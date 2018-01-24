Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1745 - страница 6
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Я прочёл. И понял что с новыми проектами:
Не поняли.
Меняйте подход. Если вы спрятали компоненты в своем личном каталоге MQL5, то о какой совместной работе вы думаете?
Измените подход, постройте все с точки зрения физической доступности для репликации и тогда все будет правильно работать.
Никакой магии "я хочу часть данных прятать у себя, но при этом хочу магического нарушения прав доступа и физически непонятной репликации".
только сейчас обратил внимание, в версии 1748 появилась ошибка
в прошлых версиях не замечал, заявки на сделки робот не отправлял в это время
а сюда чего не кинуть? предупрежден - значит вооружен
Баг в новом билде пофиксили и очень оперативно.
(Респект МК за реакцию).
Кст недостаток проявлялся на виртуализованных средах, в новом релизе эта засада пофиксена.
(Респект МК за реакцию).
Рекомендуем не создавать одиночные функции на десятки тысяч строк.
Оптимизатор кода на огромных функция делает много проходов, раз за разом добиваясь улучшений и поэтому не останавливается в разумный срок.
Не поняли.
Меняйте подход. Если вы спрятали компоненты в своем личном каталоге MQL5, то о какой совместной работе вы думаете?
Измените подход, постройте все с точки зрения физической доступности для репликации и тогда все будет правильно работать.
Никакой магии "я хочу часть данных прятать у себя, но при этом хочу магического нарушения прав доступа и физически непонятной репликации".
Попытка номер N.
Проектирую такую структуру: в папке Experts будет вложенная папка "ForEach" с экспертами:
Задача: на второй стороне человек должен видеть ТАКУЮ ЖЕ структуру папок.
Внутри папки ForEach я даже создал проект "ForEach.mqproj". Но на этот "ForEach.mqproj" НЕЛЬЗЯ по правому клику назначить права доступа. Нельзя, так как по правому клику такого пункта нет (он неактивен).
Вопрос: и как же делится с человеком на другой стороне, чтобы у него была та же структура папок?
Перешёл во вкладку "Проекты" в окне "Навигатор", по правому клику на проекте
добавил в него все советники из папки, в которой создан файл "mqproj".
Всё равно нигде нет пункта, чтобы папке [data folder]\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Experts\Articles\ForEach\ (в которой лежит созданный файл "mqproj") дать права доступа.
И снова фиаско.
Теперь в проект ( файл "mqproj" в папке [data folder]\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Experts\Articles\ForEach\) включены НЕСКОЛЬКО советников.
и при попытке компиляции ЛЮБОГО из них, я получаю такие ошибки:
Как вы личную папку собрались расшарить?
Это возможно только для проектов в Shared Projects.
Кроме того, вы все еще не понимаете, что такое проект, раз помещаете несколько отдельных программ в него.
Не увидит.
Если работаете в рамках совместных проектов, то думайте исключительно в рамках физической доступности файлов конкретного каталога совместного проекта. Никакой магии или разрушения прав доступа нет. Внешними всегда доступными будут только штатные MQL5 файлы.
Если планируете использовать свою библиотеку в совместных проектах, то сделайте отдельный проект типа «Username.Common”, поместите туда нужные файлы или настройте внутри хардлинки на каталоги этой же библиотеки внутри MQL5/Include и тоже делайте доступными для обмена.
Еще вариант - это создание локального /include каталога внутри разделяемого проекта и ручная привязка хардлинками нужных файлов из основного MQL5/Include.
Но это подразумевает КОПИРОВАНИЕ - то есть создание дубля. А если есть дубль, то запутаться в версиях проще простого.
Каким образом через MetaEditor можно предоставить доступ к включаемому файлу на моём компьютере второй стороне, но только НИКАКИХ КОПИРОВАНИЙ и НИКАКИХ ДУБЛЕЙ? То есть я работаю с включаемым файлом в своём MetaEditor'е и как только я фиксирую изменения это должен видеть человек на второй стороне?
Но это подразумевает КОПИРОВАНИЕ - то есть создание дубля. А если есть дубль, то запутаться в версиях проще простого.
Каким образом через MetaEditor можно предоставить доступ к включаемому файлу на моём компьютере второй стороне, но только НИКАКИХ КОПИРОВАНИЙ и НИКАКИХ ДУБЛЕЙ? То есть я работаю с включаемым файлом в своём MetaEditor'е и как только я фиксирую изменения это должен видеть человек на второй стороне?
Только методом работы в Shared Projects и наличию файла именно в папке проекта внутри Shared Projects.
В этом и суть совместной работы - делаете физически отчуждаемый проект и в режиме версионной репликации каталога работаете с другими участниками. Если вы закладываетесь на нестандартные(все, кроме стандартной поставки MQL5) связи вне реплицируемого каталога, значит делаете неправильно.
Вопрос дублей - это исключительно ваша личная проблема. Она никакой магией не решается. Ваши личные файлы не будут магическим образом прикреплены к чужому реплицируемому каталогу.
Чтобы совсем было понятно:
Логика работы с совместными проектами общепринятая. У нее есть требования и ограничения, без которых все развалится. Подход "все неправильно, я хочу по-другому, хочу по-своему, мне не нравится" тут не сработает - все давно обосновано и правильно.
Поэтому надо под эти правила подстраиваться, чтобы получить правильную систему работы.