас перерисую ...
Извиняюсь, ошибочка вышла по моей невнимательности в связи со спешкой.
Вот правильное решение.
Вот это то что я искал ! Похоже что Alexey Viktorov единственный человек который понимает в математике
Вот это то что я искал ! Похоже что Alexey Viktorov единственный человек который понимает в математике
Прочтите все мои сообщения в той своей ветке. Я там рассказывал о контрольной на втором курсе института. Именно эта задача и была. Правда я решил её через ... но правильно. А когда решил и вчистовую написал больше половины всей контрольной понял свою ошибку, но переписывать всё было лениво и я сдал как есть. За что и получил отлично размером 500пт.
Итум, Вы запутались именно на этом. Просто С будет с минусом. Можно и так как у Вас
Там в уравнении и получается минус. Это я не вставил его в формулу при первом расчёте.
как найти точку пересечения прямых на чарте?
прямые заданы, как трендовые линии, ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TREND,sub_window,time1,price1,time2,price2)