Уровни поддержки и сопротивления. Общий взгляд - страница 4
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Уровни сопротивления незаметно перешли в обсуждения работы в каналах , тогда лучше поискать построения по Сперандео и другие ТД - квалификаторы.
Приветствую! А вот в таком формате посмотрите, упростил, должно быть понятно
Тут более понятно, автор показывает от куда какая линия взялась, постепенно рисуя все линии при этом объясняя их предназначение. А в первом видео линии уже нарисованы изначально, и не зная что это за линии для какой цели нарисованы у меня сразу пропало желание смотреть до конца. Я думаю, что это видео можно использовать как базовое описание стратегии, а первое уже как продолжение более расширенное описание стратегии. Хотя может у кого то другого будет другое мнение, вам надо опросить больше людей что бы иметь несколько независимых мнений.
Уровни сопротивления незаметно перешли в обсуждения работы в каналах , тогда лучше поискать построения по Сперандео и другие ТД - квалификаторы.
Канал всегда состоит из линии Тренда и принадлежащей ей линии Канала. Если так обзывать "каналы" то влегкую можно приравнять с Каналам(из средних и прочее), а они не имеют ничего общего.
Построение по Спеарандео - Виктор дал пару паттернов где входить, но как разделять Тренды по величине не дал. ну а метод определения ТД точки Демарка, как то они от жизни оторваны.
Господа, уровни П/С и тренды бывают на истории.
вы этим что хотите сказать? Не пойму идея высказывания,
вы этим что хотите сказать? Не пойму идея высказывания,
Этим хочу сказать, что, уровни П/С и тренды являются следствием сложных процессов, идущих в недрах рынка, являются проявлением этих процессов в непредсказуемых формах, вносящих дополнительную смуту в понимании и трактовке рынка, поскольку, не имеют единую теорию их образования и развития. Попробуйте создать ТС на их базе, которая смогла-бы преодолеть всю историю выбранного инструмента на любом ТФ, пусть, на тестере, с положительным мат. ожиданием. Уверен, не получиться. А заниматься эпизодами рынка на незначительной части истории - пустая трата времени.
Создание робота- дорогостоящее удовольствие, ну если не брать примитивные модели, которые стоят 50,0 баксов.
Эта модель, которую я изложил, была впервые описана Джоном Мерфи 30 лет назад, он ее выявил на фондовом рынке... Она работа в те года, и сейчас с незначительными изменениями она работает на рынке Форекс... Я понимаю вашу недовольство, но Алгоритм работал 30 лет назад, и работает сейчас, Советника по ней нет(ввиду его дороговизны), но проверить работоспособность может любой желающий, берите этот Алгоритм и выбирайте любую дату, вот флете идут убытки, но как только начинается Тренд, Алгоритм сразу же присоединяется к нему, со всеми вытекающими последствиями(профитом)
Не так давно входил по дол/ене, на днёвки ретест уровня, и вход на h1