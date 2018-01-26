Начните уже штрафовать сигналы вечно сидящие в просадке! - страница 3
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Ещё одна толпа лентяев перекладывающая задачу на сервис?
После отмены центовых счетов было объявлено что сервис будет улучшаться, мы (лентяи) с этим согласны и помогаем выявлять недочеты, на которых подписчики теряют свои деньги и доверие к сервису
Я не вижу никаких проблем. Автор того или иного сигнала занимается предпринимательской деятельностью. Точно такой же предпринимательской деятельностью занимается Подписчик. В любом предпринимательстве нет гарантий, что затраченные средства и усилия окупятся, и что все получат прибыль. Это капитализм. Так что не возмущайтесь, надо было внимательно смотреть на историю торгов. Скачивайте соответствующий CSV-файл, визуализируйте содержимое этого файла (то есть историю торгов) на графике. Взвешивайте уровень легкомысленности автора сигнала. Принимайте решение не по принципу "как все, так и я", а имея собственную голову на плечах. Тем более что на сайте выложены несколько публикаций о том, как выбрать себе провайдера сигнала. Здесь написано о том, как оценить, и как выбрать торговый сигнал, например, вот здесь:
https://www.mql5.com/ru/articles/2704
https://www.mql5.com/ru/articles/1838
Поэтому не надо возмущаться, что вас ограбили. Вы сами виноваты. Повторяю: это предпринимательская деятельность, связанная с высокими рисками. Нужно отдавать себе отчёт, чем вы занимаетесь.
Я не вижу никаких проблем. Автор того или иного сигнала занимается предпринимательской деятельностью. Точно такой же предпринимательской деятельностью занимается Подписчик. В любом предпринимательстве нет гарантий, что затраченные средства и усилия окупятся, и что все получат прибыль. Это капитализм. Так что не возмущайтесь, надо было внимательно смотреть на историю торгов. Скачивайте соответствующий CSV-файл, визуализируйте содержимое этого файла (то есть историю торгов) на графике. Взвешивайте уровень легкомысленности автора сигнала. Принимайте решение не по принципу "как все, так и я", а имея собственную голову на плечах. Тем более что на сайте выложены несколько публикаций о том, как выбрать себе провайдера сигнала. Здесь написано о том, как оценить, и как выбрать торговый сигнал, например, вот здесь:
https://www.mql5.com/ru/articles/2704
https://www.mql5.com/ru/articles/1838
Поэтому не надо возмущаться, что вас ограбили. Вы сами виноваты. Повторяю: это предпринимательская деятельность, связанная с высокими рисками. Нужно отдавать себе отчёт, чем вы занимаетесь.
Выложить сигнал с честной, возможно и не прибыльной торговлей, - это предпринимательская деятельность.
А доливки и отливки, не имеющие отношения к торговой системе на счетах провайдера, это чистая уголовщина.
Это вопрос к модераторам.
Но вообще есть тут и другие персонажи (во всяком случае раньше точно были), которые накручивают прибыльность за счёт того, что снимают часть средств, а затем фиксируют прибыль. Допустим, у сигнальщика депо 100 единиц, уровень эквити 150%. Если он закроет позицию, то у него будет +50% к депо, но эти люди могут вывести в этот момент, скажем 90$. У них на счету останется депо 10$ и в это время они фиксируют прибыль в размере 50$. Итог + 500%.
Но это я конечно утрирую для примера.
Если задаться целью, то команда сайта может таких персонажей вычислить довольно быстро. Главное - желание и время.
Ну , проще поправить математику, и она покажет именно 50%
На растущем уже 12 месяцев EURUSD Calm всё продавал, то есть пытался усредниться надеясь на разворот пары вниз. И доусреднялся до катастрофы:
Это — обезбашенная стратегия. Мы, конечно, все умны задним умом. Но это — урок для всех нас: нельзя строить своё счастье на усреднении.
Ну , проще поправить математику, и она покажет именно 50%
Boris Gulikov:
Это Вы о чём?
Но вообще есть тут и другие персонажи (во всяком случае раньше точно были), которые накручивают прибыльность за счёт того, что снимают часть средств, а затем фиксируют прибыль. Допустим, у сигнальщика депо 100 единиц, уровень эквити 150%. Если он закроет позицию, то у него будет +50% к депо, но эти люди могут вывести в этот момент, скажем 90$. У них на счету останется депо 10$ и в это время они фиксируют прибыль в размере 50$. Итог + 500%.
по вашему снятие и пополнение влияет на % , верно ?
математика легко может учитывать снятия и пополнения. и показывать имеyно 50% согласно вашего примера, а не 500%
На растущем уже 12 месяцев EURUSD Calm всё продавал, то есть пытался усредниться надеясь на разворот пары вниз. И доусреднялся до катастрофы:
Это — обезбашенная стратегия. Мы, конечно, все умны задним умом. Но это — урок для всех нас: нельзя строить своё счастье на усреднении.
К Тарасу вопросов нет. Надо было послушать интервью полгода назад, чтобы понять, что он простой украинский мужик, который далёк от таких понятий как теханализ и манимеджмент. Хотя интервью мне понравилось и то, как он интерпретирует график тоже. Просто прикольно.
Было очевидно, что человеку просто везёт с этим его подходом. Но такого упрямства я от него не ожидал.
по вашему снятие и пополнение влияет на % , верно ?
математика легко может учитывать снятия и пополнения.
50$ это 500% от 10-ти долларов. Именно так работает здешний мониторинг. Фиксируется прибыль и показывается прибыль к текущему депозиту.