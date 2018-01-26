Начните уже штрафовать сигналы вечно сидящие в просадке! - страница 4
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После отмены центовых счетов было объявлено что сервис будет улучшаться, мы (лентяи) с этим согласны и помогаем выявлять недочеты, на которых подписчики теряют свои деньги и доверие к сервису
по моему скромному мнению текущую систему подписки надо давно отправить на свалку, а вы про какое то доверие
вы наверное на 407 ездите?
50$ это 500% от 10-ти долларов. Именно так работает здешний мониторинг. Фиксируется прибыль и показывается прибыль к текущему депозиту.
так об этом и говорю , при расчете прироста - надо учитывать снятия и пополнения
так об этом и говорю , при расчете прироста - надо учитывать снятия и пополнения
Ясно.
Как бы то ни было, жаловаться на судьбу бессмысленно. Надо внимательней изучать мониторинг.
А те, кто сюда пришли за лёгкими деньгами, мошенничающие на сигналах в любом случае получат заслуженное.
Закон кармы ещё никто не отменял!
Но конечно было бы неплохо, если бы модераторы отслеживали мошеннические действия и банили аккаунт провайдера-мошенника.
К Тарасу вопросов нет. Надо было послушать интервью полгода назад, чтобы понять, что он простой украинский мужик, который далёк от таких понятий как теханализ и манимеджмент. Хотя интервью мне понравилось и то, как он интерпретирует график тоже. Просто прикольно.
Было очевидно, что человеку просто везёт с этим его подходом. Но такого упрямства я от него не ожидал.
Мне 10 минут хватило послушать. Но считаю что раз не рекомендуют вмешиваться в работу сигнала подписчикам, так и провайдер не должен создавать заведомые помехи подписчикам снятием-вводом при наличии открытых позиций, если запретить нельзя, то хотя бы наказывать уменьшением рейтинга
Это вопрос к модераторам.
Но вообще есть тут и другие персонажи (во всяком случае раньше точно были), которые накручивают прибыльность за счёт того, что снимают часть средств, а затем фиксируют прибыль. Допустим, у сигнальщика депо 100 единиц, уровень эквити 150%. Если он закроет позицию, то у него будет +50% к депо, но эти люди могут вывести в этот момент, скажем 90$. У них на счету останется депо 10$ и в это время они фиксируют прибыль в размере 50$. Итог + 500%.
Но это я конечно утрирую для примера.
Если задаться целью, то команда сайта может таких персонажей вычислить довольно быстро. Главное - желание и время.
Эту фишку уже очень давно просекли и исправили, 100500 раз уже обсуждалось.
Мне 10 минут хватило послушать. Но считаю что раз не рекомендуют вмешиваться в работу сигнала подписчикам, так и провайдер не должен создавать заведомые помехи подписчикам снятием-вводом при наличии открытых позиций, если запретить нельзя, то хотя бы наказывать уменьшением рейтинга
Есть еще рибэйты, которые тоже в пополнение записываются.
Эту фишку уже очень давно просекли и исправили, 100500 раз уже обсуждалось.
А когда исправили? А то у меня был сигнал, в декабре слился. Начальный депозит 500. Я старался при заработке 500 их снимать. Но иногда не доходило, было 800 баланс + есть плавающая прибыль, то снимал. Посмотрите, вывел 3000, а прирост более 2000%.
Разве нельзя отслеживать , что ордера были открыты раньше снятия баланса и как-то учесть в приросте, чтобы не было бешеных накруток.
А когда исправили? А то у меня был сигнал, в декабре слился. Начальный депозит 500. Я старался при заработке 500 их снимать. Но иногда не доходило, было 800 баланс + есть плавающая прибыль, то снимал. Посмотрите, вывел 3000, а прирост более 2000%.
Разве нельзя отслеживать , что ордера были открыты раньше снятия баланса и как-то учесть в приросте, чтобы не было бешеных накруток.
Только вчера написал, а сегодня поправили. С 2090% опустили до 620%. Вручную это что-ли исправляется?
Только вчера написал, а сегодня поправили. С 2090% опустили до 620%. Вручную это что-ли исправляется?
Вряд ли, скорее всего что-то подкорректировали в настройках, само бы не поменялось.