Вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая ! - страница 12

Новый комментарий
 

О чем столь много здесь пишут? Что, нынче совсем что ли перестали математике учить? Вводите (в соответствии с Вашими задачами и целями) метрику и только в соответствии с ней находите кратчайшее расстояние. 

Визуальное  же здесь для детского сада. Изменили  разрешенние экрана и что было перпендикулярным стало не таким.

 
Aleksey Ivanov:

О чем столь много здесь пишут? Что, нынче совсем что ли перестали математике учить? Вводите (в соответствии с Вашими задачами и целями) метрику и только в соответствии с ней находите кратчайшее расстояние. 

Визуальное  же здесь для детского сада. Изменили  разрешенние экрана и что было перпендикулярным стало не таким.

О том что хочется 150 у.е. )))

 
Konstantin Gruzdev:

) Когда Вы смотрите на карту Google и меняете масштаб и делаете другое коварство расстояние между городами тоже меняется?

На карте масштаб одинаков по обеим осям. О геометрическом подобии что-то слышали? 

 
Aleksey Ivanov:

О чем столь много здесь пишут? Что, нынче совсем что ли перестали математике учить? Вводите (в соответствии с Вашими задачами и целями) метрику и только в соответствии с ней находите кратчайшее расстояние. 

Визуальное  же здесь для детского сада. Изменили  разрешенние экрана и что было перпендикулярным стало не таким.

А до того, как изменили оно чему было перпендикулярным? 

 
Алексей Тарабанов:

А до того, как изменили оно чему было перпендикулярным? 

Я тоже попробовал

Даже не меняя разрешения экрана, перепендикулярнось будет потеряна при переключение с старшего ТФ, на младьший.

Однако и это решаемо.

Но сначала нужно посмотреть, как автор ветки вычислит расстояние ничего не меняя.

MQL позволяет, ждем.

 
Dmytro Zelenskyy:

О том что хочется 150 у.е. )))

Понял. Битва за 150 убитых енотов. Готов сообщить способ решения этой благородной и абсолютно бесполезной задачи желающему ее решить. Законные 20% за наколку:) 

 

"Вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая масштаб графика (таким образом что бы масштаб не влиял на это) ... вот пример"

У нас есть два перпендикуляра, визуальный для глаз (который при изменении масштаба на раз не перпендикуляр), и математический стабильный он же расстояние между прямыми.

Задачка подружить эти перпендикуляры.


"включая масштаб графика (таким образом что бы масштаб не влиял на это) " - а это из области прогнись не прогибаясь))

 
Dmytro Zelenskyy:

"Вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая масштаб графика (таким образом что бы масштаб не влиял на это) ... вот пример"

У нас есть два перпендикуляра, визуальный для глаз (который при изменении масштаба на раз не перпендикуляр), и математический стабильный он же расстояние между прямыми.

Задачка подружить эти перпендикуляры.


"включая масштаб графика (таким образом что бы масштаб не влиял на это) " - а это из области прогнись не прогибаясь))

Да без проблем. Помнится, очень давно сказал шефу, что ТЗ - бред сивой кобылы. Он взял паузу и ответил:"Возможно, мы на нее и работаем". 

[Удален]  
Alexey Viktorov:

При чём вообще масштаб? График "строится" в своей системе координат время/цена. Пусть они даже и не имеют ничего общего. Как минуты можно считать штуками, так и пункты изменения цены тоже можно считать штуками. Таким образом мы получили систему координат в которой можно написать уравнение прямой используя именно эти единицы измерения. Имея точку на другой прямой, легко определить расстояние от точки до прямой. И как не меняй масштаб координаты точки останутся неизменны и уравнение прямой останется неизменным.

Остаётся только один вопрос! В каких единицах измерения получим это расстояние и в какие единицы нужно перевести? А надо-ли переводить?

+ 100 в карму ... все верно !


Dmytro Zelenskyy:

что автор желает наши глазки натянуть на цифры, и шоб это все было синхронно и не было зрительно - цифрового контрапункта. 

А чтобы получаемый результат можно было хоть как-то проверить.

[Удален]  

Дабы убрать все эти нюансы, самим оптимальным я вижу решение, построить свою систему координат и все расчеты делать там ... так сказать стандартизировать.

1...56789101112131415
Новый комментарий