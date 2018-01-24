Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1745 - страница 5
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Включаемый файл не подтянулся.
Создал проект. Создал в нём папку. Скопировал в него три советника:
В файле "MACD MQL4 style EA short.mq5" есть включаемый файл:
Причём советник "MACD MQL4 style EA short.mq5" открываемый из этого нового проекта удачно компилируется.
Но я нигде не вижу в проекте, что включаемый файл Indicators.mqh подключился/прицепился/подтянулся к проекту:
Вопрос: человек, которому я дал доступ увидит файл Indicators.mqh или нет в такой ситуации?
Не увидит.
Если работаете в рамках совместных проектов, то думайте исключительно в рамках физической доступности файлов конкретного каталога совместного проекта. Никакой магии или разрушения прав доступа нет. Внешними всегда доступными будут только штатные MQL5 файлы.
Если планируете использовать свою библиотеку в совместных проектах, то сделайте отдельный проект типа «Username.Common”, поместите туда нужные файлы или настройте внутри хардлинки на каталоги этой же библиотеки внутри MQL5/Include и тоже делайте доступными для обмена.
Еще вариант - это создание локального /include каталога внутри разделяемого проекта и ручная привязка хардлинками нужных файлов из основного MQL5/Include.
Не увидит.
Хорошо, я в проекте перешёл в Навигатор и там по правому клику "Добавить существующий" добавил в проект (как я понял добавил ЗАВИСИМОСТИ) два включаемых файла:
Сохранил проект, отправил изменения. Выключил/включил редактор.
Но человек на второй стороне по прежнему не может скомпилировать советник "MACD MQL4 style EA short.mq5", в котором есть включаемый файл "Indicators.mqh" (этот включаемый файл я выше уже вставил/подвязал/подключил к своему проекту)
Посмотрите более полный ответ выше, пожалуйста.
Посмотрите более полный ответ выше, пожалуйста.
Нужен пример для такой ситуации: разрабатывается что-то там (торговая идея). В процесс появились советники, который лежат в Experts\"Папка с советниками", индикаторы, которые лежат в Indicators\"Папка с индикаторами" и включаемые файлы в папке Include\"Папка с включаемым".
Как я понял из всего написанного выше - для такой ситуации проекты не годятся. В них нет отдельных папок Experts, Indicators и Include.
То есть проекты - это занятие исключительно для тех, кто расшаривает ОДИН единственный файл. Так? Если не так, то как расшарить мои советники, индикаторы и включаемые файлы?
Прочтите еще раз мой ответ, пожалуйста.
И меняйте подход - об этом четко сказано. Не придумывайте "меня ограничили, один файл".Думайте до тех пор, пока не поймете.
второе обновление за два дня, уже 1748, что там за изменения?
второе обновление за два дня, уже 1748, что там за изменения?
Та да, у меня бабушка пирожки реже печёт, чем пекутся новые билды)
Прочтите еще раз мой ответ, пожалуйста.
И меняйте подход - об этом четко сказано. Не придумывайте "меня ограничили, один файл".
Я прочёл. И понял что с новыми проектами:
То есть задача по передаче слепка иерархии папок нереализуема.
Мало того, в новых проектах всё свалено в одну большую кучу - нет отдельных папок для экспертов индикаторов и включаемых файлов.
Человек на другой стороне ДОЛЖЕН простым движением получить СЛЕПОК (копию) папок моих советников индикаторов и включаемых файлов относящихся к одной разработке. То есть запустив компиляцию советника с включаемым файлом, он не должен получить ошибку о том, что файл в папке Includ не найден.
Кроме того, не путайте "Проект как mqproj файл, объединяющий совекупность файлов" и "Совместный проект как расшириваемый каталог данных".
Это две разные сущности, у которые есть одинаковое слово "Проект".
1) Mqproj файлы вы можете создавать где хотите, в любом каталоге. И для этого не нужны никакие совместные проекты.
2) Совместные проекты - это отдельные реплицируемые каталоги, где могут присутствовать как отдельные файлы, так и объединения в mqproj проекты.
Если вы реплицировали нечто, у которого есть внешние связи вне рамок штатной поставки MQL5, то значит другая сторона не увидит этих связанных файлов. Поэтому связанные файлы или надо внести внутрь реплицируемого совместного проекта(это может быть и приватный проект без сторонних участников) или вынести в другой реплицируемый проект типа библиотеки.
Суть скрыта в понятии "физически реплицируемый каталог". Связи вне этого каталога не будут доставлены получателю.