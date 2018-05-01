Вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая ! - страница 5
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Правильно ли я понимаю что дельта это синяя линия ... А размера красной здесь нет ?
https://c.mql5.com/3/181/lineee__2.jpg
Дельта это расстояние между двумя линиями в пунктах.
В коде мы можем задать это расстояние, но его поиск происходит с учетом того, что мы его не знам - оно ищется исходя из дельт "b" первой и второй функции.
Вы бы проверили свой код - хрень рисуется.Забудьте про углы - это дохлый номер. Углы надо строить по пикселям, а MT строит по цене.
ой, я тоже только что заметил
зачем Вам линии по углу?
Вы бы проверили свой код - хрень рисуется.
Забудьте про углы - это дохлый номер. Углы надо строить по пикселям, а MT строит по цене.
Почему хрень ? Почему дохлый ?
ой, я тоже только что заметил
зачем Вам линии по углу?
А как же можно узнать размер штрихованной линии ?
Почему хрень ? Почему дохлый ?
А как же можно узнать размер штрихованной линии ?
на картинках там и формула для этого есть
Почему хрень ? Почему дохлый ?
А как же можно узнать размер штрихованной линии ?
А они у Вас будут по углу всегда построены?
Если так, то просто найдите катет в треугольнике по формуле
Несоразмерность шкал по осям на видимой части общей картины приводит к деформации картинки.
Но это перпендикуляры, построенные по строгим формулам. Хотя визуально кажется, что это не так.
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для понимания, о чём идёт речь :
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А они у Вас будут по углу всегда построены?
Если так, то просто найдите катет в треугольнике по формуле
Да
на картинках там и формула для этого есть