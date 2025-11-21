Индикаторы: Тиковый индикатор Ticks - страница 3
Оказывается, индикатор работает в визуализаторе тестера стратегий!
Очень удобно использовать, т.к. видны тики внутри каждого бара! Рекомендовал бы, как дополнение (прописать в шаблоне tester.tpl) к ручной торговли в тестере.
В визуализаторе теперь отключаю отображение баров за ненадобностью. Тогда еще лучше видны реальные тики и спред.
Загрузил индикатор, при компиляции выдаёт такое:
***
Выдает ошибки
build 2875 just2trade
unexpected token 'clrBlue' on right side of '::' Ticks.mq5 14 28
unexpected token 'clrRed' on right side of '::' Ticks.mq5 15 28
unexpected token 'clrYellow' on right side of '::' Ticks.mq5 16 31
unexpected token 'INT_MAX' on right side of '::' EventBase.mqh 134 35
unexpected token 'clrBlue' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 13 73
unexpected token 'clrRed' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 13 108
unexpected token 'clrYellow' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 13 145
unexpected token 'TIME_SECONDS' on right side of '::' Tick.mqh 28 51
unexpected token 'DBL_MIN' on right side of '::' Bar.mqh 74 20
unexpected token 'DBL_MAX' on right side of '::' Bar.mqh 92 20
unexpected token 'COPY_TICKS_INFO' on right side of '::' Bars.mqh 37 53
unexpected token 'DBL_MIN' on right side of '::' Bars.mqh 181 20
unexpected token 'DBL_MAX' on right side of '::' Bars.mqh 196 20
unexpected token 'DBL_MIN' on right side of '::' TicksPicture.mqh 112 21
unexpected token 'DBL_MAX' on right side of '::' TicksPicture.mqh 113 20
unexpected token 'clrNONE' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 14 87
unexpected token 'clrNONE' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 15 87
unexpected token 'clrNONE' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 16 93
Здравствуйте, спасибо за тиковый индикатор. Было бы сложно закодировать пузыри (или круги), нарисованные над линиями для тикового объема продажи и покупки (AMP futures mt5 имеет реальный объем на тиках, размер пузыря=объем, цвет=направление), что-то похожее на программное обеспечение Bookmap. Это было бы феноменально. Я обновил код, чтобы он компилировался и работал правильно.