Оказывается, индикатор работает в визуализаторе тестера стратегий!



Очень удобно использовать, т.к. видны тики внутри каждого бара! Рекомендовал бы, как дополнение (прописать в шаблоне tester.tpl) к ручной торговли в тестере.

 

В визуализаторе теперь отключаю отображение баров за ненадобностью. Тогда еще лучше видны реальные тики и спред.

 

Загрузил индикатор, при компиляции выдаёт такое:

Выдает ошибки

build 2875 just2trade

unexpected token 'clrBlue' on right side of '::' Ticks.mq5 14 28

unexpected token 'clrRed' on right side of '::' Ticks.mq5 15 28

unexpected token 'clrYellow' on right side of '::' Ticks.mq5 16 31

unexpected token 'INT_MAX' on right side of '::' EventBase.mqh 134 35

unexpected token 'clrBlue' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 13 73

unexpected token 'clrRed' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 13 108

unexpected token 'clrYellow' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 13 145

unexpected token 'TIME_SECONDS' on right side of '::' Tick.mqh 28 51

unexpected token 'DBL_MIN' on right side of '::' Bar.mqh 74 20

unexpected token 'DBL_MAX' on right side of '::' Bar.mqh 92 20

unexpected token 'COPY_TICKS_INFO' on right side of '::' Bars.mqh 37 53

unexpected token 'DBL_MIN' on right side of '::' Bars.mqh 181 20

unexpected token 'DBL_MAX' on right side of '::' Bars.mqh 196 20

unexpected token 'DBL_MIN' on right side of '::' TicksPicture.mqh 112 21

unexpected token 'DBL_MAX' on right side of '::' TicksPicture.mqh 113 20

unexpected token 'clrNONE' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 14 87

unexpected token 'clrNONE' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 15 87

unexpected token 'clrNONE' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 16 93


 
Sergei Poliukhov #:

Выдает ошибки

Не готов обновлять КБ, к сожалению. Могу только скинуть EX5 в ЛС.
 

Здравствуйте, спасибо за тиковый индикатор. Было бы сложно закодировать пузыри (или круги), нарисованные над линиями для тикового объема продажи и покупки (AMP futures mt5 имеет реальный объем на тиках, размер пузыря=объем, цвет=направление), что-то похожее на программное обеспечение Bookmap. Это было бы феноменально. Я обновил код, чтобы он компилировался и работал правильно.

книжная карта с тиковым объемом продаж и покупок
