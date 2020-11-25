Панели и диалоги. Можно задавать цвет, шрифт ... - страница 4
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Работает отлично. Как-то я упустил метод Move().
Только всё равно нужно это делать при условии
Только всё равно нужно это делать при условии
Да, я это понял, скомбинировал и сделал так:
Большое спасибо всем не оставшимся в стороне. Низкий поклон.
Здоровья, не стать жертвой коронавируса.
Захотелось сделать методами СБ кнопку со своими рисунками, но чтобы был эффект утапливания.
Если брать класс CButton, и пример отсюда, с текстом это получается, нужно задать ColorBorder(clrNONE) и зажим/отжим будет выглядеть как на третьей кнопке.
Если взять класс CBmpButton и пример отсюда, то смена картинок при клике происходит мгновенно, просто замена одной картинки на другую.
Пробовал задавать Border(5), ColorBorder() - различными цветами, в том числе clrNONE - никакого эффекта.
Подскажите, кто знает, можно ли как-то добиться эффекта втапливания, но чтобы с картинкой на кнопке?
Захотелось сделать методами СБ кнопку со своими рисунками, но чтобы был эффект утапливания.
Если брать класс CButton, и пример отсюда, с текстом это получается, нужно задать ColorBorder(clrNONE) и зажим/отжим будет выглядеть как на третьей кнопке.
Если взять класс CBmpButton и пример отсюда, то смена картинок при клике происходит мгновенно, просто замена одной картинки на другую.
Пробовал задавать Border(5), ColorBorder() - различными цветами, в том числе clrNONE - никакого эффекта.
Подскажите, кто знает, можно ли как-то добиться эффекта втапливания, но чтобы с картинкой на кнопке?
Просто нужно две картинки - одна из которых имеет рисунок "кнопка утоплена"
Просто нужно две картинки - одна из которых имеет рисунок "кнопка утоплена"
Да, выход. Спасибо за подсказку.
Осталось найти плагин в графический редактор, который рисует кнопку в состоянии "нажато". Я пробовал искать для paint.net - не нашел.
Осталось найти плагин в графический редактор, который рисует кнопку в состоянии "нажато". Я пробовал искать для paint.net - не нашел.
А если той же иконке задать границу по контуру и чуть затемнить саму иконку. Это средствами MQL можно сделать? Canvas, например?
Можно сдвинуть на один пиксель в низ и вправо исходный БМП кнопки
)) и тут немного турбо паскальнуло из прошлого (тени от кнопок)
Можно сдвинуть на один пиксель в низ и вправо исходный БМП кнопки