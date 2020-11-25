Панели и диалоги. Можно задавать цвет, шрифт ... - страница 5

Новый комментарий
 

Почему-то не хочет файл загружаться в таком скрипте

#include <Canvas\Canvas.mqh>
string            InpFileOn="\\Images\\dollar.bmp";

CCanvas cnv;
void OnStart()
{
  cnv.CreateBitmapLabel("canvRes", 50, 50, 100, 100);
  
  if(!cnv.LoadFromFile(InpFileOn))
    Print("err1=", GetLastError());
  
}

Если InpFileOn задать как "\\Images\\dollar.bmp" - выдает ошибку 5002 - Недопустимое имя файла.

Если задать как "dollar.bmp" и положить рисунок рядом со скриптом - выдает 5004 - Ошибка открытия файла.

Подскажите, что не так делаю?

 

У меня на панели сохраняются некоторые статистические данные накопленные во время работы эксперта. Столкнулся с тем, что после тестирования панель автоматически выгружается.

Подскажите, каким образом можно поставить запрет на выгрузку?

Для примера, взял из стандартной библиотеки код с кнопками и в OnDeinit() добавил выбивание в режиме визуализации, чтобы не доходило до функции Destroy(). До этой функции не доходит, но это не помогает, панель все равно исчезает.

void OnDeinit(const int reason)
  {
  
   if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE)) return;
   Print(__FUNCTION__);
//--- очистим комментарии
   Comment("");
//--- destroy dialog
   ExtDialog.Destroy(reason);
  }

GIF-картинка, нужно нажать

Файлы:
testButtonOrig.mq5  20 kb
 
Vasiliy Pushkaryov:

У меня на панели сохраняются некоторые статистические данные накопленные во время работы эксперта. Столкнулся с тем, что после тестирования панель автоматически выгружается.

Подскажите, каким образом можно поставить запрет на выгрузку?

Для примера, взял из стандартной библиотеки код с кнопками и в OnDeinit() добавил выбивание в режиме визуализации, чтобы не доходило до функции Destroy(). До этой функции не доходит, но это не помогает, панель все равно исчезает.

GIF-картинка, нужно нажать

Утро вечера мудренее. Решил вопрос. Если создавать объект через указатель, и потом в OnDeinit() добавить выход в режиме визуализации до функции Destroy() и до удаления объекта - панель остается на графике. Может кому-то пригодится.
12345
Новый комментарий