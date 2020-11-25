Панели и диалоги. Можно задавать цвет, шрифт ... - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему-то не хочет файл загружаться в таком скрипте
Если InpFileOn задать как "\\Images\\dollar.bmp" - выдает ошибку 5002 - Недопустимое имя файла.
Если задать как "dollar.bmp" и положить рисунок рядом со скриптом - выдает 5004 - Ошибка открытия файла.
Подскажите, что не так делаю?
У меня на панели сохраняются некоторые статистические данные накопленные во время работы эксперта. Столкнулся с тем, что после тестирования панель автоматически выгружается.
Подскажите, каким образом можно поставить запрет на выгрузку?
Для примера, взял из стандартной библиотеки код с кнопками и в OnDeinit() добавил выбивание в режиме визуализации, чтобы не доходило до функции Destroy(). До этой функции не доходит, но это не помогает, панель все равно исчезает.
GIF-картинка, нужно нажать
У меня на панели сохраняются некоторые статистические данные накопленные во время работы эксперта. Столкнулся с тем, что после тестирования панель автоматически выгружается.
Подскажите, каким образом можно поставить запрет на выгрузку?
Для примера, взял из стандартной библиотеки код с кнопками и в OnDeinit() добавил выбивание в режиме визуализации, чтобы не доходило до функции Destroy(). До этой функции не доходит, но это не помогает, панель все равно исчезает.
GIF-картинка, нужно нажать