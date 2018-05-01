Вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая ! - страница 15

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Да сделано уже... 

Скрипт который я использую и показываю на видео выше.

Все меряет, вручную адаптируется по Х.

Все расчеты по мат., формулам средней школы.

Сам находит две трендовые прямые, и постоянно следит за их координатами, показывает дистанцию.

Файлы:
Distance_line05.ex4  8 kb
 
Alexey Viktorov:

Через ObjectGetValueByShift точно ничего не вычислишь. Из точки имеющей координаты времени и цены, перпендикуляр к прямой может попасть на время между барами. Тут и получится что перпендикуляр с допустимыми погрешностями, а это уже недопустимая ошибка в расчётах.

удалил пост

да он просто в радианы не перевел угол

 
Renat Akhtyamov:

удалил пост

да он просто в радианы не перевел угол

Ну извини что успел процитировать. Я не из вредности... :))))

 
Alexey Viktorov:

Ну извини что успел процитировать. Я не из вредности... :))))

я понимаю

в ветке прогнозов я выкладывал код как то, но это было давно

по некоторым причинам выложить сюда не могу

 
Itum:
+ 100 в карму ... все верно !


А чтобы получаемый результат можно было хоть как-то проверить.

Вот еще способ проверить

"Теорема Пифагора — : сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы"

SQRT(767 * 767  +  767 * 767) = 1084


Погрешность - это графика, трудно уж точно поставить линии.



 

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/717895

Несколько функций чтобы вычислить, расстояния между точкой и прямой или точкой, угол, координаты точки.

Математика. Прямые, точки, дистанция, угол, координаты.
Математика. Прямые, точки, дистанция, угол, координаты.
  • 2018.04.27
  • Dmytro Zelenskyy
  • www.mql5.com
Несколько функций чтобы вычислить, расстояния между точкой и прямой или точкой, угол, координаты точки. MathemPointsDistance  функция находит расстояние между двумя точкамиMathemLinesAngle функция находит угол между прямыми в градусахMathemLine_Y функция...
[Удален]  

Если точка находится на протяжении длины линии, для примера "зеленая точка" - то предложение формулы работать будут !



А вот если точка будет сдвинута относительно линии, для примера "красная точка" - будут ли работать предложение вами формулы ?

 
Itum:

Если точка находится на протяжении длины линии, для примера "зеленая точка" - то предложение формулы работать будут !



А вот если точка будет сдвинута относительно линии, для примера "красная точка" - будут ли работать предложение вами формулы ?

Зачем Вы так издеваетесь над радистами? 

 
Itum:

Если точка находится на протяжении длины линии, для примера "зеленая точка" - то предложение формулы работать будут !



А вот если точка будет сдвинута относительно линии, для примера "красная точка" - будут ли работать предложение вами формулы ?

Для точек, эти формулы, не будут работать. Нужны специальные "точечные" формулы.
Раздел в геометрии есть — "Точечная геометрия".  
Математики подтвердят.

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