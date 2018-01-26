Начните уже штрафовать сигналы вечно сидящие в просадке!
Считаю что надо не допускать к копированию сигналы не только по количественному показателю (30%), но и по временному, например тот же CALM дважды мог закрыть почти в безубыток шорты 1.10-1.12, но тупо сидел полгода до сегодняшнего стоп-аута.
какой злой...
сигнал и так в просадке, а ты ему ещё и штрафы :-)
Следующий в очереди на слив Oanda Active, который находится на 4-м месте рейтинга и каждый день набирает новых подписчиков, доверяющих MQL так как они априори считают что ненадежный сигнал на может быть в топ 10, а автор с самого начала сигнала дурит подписчиков постоянно доливая деньги для рисования красивого графика, всегда в просадке, полное наплевательство на более чем сотню людей, доверившими ему четверть ляма баксов! Где хоть какая-то забота о дольщиках? CALM несколько месяцев был топ 1 когда уже всем было понятно что он только шортит евро на растущем тренде и рано или поздно 100% сольется!
Считаю что надо не допускать к копированию сигналы не только по количественному показателю (30%), но и по временному, например тот же CALM дважды мог закрыть почти в безубыток шорты 1.10-1.12, но тупо сидел полгода до сегодняшнего стоп-аута.
он таки слился? )
Где хоть какая-то забота о дольщиках? CALM несколько месяцев был топ 1 когда уже всем было понятно что он только шортит евро на растущем тренде и рано или поздно 100% сольется!
Во-первых: Вы сами себе противоречите - всем понятно, но нужно защитить подписчиков
Во-вторых: историю сигнала есть в Новостях
В-третьих: есть же вся статистика и графика - изучайте и делайте выводы. Никто никого не заставляет выбирать сигнал с завязанными глазами.
так в том то и дело что его статистика не отражает реальную ситуацию, он постоянно доливает деньги, выводя доллар, а пополняя два чтобы не так заметно было, без преду преждения, только чтобы не испортить картинку
" Я добавлю 400$ (90% от текущего депо) через 4 часа, сделайте то же самое со своим депо если не хотите слится.
Какие декларируемые 20% если на момент пополнения 400 у него на счету было 480?
Извините, ошибочно написал "дольщиков" вместо подписчиков на автомате, это термин из бэкинга в покере
Извините, ошибочно написал "дольщиков" вместо подписчиков на автомате, это термин из бэкинга в покере
Следующий в очереди на слив Oanda Active, который находится на 4-м месте рейтинга и каждый день набирает новых подписчиков, доверяющих MQL так как они априори считают что ненадежный сигнал на может быть в топ 10, а автор с самого начала сигнала дурит подписчиков постоянно доливая деньги для рисования красивого графика, всегда в просадке, полное наплевательство на более чем сотню людей, доверившими ему четверть ляма баксов! Где хоть какая-то забота о дольщиках? CALM несколько месяцев был топ 1 когда уже всем было понятно что он только шортит евро на растущем тренде и рано или поздно 100% сольется!
Oanda Active с такой тактикой похоже не скоро сольётся.
Как только видит, что просадка неизбежна, сразу доливается.
Вы разглядели что к чему. И отзывы всё хуже и хуже. Думаю, что потихоньку народ разбежится.
За просадку штрафовать смысла пожалуй нет. А вот отключить от сервиса подобный сигнал просто необходимо. А автора в вечный бан! Это же не трейдер, а мошенник!
Oanda Active с такой тактикой похоже не скоро сольётся.
Как только видит, что просадка неизбежна, сразу доливается.
Вы разглядели что к чему. И отзывы всё хуже и хуже. Думаю, что потихоньку народ разбежится.
За просадку штрафовать смысла пожалуй нет. А вот отключить от сервиса подобный сигнал просто необходимо. А автора в вечный бан! Это же не трейдер, а мошенник!
Как то жестко у вас...
С таким подходом - сайт потеряет 95% трейдеров ...
Oanda Active с такой тактикой похоже не скоро сольётся.
Как только видит, что просадка неизбежна, сразу доливается.
Вы разглядели что к чему. И отзывы всё хуже и хуже. Думаю, что потихоньку народ разбежится.
За просадку штрафовать смысла пожалуй нет. А вот отключить от сервиса подобный сигнал просто необходимо. А автора в вечный бан! Это же не трейдер, а мошенник!
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Считаю что надо не допускать к копированию сигналы не только по количественному показателю (30%), но и по временному, например тот же CALM дважды мог закрыть почти в безубыток шорты 1.10-1.12, но тупо сидел полгода до сегодняшнего стоп-аута.