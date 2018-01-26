Начните уже штрафовать сигналы вечно сидящие в просадке! - страница 3

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Ещё одна толпа лентяев перекладывающая задачу на сервис?
 
Mickey Moose:
Ещё одна толпа лентяев перекладывающая задачу на сервис?

После отмены центовых счетов было объявлено что сервис будет улучшаться, мы (лентяи) с этим согласны и помогаем выявлять недочеты, на которых подписчики теряют свои деньги и доверие к сервису

 

Я не вижу никаких проблем. Автор того или иного сигнала занимается предпринимательской деятельностью. Точно такой же предпринимательской деятельностью занимается Подписчик. В любом предпринимательстве нет гарантий, что затраченные средства и усилия окупятся, и что все получат прибыль. Это капитализм. Так что не возмущайтесь, надо было внимательно смотреть на историю торгов. Скачивайте соответствующий CSV-файл, визуализируйте содержимое этого файла (то есть историю торгов) на графике. Взвешивайте уровень легкомысленности автора сигнала. Принимайте решение не по принципу "как все, так и я", а имея собственную голову на плечах. Тем более что на сайте выложены несколько публикаций о том, как выбрать себе провайдера сигнала. Здесь написано о том, как оценить, и как выбрать торговый сигнал, например, вот здесь:

https://www.mql5.com/ru/articles/2704

https://www.mql5.com/ru/articles/1838

Поэтому не надо возмущаться, что вас ограбили. Вы сами виноваты. Повторяю: это предпринимательская деятельность, связанная с высокими рисками. Нужно отдавать себе отчёт, чем вы занимаетесь.

Быстрая оценка сигнала: торговая активность, графики просадки/загрузки и распределения MFE/MAE
Быстрая оценка сигнала: торговая активность, графики просадки/загрузки и распределения MFE/MAE
  • 2016.09.22
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
При поиске Сигнала подписчики в первую очередь ориентируются на общий прирост на торговом счете Поставщика, и это, в общем-то, логично. Но при этом также важно принимать во внимание потенциальные риски, которые несет конкретная торговая стратегия. В этой статье мы покажем, как просто и наглядно можно оценить заинтересовавший Сигнал с помощью...
 
Victor Ziborov:

Я не вижу никаких проблем. Автор того или иного сигнала занимается предпринимательской деятельностью. Точно такой же предпринимательской деятельностью занимается Подписчик. В любом предпринимательстве нет гарантий, что затраченные средства и усилия окупятся, и что все получат прибыль. Это капитализм. Так что не возмущайтесь, надо было внимательно смотреть на историю торгов. Скачивайте соответствующий CSV-файл, визуализируйте содержимое этого файла (то есть историю торгов) на графике. Взвешивайте уровень легкомысленности автора сигнала. Принимайте решение не по принципу "как все, так и я", а имея собственную голову на плечах. Тем более что на сайте выложены несколько публикаций о том, как выбрать себе провайдера сигнала. Здесь написано о том, как оценить, и как выбрать торговый сигнал, например, вот здесь:

https://www.mql5.com/ru/articles/2704

https://www.mql5.com/ru/articles/1838

Поэтому не надо возмущаться, что вас ограбили. Вы сами виноваты. Повторяю: это предпринимательская деятельность, связанная с высокими рисками. Нужно отдавать себе отчёт, чем вы занимаетесь.

Выложить сигнал с честной, возможно и не прибыльной торговлей, - это предпринимательская деятельность.

А доливки и отливки, не имеющие отношения к торговой системе на счетах провайдера, это чистая уголовщина.

 
Boris Gulikov:

Это вопрос к модераторам.

Но вообще есть тут и другие персонажи (во всяком случае раньше точно были), которые накручивают прибыльность за счёт того, что снимают часть средств, а затем фиксируют прибыль. Допустим, у сигнальщика депо 100 единиц, уровень эквити 150%. Если он закроет позицию, то у него будет +50% к депо, но эти люди могут вывести в этот момент, скажем 90$. У них на счету останется депо 10$ и в это время они фиксируют прибыль в размере 50$. Итог + 500%.

Но это я конечно утрирую для примера.

Если задаться целью, то команда сайта может таких персонажей вычислить довольно быстро. Главное - желание и время.

Ну , проще поправить математику, и она покажет именно 50%

 

На растущем уже 12 месяцев EURUSD Calm всё продавал, то есть пытался усредниться надеясь на разворот пары вниз. И доусреднялся до катастрофы:

Это — обезбашенная стратегия. Мы, конечно, все умны задним умом. Но это — урок для всех нас: нельзя строить своё счастье на усреднении.

 
Yuriy Zaytsev:

Ну , проще поправить математику, и она покажет именно 50%

Это Вы о чём?
 

Boris Gulikov:
Это Вы о чём?


Но вообще есть тут и другие персонажи (во всяком случае раньше точно были), которые накручивают прибыльность за счёт того, что снимают часть средств, а затем фиксируют прибыль. Допустим, у сигнальщика депо 100 единиц, уровень эквити 150%. Если он закроет позицию, то у него будет +50% к депо, но эти люди могут вывести в этот момент, скажем 90$. У них на счету останется депо 10$ и в это время они фиксируют прибыль в размере 50$. Итог + 500%.

по вашему снятие и пополнение влияет на % , верно ?

математика легко может  учитывать снятия и пополнения.  и показывать имеyно 50% согласно вашего примера, а не 500%

 
Victor Ziborov:

На растущем уже 12 месяцев EURUSD Calm всё продавал, то есть пытался усредниться надеясь на разворот пары вниз. И доусреднялся до катастрофы:

Это — обезбашенная стратегия. Мы, конечно, все умны задним умом. Но это — урок для всех нас: нельзя строить своё счастье на усреднении.

 К Тарасу вопросов нет. Надо было послушать интервью полгода назад, чтобы понять, что он простой украинский мужик, который далёк от таких понятий как теханализ и манимеджмент. Хотя интервью мне понравилось и то, как он интерпретирует график тоже. Просто прикольно.

Было очевидно, что человеку просто везёт с этим его подходом. Но такого упрямства я от него не ожидал.

 
Yuriy Zaytsev:

по вашему снятие и пополнение влияет на % , верно ?

математика легко может  учитывать снятия и пополнения.

50$ это 500% от 10-ти долларов. Именно так работает здешний мониторинг. Фиксируется прибыль и показывается прибыль к текущему депозиту.

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