Вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая ! - страница 6

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Itum:

Да

к сожалению я не математик (

Для этого достаточно знать школьный курс алгебры за 8-й класс. И математиком быть для этого вовсе необязательно.

Расстояние обозначено d -- посмотри, как оно вычисляется.

 
Itum:

Почему хрень ? Почему дохлый ?

Да потому что, если буквально воспроизвести код, то получается ерунда, которая при этом на всех чартах будет разной.

Углы нельзя мерить в системе координат, которая постоянно изменяется. У Вас угол будет так же меняться.

Вообще, Вы бы сказали то, зачем Вам это надо, может все уже используют другое решение для Вашей задачи.

 
Олег avtomat:

для понимания, о чём идёт речь :


 

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На Ваших картинках везде известны все точки пересечения, но по факту у автора нет данных координат точек соприкосновения со второй линией. Из картинок не очевидно, как Вы её нашли.

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Aleksey Vyazmikin:

Вообще, Вы бы сказали то, зачем Вам это надо, может все уже используют другое решение для Вашей задачи.

Мне нужно знать разницу между двумя параллельными линиями ...

Красная линия - расстояние между линиями

пока это теория - http://www.cleverstudents.ru/line_and_plane/distance_between_parallel_lines.html а как же на практике такое сделать ?
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Aleksey Vyazmikin:

На Ваших картинках везде известны все точки пересечения, но по факту у автора нет данных координат точек соприкосновения со второй линией. Из картинок не очевидно, как Вы её нашли.

На картинках показан весь процесс решения поставленной задачи, в том числе и определение точек пересечения. 

Олег avtomat 2018.03.31 04:30   

 
Олег avtomat:

На картинках показан весь процесс решения поставленной задачи, в том числе и определение точек пересечения. 

Олег avtomat 2018.03.31 04:30   

Внимательно смотрю рисунок (матлаб видимо?)

Выдвигаю гипотизу, мы видим две функции, где:

-  "b" - это смещение по оси y,

-  "a" это коэффициент наклона,

-  "t" - это координата по оси "x"

- "z(t)" - новая функция, описывающая перпендикуляр

верно?

Смотрю дальше и не могу сообращить, следующие выражения показывают что - там где стрелочки и надпись "solve"? 

Дальше возникает "r" (сторона треухольника?) - что это такое и что подразумевает формула словами - степень?

Дальше уже находите d, вроде как по всем известной формуле...

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Aleksey Vyazmikin:

Внимательно смотрю рисунок (матлаб видимо?)

Выдвигаю гипотизу, мы видим две функции, где:

-  "b" - это смещение по оси y,

-  "a" это коэффициент наклона,

-  "t" - это координата по оси "x"

- "z(t)" - новая функция, описывающая перпендикуляр

верно?

Смотрю дальше и не могу сообращить, следующие выражения показывают что - там где стрелочки и надпись "solve"? 

Дальше возникает "r" (сторона треухольника?) - что это такое и что подразумевает формула словами - степень?

Дальше уже находите d, вроде как по всем известной формуле...

маткад

верно

"solve" = "решать"  -- поиск точки пересечения линии с перпендикуляром, т.е. поиск значения t, при котором y(t)=z(t)

подставляем найденное t и определяем r=y(t) при этом конкретном t

таким образом, получаем координаты точки (t;r) пересечения для первой линии

для второй линии проделываем аналогичные действия

в результате получаем две точки, расстояние между которыми надо определить

определяем d по указанной формуле  

 
Олег avtomat:

маткад

верно

"solve" = "решать"  -- поиск точки пересечения линии с перпендикуляром, т.е. поиск значения t, при котором y(t)=z(t)

Не торопитесь, решать значит, ага, а как решать не ясно. Я так понимаю через систему уравнений?

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http://ru.onlinemschool.com/math/assistance/cartesian_coordinate/plane_plane/
Онлайн калькулятор. Расстояние между плоскостями.
Онлайн калькулятор. Расстояние между плоскостями.
  • ru.onlinemschool.com
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Aleksey Vyazmikin:

Не торопитесь, решать значит, ага, а как решать не ясно. Я так понимаю через систему уравнений?

любым удобным способом

можно численно, с приемлемой погрешностью -- большой роли это не играет

Но в данном случае всё очень просто решается аналитически.

напомню, что к заданным двум параллельным линиям можно провести бесконечное множество перпендикуляров, а для определения расстояния можно использовать любой из них

в частности, это тоже перпендикуляр к заданным линиям :  

приравнивая  

найдём  


подставим это значение в уравнение линии  


получим   

Первая точка (t1;r1) найдена.   Вторая определяется аналогично.   

Как видно, ничего сложного нет. Надо только немножечко подумать.

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