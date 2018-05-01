Вычислить расстояние между двумя параллельными линиями включая ! - страница 8

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Itum:
Вроде бы все просто ... но не выходит получить желаемый результат
а угол в градусах применили или в радианах?
[Удален]  

да не нужен угол

надо определить параметр а

это совсем просто


например:

любая прямая строится по двум точкам, координаты которых известны


 

.

Время измеряется в барах текущего ТФ с учётом обратного счёта баров.

Первый отсчёт принимаем за нулевой, тогда второй отсчёт равен 18-13=5 (в данном случае)

Из уравнения

r2 = r1 + 5*a

определяем

a = (r2 - r1)/5

Вот и всё.

 
Олег avtomat:

да не нужен угол

надо определить параметр а

это совсем просто


например:

любая прямая строится по двум точкам, координаты которых известны


 

.

Время измеряется в барах текущего ТФ с учётом обратного счёта баров.

Первый отсчёт принимаем за нулевой, тогда второй отсчёт равен 18-13=5 (в данном случае)

Из уравнения

r2 = r1 + 5*a

определяем

a = (r2 - r1)/5

Вот и всё.

что такое a?
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
что такое a?

Олег avtomat 2018.03.31 04:30  

 
Renat Akhtyamov:
что такое a?

Это коэффициент наклона. Я ранее выкладывал код, там почти всё есть, в плане работы с функцией, но нет про перпендикуляр - фактически его просто надо допилить, может сделаю чуть позже, если кто не напишет другой.

 

Предложил автору темы вариант.

Если автор разрешит, то покажу код.


 
Dmytro Zelenskyy:

Предложил автору темы вариант.

Если автор разрешит, то покажу код.


А вот так линии передвигали :

Если да , то так работает ? Просто автору предлагали уже не один вариант - и не один его не устраивает...

 
Sergey Kolemanov:

А вот так линии передвигали :

Если да , то так работает ? Просто автору предлагали уже не один вариант - и не один его не устраивает...

Показывает условных 0,01541, которые не зависят от масштаба и ТФ


 
Dmytro Zelenskyy:

Показывает условных 0,01541, которые не зависят от масштаба и ТФ


Ну да , если я правильно понял оно). Остаётся услышать автора темы.

[Удален]  
Самым оптимальным решением наверно будет то что придется рисовать свою систему координат
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