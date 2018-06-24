Создание GUI для MQL в графическом режиме.
GUI для METATRADER это настолько далекая, пока, возможность. Для создания панелей - ладно. Но больше уже и не нужно.
Хотя с Вами согласен - "Visual" MetaEditor - был бы в тему
GUI для METATRADER это настолько далекая, пока, возможность. Для создания панелей - ладно. Но больше уже и не нужно.
Хотя с Вами согласен - "Visual" MetaEditor - был бы в тему
Для чего так все усложнять, МТ-MQL, в частности? MQL, имхо, и так перусложнен. Ведь есть VS, и делайте панели. да и все что нужно, там.Через те-же DLL, например. Нет никакой необходимости делать из МТ-MQL монстра.))
Для чего так все усложнять, МТ-MQL, в частности? MQL, имхо, и так перусложнен. Ведь есть VS, и делайте панели. да и все что нужно, там.Через те-же DLL, например. Нет никакой необходимости делать из МТ-MQL монстра.))
Ну это я так, мечтаю :-) (VISUAL для построения графики и торговых систем), понятно, что есть много конструкторов уже....
честно сказать, первую свою панель я рисовал в фотошопе. и она до сих пор...
сейчас я пытаюсь рисовать уже напрямую в терминале, но понимаю, что этим пользуются единицы.
А панели на заказ легче делать индивидуально.
Хотя статьи про библиотеки для рисования я изучал плотно. Но решил, что использование этих библиотек пригодится на 1 % , бросил...
Для чего так все усложнять, МТ-MQL, в частности? MQL, имхо, и так перусложнен. Ведь есть VS, и делайте панели. да и все что нужно, там.Через те-же DLL, например. Нет никакой необходимости делать из МТ-MQL монстра.))
Я так и делал раньше. Ниже пример простенькой панели настройки мульти-стратегового (о загнул!) советника. Но ведь это отсекает маркет!
И не понял, при чем тут МТ? Я всего лишь предлагаю сделать скрипт-парсер на MQL. Можно и на C++/C#, но тогда даже в статьи не возьмут.
Оп, картинку забыл, вот она, простенькая
Ну это я так, мечтаю :-) (VISUAL для построения графики и торговых систем), понятно, что есть много конструкторов уже....
честно сказать, первую свою панель я рисовал в фотошопе. и она до сих пор...
сейчас я пытаюсь рисовать уже напрямую в терминале, но понимаю, что этим пользуются единицы.
А панели на заказ легче делать индивидуально.
Хотя статьи про библиотеки для рисования я изучал плотно. Но решил, что использование этих библиотек пригодится на 1 % , бросил...
То есть делаете вообще без библиотек? Просто у меня тут встала задача сделать довольно сложную панель, причем, чувствую, она будет много раз перекомпоновываться.
Пока принял решение в VS делать визуалку, потом брать ручками координаты и размеры элементов управления и опять же ручками переводить на какую-либо библиотеку. Пока склоняюсь к библиотекам от Анатолия Казрского, он там монструозно потрудился. Все быстрее будет, чем цикл правка кода->запуск->корректировка с записью результатов на бумажке->правка кода...и т.д.
То есть делаете вообще без библиотек? Просто у меня тут встала задача сделать довольно сложную панель, причем, чувствую, она будет много раз перекомпоновываться.
Пока принял решение в VS делать визуалку, потом брать ручками координаты и размеры элементов управления и опять же ручками переводить на какую-либо библиотеку. Пока склоняюсь к библиотекам от Анатолия Казрского, он там монструозно потрудился. Все быстрее будет, чем цикл правка кода->запуск->корректировка с записью результатов на бумажке->правка кода...и т.д.
лучше использовать библу Казарского,
но да, у меня есть библиотеки для рисования. они стандартны. (не такие , как у Казарского конечно :-))
Просто я использую рисование ну прям ооооооочень редко, поэтому нет смысла тратить на это время.
