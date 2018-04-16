Расстояние между параллельными линиями - страница 4

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Itum:

Вот скажите, а у меня разве не так нарисовано, разве есть разница между вашим рисунком и моим ? )

У Вас данные:

Прямая (точка1: x=3 y=2) и (точка2: x=12 y=3,25)

Найти расстояние от точки  x=2 y=3,75 до прямой


Теперь те данные которые у меня:

Прямая (точка1: x=93 y=300) и (точка2: x=163 y=268)

Найти расстояние от точки  x=410 y=245 до прямой

Кроме этих чисел на графике PX которые сбивают с толку. И слева ещё какая-то шкала.

По указанным координатам получается так


 
Alexey Viktorov:

Кроме этих чисел на графике PX которые сбивают с толку. И слева ещё какая-то шкала.

По указанным координатам получается так


Да у него там ноль по игреку вверху, а не внизу.

Он меня в личке своим скрином уже атаковал вчера.

Я ему уже сказал - скрин не верный.

[Удален]  
Alexey Viktorov:

Кроме этих чисел на графике PX которые сбивают с толку. И слева ещё какая-то шкала.

По указанным координатам получается так

Вы хотите сказать что желтая линия равна 704,79 пикселя(миллиметра) ?

Renat Akhtyamov:

Да у него там ноль по игреку вверху, а не внизу.


Сейчас перерисую ...

 
Itum:

Вы хотите сказать что желтая линия равна 704,79 пикселя(миллиметра) ?


Извиняюсь, ошибочка вышла по моей невнимательности в связи со спешкой.

Вот правильное решение.


 
Alexey Viktorov:

Извиняюсь, ошибочка вышла по моей невнимательности в связи со спешкой.

Вот правильное решение.

это верное решение
 
Itum:

Вы хотите сказать что желтая линия равна 704,79 пикселя(миллиметра) ?


Сейчас перерисую ...

Итум, Вы запутались именно на этом. Просто С будет с минусом. Можно и так как у Вас
[Удален]  
Alexey Viktorov:

Извиняюсь, ошибочка вышла по моей невнимательности в связи со спешкой.

Вот правильное решение.

Вот это то что я искал ! Похоже что Alexey Viktorov единственный человек который понимает в математике

 
Itum:

Вот это то что я искал ! Похоже что Alexey Viktorov единственный человек который понимает в математике

Прочтите все мои сообщения в той своей ветке. Я там рассказывал о контрольной на втором курсе института. Именно эта задача и была. Правда я решил её через ... но правильно. А когда решил и вчистовую написал больше половины всей контрольной понял свою ошибку, но переписывать всё было лениво и я сдал как есть. За что и получил отлично размером 500пт.

 
Renat Akhtyamov:
Итум, Вы запутались именно на этом. Просто С будет с минусом. Можно и так как у Вас

Там в уравнении и получается минус. Это я не вставил его в формулу при первом расчёте.

 
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