Панели и диалоги. Можно задавать цвет, шрифт ... - страница 2
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Спасибо.
Этот код написал на одном дыхании за несколько часов.
Он черновой и чисто для того чтобы визуализировать идею. Его стыдно выкладывать и там много ляпов.
Для более качественного кода нужно потратить дни.
Так ведь здесь нет ничего сложного. Главная ценность - это сама идея. Любой, кто хоть чуть понимает Canvas, сможет написать тоже самое, только лучше.
И кстати, я нигде не нашел такого 3D выбора цвета. Надо подкинуть эту идею Adobe и Corel :)), тем более их головные офисы от меня в шаговой доступности ))).
Странно! Ведь это первое что приходит в голову: три цвета - три измерения.
Полная цветовая палитра RGB(256*256*256= 16777216) - Куб со стороной = 256.
Хотя, у меня есть идея более компактного представления полной цветовой палитры (16777216 цветов) без кликания мышки. Реализую ее обязательно в недалеком будущем.
И кстати, достаточно легко реализовать для полиграфистов выбор CMYK цвета по такой же аналогии, но уже в 4D. Но для трейдеров это лишнее.
У меня проблемы с канвой, не понимаю как там все устроено...
Спасибо.
Этот код написал на одном дыхании за несколько часов.
Он черновой и чисто для того чтобы визуализировать идею. Его стыдно выкладывать и там много ляпов.
Для более качественного кода нужно потратить дни.
Так ведь здесь нет ничего сложного. Главная ценность - это сама идея. Любой, кто хоть чуть понимает Canvas, сможет написать тоже самое, только лучше.
И кстати, я нигде не нашел такого 3D выбора цвета. Надо подкинуть эту идею Adobe и Corel :)), тем более их головные офисы от меня в шаговой доступности ))).
Странно! Ведь это первое что приходит в голову: три цвета - три измерения.
Полная цветовая палитра RGB(256*256*256= 16777216) - Куб со стороной = 256.
Хотя, у меня есть идея более компактного представления полной цветовой палитры (16777216 цветов) без кликания мышки. Реализую ее обязательно в недалеком будущем.
И кстати, достаточно легко реализовать для полиграфистов выбор CMYK цвета по такой же аналогии, но уже в 4D. Но для трейдеров это лишнее.
У меня проблемы с канвой, не понимаю как там все устроено...
Канвас это очень просто.
Вот что может быть не ясно в этом скрипте?:
Скрипт перебирает всю цветовую палитру по кругу.
Работа скрипта:
И это работает при изменении значения через окно входных параметров??
Попробуйте сделать, чтобы квадрат двигался вертикально. Мне кажется, будет сильно удобнее.
Ну, и ex-файл приложите, чтобы пощупать )
Попробуйте сделать, чтобы квадрат двигался вертикально. Мне кажется, будет сильно удобнее.
Ну, и ex-файл приложите, чтобы пощупать )
Так ведь эффект 3D пропадет.
Управляющие клавиши:
1 - EMA
2 - LWMA
3 - SMMA
4 - SMA
G - Grid - убрать (включить сетку)
W - толщина линии ( мышь влево-вправо)
Ctrl - меняем период (мышь влево-вправо)
Shift - меняем сдвиг графика
0 (ноль) - сдвиг в ноль
для фиксации результата кликаем мышкой или нажимаем любую клавижу (например пробел)
C(Color) - Меняем цвет. Для фиксации цвета кликнуть левой клавишей мышки.
Управление блоком 3D палитры:
S(Size) - изменение размера 3D палитры (мышь вверх-вниз)
M(move)- изменение положения
Так ведь эффект 3D пропадет.
Не пропадет, просто параллелепипед будет направлен прямо вперед. Попробуйте.
Не пропадет, просто параллелепипед будет направлен прямо вперед. Попробуйте.
Да можно конечно.
Просто каркас куба градиентный тоже и часть информативных линий каркаса спрячется.
Или Вы имеете ввиду сделать с перспективой, чтоб размер квадрата уменьшался при удалении?
Да можно конечно.
Просто каркас куба градиентный тоже и часть информативных линий каркаса спрячется.
Или Вы имеете ввиду сделать с перспективой, чтоб размер квадрата уменьшался при удалении?
С перспективой - это круто, можно попробовать.
Для юзабельности колор-пикера, как по мне, квадрат должен двигаться при зажатой кнопке мыши. Да и вообще можно при зажатой кнопке полностью выбрать цвет и просто отпустить кнопку, подтвердив выбор.
С перспективой - это круто, можно попробовать.
Для юзабельности колор-пикера, как по мне, квадрат должен двигаться при зажатой кнопке мыши. Да и вообще можно при зажатой кнопке полностью выбрать цвет и просто отпустить кнопку, подтвердив выбор.
Да можно как угодно. Фишка то в идее, а не в реализации.
Да и управление клавишами это не юзабельно. Это я сделал просто для примера.