а так да - рисовал в photoshope - рисовал код в Delphi и пошло поехало, по координатам :-)
сейчас то я уже бы так не делал, но тогда именно так и нарисовал свою первую панель на MQL ( до этого была на Delphi)
и до сих пор боюсь ее трогать :-) обновляю конечно же, оптимизировал код уже 10 раз. но задумываюсь нарисовать такую же панель обычными кнопками......
но есть свои за и против: обычные кнопки не красивые : Канвас не работает в тестере ...............
Я так и делал раньше. Ниже пример простенькой панели настройки мульти-стратегового (о загнул!) советника. Но ведь это отсекает маркет!
И не понял, при чем тут МТ? Я всего лишь предлагаю сделать скрипт-парсер на MQL. Можно и на C++/C#, но тогда даже в статьи не возьмут.
Оп, картинку забыл, вот она, простенькая
Если для Маркета, то да, - бяда. Only MQL. ((
А для себя, так оно и не надо, и c VS все несложно.
Если для Маркета, то да, - бяда. Only MQL. ((
А для себя, так оно и не надо, и c VS все несложно.
С VS все крайне просто и быстро, я ту панельку вообще делал с доступом через общие файлы, все отлично и быстро работало.
Даже не знаю, может по быстрому замутить вариант на VS, а потом, когда детские болезни устраню, перевести на MQL?
Но ведь под панель на C# нельзя будет создать ветку на этом форуме. Значит, опять на красном работать, а тут трепом заниматься? Что скажете, уважаемые модераторы? Можно тут панель на C#, как часть проекта публиковать?
Я, конечно, могу разделить, MQL5 часть в ветке, а C# панель в блоге. Вот только как-то унизительно, как будто я лишайный, вынужден в блоге прятаться.
С VS все крайне просто и быстро, я ту панельку вообще делал с доступом через общие файлы, все отлично и быстро работало.
Даже не знаю, может по быстрому замутить вариант на VS, а потом, когда детские болезни устраню, перевести на MQL?
Но ведь под панель на C# нельзя будет создать ветку на этом форуме. Значит, опять на красном работать, а тут трепом заниматься? Что скажете, уважаемые модераторы? Можно тут панель на C#, как часть проекта публиковать?
Я, конечно, могу разделить, MQL5 часть в ветке, а C# панель в блоге. Вот только как-то унизительно, как будто я лишайный, вынужден в блоге прятаться.
Мне файловый обмен оч понравился - все простенько, быстренько. Через RAM-Disk вообще никаких DLL и прибабахов не надо, скорость >1.5 ГБайт/с. Хватит на все, и даже останется.))
А всякие DLL можно уже потом, на досуге, сварганить, при необходимости.
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Поднимал эту тему пару лет назад, когда начали бурно развиваться разные библиотеки для создания графического интерфейса. С тех пор их настрогали много, но сам процесс создания так и остался на уровне 30-летней давности (кто еще помнит, как мучались с интерфейсом, создавая его ручками в Win API?) Если я не прав и такой инструмент появился, с радостью приму пинок и возьму слова обратно.
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Вот простейший пример из VS 2017, C# Windows Forms. Слева панель инструментов управления, которые можно перетаскивать на форму.
И вот часть кода, который генерится для этой простейшей формы.
Вот я и демаю, кто бы взялся за проект, в котором такой код бы распарсивался и строился код для графики на основе любой из представленных на этом сайте библиотек?
Ведь в разделе "Пищи и зарабатывай на MQL5" уже с год лежит статья без автора
Получение списка функций, глобальный переменных, дефайнов, классов и т.д.
А почему никто не берет? Да потому, что никому этот парсинг не нужен. Есть замечательная программа Doxygen, которая шлифуется и совершенствуется точно более 10 лет. И пытаться создать ее жалкое подобие (а оно точно будет жалким в сравнении) никому не интересно. И статья недавно вышла по теме Автоматическое создание документации...
Итак,