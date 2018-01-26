Начните уже штрафовать сигналы вечно сидящие в просадке! - страница 5

Новый комментарий
 
Vasiliy Pushkaryov:

Только вчера написал, а сегодня поправили. С 2090% опустили до 620%. Вручную это что-ли исправляется?



Теперь и слив не показывает. 

 
Alexandr Murzin:

Теперь и слив не показывает. 

Ну, это видится логичным для прироста. Если прирост был 3000 единиц, а слив - всего 500, то нужно как-то отобразить 2500 заработка.

В балансе и в средствах слив виден



12345
Новый комментарий