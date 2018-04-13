Что нового произошло в сообществе за последние три месяца? - страница 2
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Да я ваще на улицу вечером боюсь выходить, вдруг тут с форума начнут пырять ))
Я про неадекватов писал, не про себя.
И что, как много неадекватов вас окружает? Всё больше и больше - по вашим словам, и прибывает с каждым часом? ...
А вокруг меня - хорошие люди. Что, и как мы думаем и мыслим, то нас и окружает ;)
Из Питера с Москвой почаще выбирайтесь.
Ы-ы-ы ... Другого междометия прям и придумать-то сложно.
Сибирь-матушка, Енисей-батюшка...
Ну, тогда раздолье, богатые регионы, правда? Наркоты мало наверное, пьют только по праздникам, а в областях и вовсе культурно-развлекательные мероприятия и стройки.
Наш уже на Луну собрался, а Енисей-батюшка ещё и газ не весь видал, всё мимо возят.
У-у-у как всё запущено ... Хотите о политике поболтать? Это не политресурс. Тут и в баньку можно попасть на недельку.
И, да - и раздолье, и небедные регионы, и наркоты не много, и алкашни всё меньше и меньше. Раньше, в лихие 90-е - ух сколько всего вами описанного было, а сейчас - нормально всё у нас, культурно. Уж где вы грязь находите ...
Могу с фотографиями и роликами привести уйму мест где лично бывал. Странно, как Вы умудряетесь её не замечать. Если где забор новый поставили, и стены покрасили в одном из 5 домов, то да-90-е хуже было. Но гордиться наличием крашеных подъездов (далеко не везде кстати) и нового забора за 20 лет при таких ресурсах, это перебор. Про наркотики, спид и алкоголь вы это зря.
Красноярский край, Урал, Забайкалье, не сильно далеко от 90-х ушли. Работы нет, все по вахтам на трубе и сидят за копейки для подобной работы. Страна вахтовиков. Поспрашивайте людей вокруг, если мне не верите, за городом, да и в самом городе.
И все нарки и те, кто на вахте, сидят на этом форуме??? Сидят и выслеживают, когда ты раскроешь свой анонимус... Жуть.
Я в начале нулевых от Красноярска до Абакана ж/д автоматизировал, прошли все 600 км, ночевали черт знает где. Что-то не припомню, чтобы были конфликты с местными и с ножиками бросались.
Правильно сказал Артем, кто хочет видеть грязь, будет искать грязь. А кто хочет видеть звезды, посмотрит на звезды.
Могу с фотографиями и роликами привести уйму мест где лично бывал. Странно, как Вы умудряетесь её не замечать. Если где забор новый поставили, и стены покрасили в одном из 5 домов, то да-90-е хуже было. Но гордиться наличием крашеных подъездов (далеко не везде кстати) и нового забора за 20 лет при таких ресурсах, это перебор. Про наркотики, спид и алкоголь вы это зря.
Красноярский край, Урал, Забайкалье, не сильно далеко от 90-х ушли. Работы нет, все по вахтам на трубе и сидят за копейки для подобной работы. Страна вахтовиков. Поспрашивайте людей вокруг, если мне не верите, за городом, да и в самом городе.
Т.е., вы мне рассказываете, что в моём Красноярском крае нет работы у людей?
Смешно - у нас у каждой практически семьи по две машины - приезжаю во вторую хату работать, и машину поставить некуда. Жену еду встречать пораньше - место для её машины занять - перегораживаю своей машиной два места и жду. А бывает, что и одного места нет, и искать приходится...
Вот где вы пьянь и наркоманов выискиваете - не понятно. Хотя они и у нас есть. Но это как в любом обществе - не больше. А может и меньше в последние годы - у нас молодёжь увлеклась спортом.
А в подъездах всё начинается с самих жильцов - если бросать мусор на пол, то в подъезде будет разруха, если петь хором, и в клозетах, простите, мимо мочиться, то тоже будет разруха. Она ж не в клозетах, а в головах, как говаривал Преображенский :)))
Просто совет - что, и как вы мыслите, то вас и окружает.
Давайте уже заканчивать этот ненужный трёп и флуд.
И все нарки и те, кто на вахте, сидят на этом форуме??? Сидят и выслеживают, когда ты раскроешь свой анонимус... Жуть.
Я в начале нулевых от Красноярска до Абакана ж/д автоматизировал, прошли все 600 км, ночевали черт знает где. Что-то не припомню, чтобы были конфликты с местными и с ножиками бросались.
Правильно сказал Артем, кто хочет видеть грязь, будет искать грязь. А кто хочет видеть звезды, посмотрит на звезды.
Каждый год ездим с женой в авто-путешествия. Столько км наматываем, где только ни бываем, ещё ни разу за 12 лет постоянных путешествий не нарывались на на скандалы.
Были один раз деятели - решили нам пещеру показать (там много пещер), так они и привели нас в какую-то штольню заброшенную - мол это и есть та самая расчудесная пещера. Пройдя метров 20 с детьми, поняли, что это развод - послали их, и вернулись обратно. Попытались они с нас денег затребовать за экскурсию - не вышло. Это был всего один раз - да и то просто мошенники.
Не уважаю анонимусов. Трусы.
они просто умные
Ну и как, много уже люду напыряли? Потому и вспышка555 ?
Иногда бывает, что математик или программист или какой-то ученый, просто имеет рожу рецидивиста, но вполне развитые и интеллигентные люди.
Или некоторые просто не фотогеники и не хотят показывать своё личико.
Или может быть пользователь этого ресурса работает на таком месте и на такой должности, что не хочет проявить себя.
И если некоторые выбирают идиотские аватарки, то это тоже однозначно не объясняется. Или он действительно тупой, или у него просто есть чувство Юмора :)
Так что не надо так волноваться.