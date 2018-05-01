Вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая ! - страница 5

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Itum:


Правильно ли я понимаю что дельта это синяя линия ... А размера красной здесь нет ?

https://c.mql5.com/3/181/lineee__2.jpg

Дельта это расстояние между двумя линиями в пунктах.

В коде мы можем задать это расстояние, но его поиск происходит с учетом того, что мы его не знам - оно ищется исходя из дельт "b" первой и второй функции.

[Удален]   
 // ЗАДАЕМ ДВЕ ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ ДЛЯ ГЛАВНОЙ ЛИНИИ: ТОЧКА1(ВРЕМЯ,ЦЕНА) и ТОЧКА2(ВРЕМЯ,ЦЕНА)
   // ЭТА ЛИНИИ ГЛАВНАЯ
   datetime Line1_Врем0=Time[0], Line1_Врем1=Time[10];
   double Line1_Цена0=High[10], Line1_Цена1=Low[10];

   ObjectCreate("Line1",OBJ_TRENDBYANGLE,0,Line1_Врем0,Line1_Цена0,Line1_Врем1,Line1_Цена1);
   ObjectSetInteger(0,"Line1",OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
   ObjectSetInteger(0,"Line1",OBJPROP_COLOR,Red);
   ObjectSetInteger(0,"Line1",OBJPROP_WIDTH,2);

   // СТРОИМ ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ ТОЛЬКО ПО ОДНОЙ ТОЧКЕ-ПРИВЯЗКЕ
   ObjectCreate("Line2",OBJ_TRENDBYANGLE,0,Time[15],Low[15],0,0);
   ObjectSetInteger(0,"Line2",OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
   ObjectSetInteger(0,"Line2",OBJPROP_COLOR,Lime);
   ObjectSetInteger(0,"Line2",OBJPROP_WIDTH,2);

  // ПРИСВАИВАЕМ ЛИНИИ Line2 ТАКОЙ ЖЕ САМЫЙ УГОЛ КАК В ЛИНИИ Line1 ЧТО БЫ ЛИНИИ БЫЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
   ObjectSetDouble(0,"Line2",OBJPROP_ANGLE,ObjectGetDouble(0,"Line1",OBJPROP_ANGLE)); 

   // РИСУЕМ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНУЮ ЛИНИЮ К Line1 и Line2
   ObjectCreate("Value",OBJ_TRENDBYANGLE,0,Time[0],Low[15],0,0);
   ObjectSetInteger(0,"Value",OBJPROP_RAY,false);
   ObjectSetInteger(0,"Value",OBJPROP_COLOR,Gold);
   ObjectSetInteger(0,"Value",OBJPROP_WIDTH,3);
   ObjectSetDouble(0,"Value",OBJPROP_ANGLE,90+ObjectGetDouble(0,"Line1",OBJPROP_ANGLE));

   // ЗАДАЧА: ПОЛУЧИТЬ РАЗМЕР ЖЕЛТОЙ ЛИНИИ МЕЖДУ Line1 и Line2. ОПТИМАЛЬНЫМ И УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПАРАМЕТРОМ РАЗМЕРА НАВЕРНОЕ БУДУТ - ПИКСЕЛИ.
 
Itum:

Вы бы проверили свой код - хрень рисуется.

Забудьте про углы - это дохлый номер. Углы надо строить по пикселям, а MT строит по цене.
 
Itum:

ой, я тоже только что заметил

зачем Вам линии по углу?

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:

Вы бы проверили свой код - хрень рисуется.

Забудьте про углы - это дохлый номер. Углы надо строить по пикселям, а MT строит по цене.


Почему хрень ? Почему дохлый ?


Renat Akhtyamov:

ой, я тоже только что заметил

зачем Вам линии по углу?


А как же можно узнать размер штрихованной линии ?
[Удален]  
Itum:

Почему хрень ? Почему дохлый ?



А как же можно узнать размер штрихованной линии ?

на картинках там и формула для этого есть

 
Itum:

Почему хрень ? Почему дохлый ?



А как же можно узнать размер штрихованной линии ?

А они у Вас будут по углу всегда построены?

Если так, то просто найдите катет в треугольнике по формуле

[Удален]  

Несоразмерность шкал по осям на видимой части общей картины приводит к деформации картинки. 

Но это перпендикуляры, построенные по строгим формулам. Хотя визуально кажется, что это не так.


 

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[Удален]  

для понимания, о чём идёт речь :


 

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[Удален]  
Renat Akhtyamov:

А они у Вас будут по углу всегда построены?

Если так, то просто найдите катет в треугольнике по формуле

Да

Олег avtomat:

на картинках там и формула для этого есть

к сожалению я не математик (
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