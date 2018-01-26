Начните уже штрафовать сигналы вечно сидящие в просадке! - страница 5
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Только вчера написал, а сегодня поправили. С 2090% опустили до 620%. Вручную это что-ли исправляется?
Теперь и слив не показывает.
Теперь и слив не показывает.
Ну, это видится логичным для прироста. Если прирост был 3000 единиц, а слив - всего 500, то нужно как-то отобразить 2500 заработка.
В балансе и в средствах слив виден