Уровни поддержки и сопротивления. Общий взгляд - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я думаю, что очень многим понятно, как эти уровни ПС строить. Можно, конечно, воспользоваться индикаторами, например, этим бесплатным из CodeBase:
https://www.mql5.com/ru/code/8096
Но мне кажется, лучше самому нарисовать. Самому — надёжнее. Понятно, что лучше их строить по свечам H4 (Лондонским GMT+0 или Парижским GMT+1) или D1, W1. А как лучше от этих уровней торговать ? Как определить, что будет пробой или отбой (отскок) ? И ещё один стратегический вопрос: А можно здесь торговать без СЛ ? Только с ТП. И где этот ТП установить ?
Пожалуйста, вставляйте видео правильно: Как вставить видео на форум
Уровень Сопротивления образуется на Вершине рынка, и характеризоваться может он количеством времени, в течении которого цена не могла его преодолеть. Он чертится горизонтальной линией, которая проходит через Хай свечи. Собственно уровни отличаются друг от друга по времени, в течении которого цена его не преодолевала...
Уровень видимый на Дневных свечах "сильнее" уровня видимого на Н1... Но думаю это не точно сказано, он никак не сильнее, он скорее крупнее... Потому что если бы он был сильнее, то от него цена отбивалась бы чаще, или дальше...А всякие Зоны, специальные условия: два раза отбилась... и прочее, это уже частности. Вероятность отбоя от уровня всегда 50 на 50, да и что считать отбоем? Сколько после отбоя должен быть ход, чтобы считать его отбоем? 5,0 пунктов? Или 100,0? Уровень при торговле от него на отбой хорош тем, что позволяет выставлять "короткий" стоп-лосс и при гораздо большем от него тейк-профите.
Уровни, а точнее Вершины и Впадины показывают направление, в котором идет цена, ведь еще Мерфи приметил, что при Восходящем тренде каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей...
Поэтому если ранжировать Вершины и Впадины(уровни Поддержки/Сопротивления) то по тому, как цена их пробивает можно определить направление рынка.
Вот на рисунке пример, как с помощью того, как цена пробивает уровни можно определить тренд, Месячные уровни, недельные и дневные...
Можно использовать ATR. Например если цена отошла от уровня на X*ATR(N) то можно считать что цена отбилась или пробила уровень в зависимости от контекста. X - некий коэффициент, ATR(N) средний истинный диапазон за N свечей.
Можно использовать ATR. Например если цена отошла от уровня на X*ATR(N) то можно считать что цена отбилась или пробила уровень в зависимости от контекста. X - некий коэффициент, ATR(N) средний истинный диапазон за N свечей.
Этот Индикатор слишком сильно усредняет, нет в нем точности...
Несколько лет назад взял за основу несколько определений линий ПиС, и попытался их найти в Екселе. По каждому из определений раздельно. На выходе много картинок и распределений, и никаких линий (областей) ПиС обнаружить не удалось. Не будем исключать вариант, что я абсолютно все делал неправильно.))
Этот Индикатор слишком сильно усредняет, нет в нем точности...
Так тут большая точность не нужна. Смысл индикатора, не в этом он показывает волатильность.
Уровень Сопротивления образуется на Вершине рынка, и характеризоваться может он количеством времени, в течении которого цена не могла его преодолеть. Он чертится горизонтальной линией, которая проходит через Хай свечи. Собственно уровни отличаются друг от друга по времени, в течении которого цена его не преодолевала...
Уровень видимый на Дневных свечах "сильнее" уровня видимого на Н1... Но думаю это не точно сказано, он никак не сильнее, он скорее крупнее... Потому что если бы он был сильнее, то от него цена отбивалась бы чаще, или дальше...А всякие Зоны, специальные условия: два раза отбилась... и прочее, это уже частности. Вероятность отбоя от уровня всегда 50 на 50, да и что считать отбоем? Сколько после отбоя должен быть ход, чтобы считать его отбоем? 5,0 пунктов? Или 100,0? Уровень при торговле от него на отбой хорош тем, что позволяет выставлять "короткий" стоп-лосс и при гораздо большем от него тейк-профите.
Уровни, а точнее Вершины и Впадины показывают направление, в котором идет цена, ведь еще Мерфи приметил, что при Восходящем тренде каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей...
Поэтому если ранжировать Вершины и Впадины(уровни Поддержки/Сопротивления) то по тому, как цена их пробивает можно определить направление рынка.
Вот на рисунке пример, как с помощью того, как цена пробивает уровни можно определить тренд, Месячные уровни, недельные и дневные...
Сергей, Вы на графике нарисовали наклонные линии. Правильно их назвать линиями тренда, но никак не "уровнями". Уровень — это обязательно что-то горизонтальное: уровень горизонта, уровень воды. Хотя, скорее всего. я Вас просто неправильно понял.
Уровень Поддержки или Сопротивления, это всегда горизонтальная линия, они проводятся через Вершину или Впадину.
Линия Тренда и принадлежащая ей линия Канала, это всегда наклонная линия. Линия Восходящего тренда проводится через Впадину 1(начало тренда) и Впадину 2(Опорную точку тренда), это минимум цены который она достигла после Вершины 1 и от которой начался ход к Вершине 2, которая в свою очередь выше Вершины 1, линия Канала проводится параллельно линии Тренда через Вершину 1(точку максимально удаленную от Впадины 1).
Так понятно?
Уровень Поддержки или Сопротивления, это всегда горизонтальная линия, они проводятся через Вершину или Впадину.
Линия Тренда и принадлежащая ей линия Канала, это всегда наклонная линия. Линия Восходящего тренда проводится через Впадину 1(начало тренда) и Впадину 2(Опорную точку тренда), это минимум цены который она достигла после Вершины 1 и от которой начался ход к Вершине 2, которая в свою очередь выше Вершины 1, линия Канала проводится параллельно линии Тренда через Вершину 1(точку максимально удаленную от Впадины 1).
Так понятно?
Да, Сергей, понятно. Понятно, как нарисовать линии тренда и канал. А теперь, объясните, пожалуйста, как выбрать точку входа ?