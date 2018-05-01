Вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая ! - страница 8
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Вроде бы все просто ... но не выходит получить желаемый результат
да не нужен угол
надо определить параметр а
это совсем просто
например:
любая прямая строится по двум точкам, координаты которых известны
.
Время измеряется в барах текущего ТФ с учётом обратного счёта баров.
Первый отсчёт принимаем за нулевой, тогда второй отсчёт равен 18-13=5 (в данном случае)
Из уравнения
r2 = r1 + 5*a
определяем
a = (r2 - r1)/5
Вот и всё.
да не нужен угол
надо определить параметр а
это совсем просто
например:
любая прямая строится по двум точкам, координаты которых известны
.
Время измеряется в барах текущего ТФ с учётом обратного счёта баров.
Первый отсчёт принимаем за нулевой, тогда второй отсчёт равен 18-13=5 (в данном случае)
Из уравнения
r2 = r1 + 5*a
определяем
a = (r2 - r1)/5
Вот и всё.
что такое a?
Олег avtomat 2018.03.31 04:30 #37
что такое a?
Это коэффициент наклона. Я ранее выкладывал код, там почти всё есть, в плане работы с функцией, но нет про перпендикуляр - фактически его просто надо допилить, может сделаю чуть позже, если кто не напишет другой.
Предложил автору темы вариант.
Если автор разрешит, то покажу код.
Предложил автору темы вариант.
Если автор разрешит, то покажу код.
А вот так линии передвигали :
Если да , то так работает ? Просто автору предлагали уже не один вариант - и не один его не устраивает...
А вот так линии передвигали :
Если да , то так работает ? Просто автору предлагали уже не один вариант - и не один его не устраивает...
Показывает условных 0,01541, которые не зависят от масштаба и ТФ
Показывает условных 0,01541, которые не зависят от масштаба и ТФ
Ну да , если я правильно понял оно). Остаётся услышать автора темы.