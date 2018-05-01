Вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая ! - страница 10
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Отличие от гугля - МТ4-5 имеет плавающие масштабы по двум осям, и эти масштабы (соотношения) у каждого пользователя свои.
Плавающие масштабы не имеют значения, расстояние между параллельными линиями неизменны при любом масштабе.
Да Вы не правы, сразу был разговор о том, что задача решаема с определенными оговорками. И, не было в условиях задачи постоянно пересчитывать расстояние - т.е. исходить надо из того, что рассчитали на одном ТФ расстояние и при их изменении цифровые вычисления не меняем. Понятно, что графически через объекты это не сделать из-за разных осей X на разных TF, так как привязка при построении идет именно к ТФ. Но, можно делать расчет на TF=M1 , а дальше уже, зная функции, рисовать через канвас на любом другом TF.
Ну если под оговоркой подразумевается изменение задачи на другую и решение другой задачи, то да.. с оговорками.. Она не решаема в текущем виде даже на одном и том же ТФ.. просто + или - нажать и все..
Задача решается и решений несколько.
Снова.. под решением подразумевается переубеждения заказчика на другое ТЗ ? Ну тогда да..
Плавающие масштабы не имеют значения, расстояние между параллельными линиями неизменны при любом масштабе.
Масштаб на расстояние между 2мя параллельными линиями не влияет. верно. Его можно найти. Легко. Но задача то не в этом..
Но задача то не в этом..
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Вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая !
Itum, 2018.03.29 12:52
Подскажите как можно вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая масштаб графика (таким образом что бы масштаб не влиял на это)
вот пример:
Красная линия - расстояние между двумя параллельными линиями - как можно вычислить ?
Плавающие масштабы не имеют значения, расстояние между параллельными линиями неизменны при любом масштабе.
Мы про гугль мэп?
Если вы будете считать без учета изменений масштабов, то у вас не будет постоянного расстояния.
Снова.. под решением подразумевается переубеждения заказчика на другое ТЗ ? Ну тогда да..
Если Вы про фриланс, то у него ТЗ открыто, там нет никаких изменений.
Задача решается без всяких оговорок и ограничений.
Задача решается исходя только из свойств графического объекта и не важно на каком они таймфрейме построены.
ТС пишет одно, но судя по коду ему нужно другое, а именно построение второй линии во временном пространстве.
Зная функции двух линий, мы можем найти их значение (для построения на графике) на более высоких ТФ, если это лучи, а не линии, или если эти линии кратны высоким ТФ.
Вот скриншот. Красной линией изображено расстояние между 2мя линиями и оно ни от чего не зависит, его можно найти. А вот желтой изображен перпендикуляр, который просит найти заказчик.. И вот он то и зависит от масштаба. А задание - чтобы он не зависел от масштаба и был равным.. И тут возможны оговорки.. либо чтобы зависел, либо не перпендикуляр, либо чтобы был не равен, но никак не 3 утверждения сразу.
Вот скриншот. Красной линией изображено расстояние между 2мя линиями и оно ни от чего не зависит, его можно найти. А вот желтой изображен перпендикуляр, который просит найти заказчик.. И вот он то и зависит от масштаба. А задание - чтобы он не зависел от масштаба и был равным.. И тут возможны оговорки.. либо чтобы зависел, либо не перпендикуляр, либо чтобы был не равен, но никак не 3 утверждения сразу.
Клиент хочет не перпендикуляр, а расстояние. Перпендикуляр пускай меняется как хочет)
Клиент хочет не перпендикуляр, а расстояние. Перпендикуляр пускай меняется как хочет)
в задании на его скрине нарисован именно перпендикуляр.. вот вы ему скажите, что ему он не нужен, а нужно расстояние между 2мя линиями.. )
в задании на его скрине нарисован именно перпендикуляр.. вот вы ему скажите, что ему он не нужен, а нужно расстояние между 2мя линиями.. )
Расстояние между двумя параллельными линиями всегда перпендикуляр. То, что при изменении масштаба происходит визуальное искажение картинки - не имеет значение.