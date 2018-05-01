Вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая ! - страница 12
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О чем столь много здесь пишут? Что, нынче совсем что ли перестали математике учить? Вводите (в соответствии с Вашими задачами и целями) метрику и только в соответствии с ней находите кратчайшее расстояние.
Визуальное же здесь для детского сада. Изменили разрешенние экрана и что было перпендикулярным стало не таким.
О чем столь много здесь пишут? Что, нынче совсем что ли перестали математике учить? Вводите (в соответствии с Вашими задачами и целями) метрику и только в соответствии с ней находите кратчайшее расстояние.
Визуальное же здесь для детского сада. Изменили разрешенние экрана и что было перпендикулярным стало не таким.
О том что хочется 150 у.е. )))
) Когда Вы смотрите на карту Google и меняете масштаб и делаете другое коварство расстояние между городами тоже меняется?
На карте масштаб одинаков по обеим осям. О геометрическом подобии что-то слышали?
О чем столь много здесь пишут? Что, нынче совсем что ли перестали математике учить? Вводите (в соответствии с Вашими задачами и целями) метрику и только в соответствии с ней находите кратчайшее расстояние.
Визуальное же здесь для детского сада. Изменили разрешенние экрана и что было перпендикулярным стало не таким.
А до того, как изменили оно чему было перпендикулярным?
А до того, как изменили оно чему было перпендикулярным?
Я тоже попробовал
Даже не меняя разрешения экрана, перепендикулярнось будет потеряна при переключение с старшего ТФ, на младьший.
Однако и это решаемо.
Но сначала нужно посмотреть, как автор ветки вычислит расстояние ничего не меняя.
MQL позволяет, ждем.
О том что хочется 150 у.е. )))
Понял. Битва за 150 убитых енотов. Готов сообщить способ решения этой благородной и абсолютно бесполезной задачи желающему ее решить. Законные 20% за наколку:)
"Вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая масштаб графика (таким образом что бы масштаб не влиял на это) ... вот пример"
У нас есть два перпендикуляра, визуальный для глаз (который при изменении масштаба на раз не перпендикуляр), и математический стабильный он же расстояние между прямыми.
Задачка подружить эти перпендикуляры.
"включая масштаб графика (таким образом что бы масштаб не влиял на это) " - а это из области прогнись не прогибаясь))
"Вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая масштаб графика (таким образом что бы масштаб не влиял на это) ... вот пример"
У нас есть два перпендикуляра, визуальный для глаз (который при изменении масштаба на раз не перпендикуляр), и математический стабильный он же расстояние между прямыми.
Задачка подружить эти перпендикуляры.
"включая масштаб графика (таким образом что бы масштаб не влиял на это) " - а это из области прогнись не прогибаясь))
Да без проблем. Помнится, очень давно сказал шефу, что ТЗ - бред сивой кобылы. Он взял паузу и ответил:"Возможно, мы на нее и работаем".
При чём вообще масштаб? График "строится" в своей системе координат время/цена. Пусть они даже и не имеют ничего общего. Как минуты можно считать штуками, так и пункты изменения цены тоже можно считать штуками. Таким образом мы получили систему координат в которой можно написать уравнение прямой используя именно эти единицы измерения. Имея точку на другой прямой, легко определить расстояние от точки до прямой. И как не меняй масштаб координаты точки останутся неизменны и уравнение прямой останется неизменным.
Остаётся только один вопрос! В каких единицах измерения получим это расстояние и в какие единицы нужно перевести? А надо-ли переводить?
что автор желает наши глазки натянуть на цифры, и шоб это все было синхронно и не было зрительно - цифрового контрапункта.
А чтобы получаемый результат можно было хоть как-то проверить.
Дабы убрать все эти нюансы, самим оптимальным я вижу решение, построить свою систему координат и все расчеты делать там ... так сказать стандартизировать.