Панели и диалоги. Можно задавать цвет, шрифт ... - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И это работает при изменении значения через окно входных параметров??
В первую очередь пример был написан, чтобы показать как изменить параметры форм и окон диалогов, для которых сейчас нет методов.
Если нужно, чтобы форма реагировала на смену входных параметров - нужно каждый раз убивать и создавать форму заново.
ControlsBmpButton.mq5
version "1.002"
В первую очередь пример был написан, чтобы показать как изменить параметры форм и окон диалогов, для которых сейчас нет методов.
Если нужно, чтобы форма реагировала на смену входных параметров - нужно каждый раз убивать и создавать форму заново.
ControlsBmpButton.mq5
version "1.002"
Кстати, если создавать панель на базе CAppDialog в индикаторе, то undef, затем входной параметр и define позволяет применять изменения без принудительного пересоздания панели:
а всё потому, что при смене входных параметров индикаторы загружаются заново. Справка Выполение программ
Загрузка и выгрузка индикаторов
Индикаторы загружаются в следующих случаях:
Индикатор
ControlsBmpButton INDICATOR.mq5 |
version "1.000"
Цвет, шрифт ... это понятно.
Вопрос от чайника. Если правильно понимаю по дефолту панель имеет привязку к левому верхнему углу активного графика. Хотелось бы привязать к правому нижнему. Надеялся что есть что-то типа ENUM_BASE_CORNER CORNER_RIGHT_LOWER как для объектов. Такой возможности не нашел. Тогда сделал привязку через координаты правого нижнего угла. Вот так.
Работает. Панель переместилась в правый нижний угол. Но проблема в том что если уменьшаю размеры окна активного графика, то панель уходит за его пределы.
Подскажите пожалуйста:
Цвет, шрифт ... это понятно.
Вопрос от чайника. Если правильно понимаю по дефолту панель имеет привязку к левому верхнему углу активного графика. Хотелось бы привязать к правому нижнему. Надеялся что есть что-то типа ENUM_BASE_CORNER CORNER_RIGHT_LOWER как для объектов. Такой возможности не нашел. Тогда сделал привязку через координаты правого нижнего угла. Вот так.
Работает. Панель переместилась в правый нижний угол. Но проблема в том что если уменьшаю размеры окна активного графика, то панель уходит за его пределы.
Подскажите пожалуйста:
Пересчитывайте координаты в OnChartEvent()
Спасибо за оперативный ответ. Сделал вот так, но к желаемому результату не привело. Подскажите пожалуйста в чем ошибка.
Спасибо за оперативный ответ. Сделал вот так, но к желаемому результату не привело. Подскажите пожалуйста в чем ошибка.
Координаты пересчитывать нужно когда id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE.
А вот куда их записывать в панели - тут не подскажу - не работал никогда со стандартными. Мне проще со своими.
Спасибо за оперативный ответ. Сделал вот так, но к желаемому результату не привело. Подскажите пожалуйста в чем ошибка.
Попробуйте в такой последовательности (в подробности реализации переменных не вникал)
Координаты пересчитывать нужно когда id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE.
А вот куда их записывать в панели - тут не подскажу - не работал никогда со стандартными. Мне проще со своими.
Попробуйте в такой последовательности (в подробности реализации переменных не вникал)
Спасибо. Все попробовал, но проблему решить таким способом не удалось.
Панель по-прежнему уходит за пределы окна при уменьшении его размеров. Вот так.
Спасибо. Все попробовал, но проблему решить таким способом не удалось.
Панель по-прежнему уходит за пределы окна при уменьшении его размеров. Вот так.
Там есть метод Move()
Вот так должно работать.
Там есть метод Move()
Вот так должно работать.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО тебе, добрый и умный человек!!!
Работает отлично. Как-то я упустил метод Move().