Торговая система "Вот-Вот сейчас упадет" - страница 3
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Дайте угадаю. Места на графике где цена меняла направление движения расценивать как уровень. Только вот не понятно на некоторых уровнях цена действительно останавливается и даже бывает отскакивает, а вот другие проходит даже не заметив.
Да, где нарисовать уровни поддержки - сопротивления — это очень субъективно. Я сам затрудняюсь. Но ещё буду пытаться этим инструментом овладеть. В трейдинге — очень много субъективного, например, волновая разметка Эллиота. Сколько волновиков — столько различных вариантов волн они нарисуют. Поэтому трейдинг и называют — не наукой, а искусством.
Да, где нарисовать уровни поддержки - сопротивления — это очень субъективно. Я сам затрудняюсь. Но ещё буду пытаться этим инструментом овладеть. В трейдинге — очень много субъективного, например, волновая разметка Эллиота. Сколько волновиков — столько различных вариантов волн они нарисуют. Поэтому трейдинг я называют — не наукой, а искусством.
Мне ехать пора. Потом если что отвечу.
Мне ехать пора. Потом если что отвечу.
Александр, у Вас наверняка есть успешные навыки рисования линий П-С. Если раскроете какие-либо свои секреты, практические моменты, то было бы очень интересно !
Примерно да, но с оговорочками. Практически все "учителя" учат торговать на 1-2 таймфреймах. Тоесть примерно посмотрел на часовом графике куда движется цена, на 15 мин. нашол точку входа и вперед. Это неправильный подход.
Что то в этом есть. Цена сначала меняет направление на меньших ТФ, затем на более старших. То есть, на H1 будет видно, что движение вверх, в тоже время на M15 цена развернется вниз и уже потом по прошествии некоторого времени этот разворот будет виден на H1.
А как вы замок ставите. Расскажите поподробней.
Как я ставлю замок. Вот график, здесь — пример этих моих замков:
Видите, 4 открытых бая и два селла. Надеюсь на движение вверх, которое закрыло бы все открытые сделки с небольшим профитом. Смотрю на график H4: если недельная свеча выше предыдущей свечи, значит ставлю бай, и при этом тут же обязательный противоположный sell stop. Уровень sell stopa — такой, если тренд сменится на противоположный (смотрю опять же на свечи W1).
Возня здесь большая, особенно при флете. Этим сделкам — уже полтора месяца. А я всё жду. Поэтому — это, наверное, не идеальное решение. Но пока я пребываю в этой точке траектории моих представлений.
Значит продадим еще но увеличим объем в два раза :)
Как я ставлю замок. Вот график, здесь — пример этих моих замков:
Видите, 4 открытых бая и два селла. Надеюсь на движение вверх, которое закрыло бы все открытые сделки с небольшим профитом. Смотрю на график H4: если недельная свеча выше предыдущей свечи, значит ставлю бай, и при этом тут же обязательный противоположный sell stop. Уровень sell stopa — такой, если тренд сменится на противоположный (смотрю опять же на свечи W1).
Возня здесь большая, особенно при флете. Этим сделкам — уже полтора месяца. А я всё жду. Поэтому — это, наверное, не идеальное решение. Но пока я пребываю в этой точке траектории моих представлений.
Да уж. Замок так замок. Просто амбарный замок. Вы в каком веке живете дяденька.))) Сейчас век технологий и замки должны соответствовать времени.)))
Что то в этом есть. Цена сначала меняет направление на меньших ТФ, затем на более старших. То есть, на H1 будет видно, что движение вверх, в тоже время на M15 цена развернется вниз и уже потом по прошествии некоторого времени этот разворот будет виден на H1.
Маленький секрет в моей большой торговле скажу , как я ищу точку входа.
А лучше смотрите картинки с боольшего ТФ.
покажу на реальном примере как это работает
смотрю - растет, надо продавать потому что
"Вот-Вот сейчас упадет"
https://www.mql5.com/ru/charts/8411441/audcad-m15-fbs-inc