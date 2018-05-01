Вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая ! - страница 15
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Да сделано уже...
Скрипт который я использую и показываю на видео выше.
Все меряет, вручную адаптируется по Х.
Все расчеты по мат., формулам средней школы.
Сам находит две трендовые прямые, и постоянно следит за их координатами, показывает дистанцию.
Через ObjectGetValueByShift точно ничего не вычислишь. Из точки имеющей координаты времени и цены, перпендикуляр к прямой может попасть на время между барами. Тут и получится что перпендикуляр с допустимыми погрешностями, а это уже недопустимая ошибка в расчётах.
удалил пост
да он просто в радианы не перевел угол
удалил пост
да он просто в радианы не перевел угол
Ну извини что успел процитировать. Я не из вредности... :))))
Ну извини что успел процитировать. Я не из вредности... :))))
я понимаю
в ветке прогнозов я выкладывал код как то, но это было давно
по некоторым причинам выложить сюда не могу
+ 100 в карму ... все верно !
А чтобы получаемый результат можно было хоть как-то проверить.
Вот еще способ проверить
"Теорема Пифагора — : сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы"
SQRT(767 * 767 + 767 * 767) = 1084
Погрешность - это графика, трудно уж точно поставить линии.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/717895
Несколько функций чтобы вычислить, расстояния между точкой и прямой или точкой, угол, координаты точки.
Если точка находится на протяжении длины линии, для примера "зеленая точка" - то предложение формулы работать будут !
А вот если точка будет сдвинута относительно линии, для примера "красная точка" - будут ли работать предложение вами формулы ?
Если точка находится на протяжении длины линии, для примера "зеленая точка" - то предложение формулы работать будут !
А вот если точка будет сдвинута относительно линии, для примера "красная точка" - будут ли работать предложение вами формулы ?
Зачем Вы так издеваетесь над радистами?
Если точка находится на протяжении длины линии, для примера "зеленая точка" - то предложение формулы работать будут !
А вот если точка будет сдвинута относительно линии, для примера "красная точка" - будут ли работать предложение вами формулы ?
Для точек, эти формулы, не будут работать. Нужны специальные "точечные" формулы.
Раздел в геометрии есть — "Точечная геометрия".
Математики подтвердят.